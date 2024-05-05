Лошадь Анчелотти победила на скачках в Париже

Лошадь главного тренера «Реала» Карло Анчелотти выиграла скачки на Приз Дианы в Париже.
Кобыла «Гала Реала», которую подготовил тренер Марко Ботти, одержала победу с небольшим преимуществом в гонке на 2200 метров с призовым фондом в 27 500 евро.
Лошадь главного тренера «Реала» Карло Анчелотти выиграла скачки на Приз Дианы в Париже.
Кобыла «Гала Реала», которую подготовил тренер Марко Ботти, одержала победу с небольшим преимуществом в гонке на 2200 метров с призовым фондом в 27 500 евро.
Власть всегда в столице.
Власть всегда в столице.
Хави и правда так думает?
Пусть расскажет как они играли при Гвардиоле...)))
Хави и правда так думает?
Пусть расскажет как они играли при Гвардиоле...)))