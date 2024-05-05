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Салах повторил рекорд Уэйна Руни

вчера, 21:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей в матче 36-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2).

В нынешнем сезоне на счету египтянина уже 18 голов и 10 результативных передач в рамках чемпионата Англии. Таким образом, Салах стал вторым футболистом в истории АПЛ после Уэйна Руни, которому удалось забить 10+ голов и отдать 10+ ассистов пяти разных сезонах Английской Премьер-Лиги.

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Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:50
Эти рекорды кто придумывает
112910415
112910415
сегодня в 06:21
и это реально круто !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59, ред.
Ни одна команда АПЛ не проходит сезон ровно и без спадов.
Например, Ман Сити проваливает почти каждую осень.
Арсенал в прошлом сезоне развалился весной,
в этом сезоне — перед новым годом и опять же весной, но повезло с календарём.
громили Тотнэм уверенно и совершенно по делу.
вот что неделя отдыха животворящая делает -
и Салах ожил и забегал, и команда не вареная с первых минут выходит,
и сильного соперника 70 минут мордой об газон возит
не только по моментам, но и по счету. хороший матч)
Харви шикарный перфоманс, Коди и Салах - тоже.
да в целом ругать особо некого.
ну Куансу только если за провалы во второй половине второго тайма,
когда за ним поочередно Трент с Ван Дайком подчищали.
гарантировали себе 3 место,
поквитались с Тоттенхэмом за несправедливость в первом круге,
наверное, похоронили их надежды на ЛЧ, что приятно. не люблю Тотенхэм)
ругать Нуньеса не буду, но если мистер Хьюз и мистер Эдвардс смотрели этот матч, надеюсь, они найдут, кому его продать.
Понимаю, что обидно слышать критику Клоппа, но настало время перемен.
Оно давно настало ....еще в январе 2023.
Уходящему в след камень не бросают.
Он дал все же больше, чем навредил.
Скоро увидим новый Ливерпуль.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:01
Неплохо..
Гость
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