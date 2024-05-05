Лошадь Анчелотти победила на скачках в Париже

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вчера, 20:17

Лошадь главного тренера «Реала» выиграла скачки на Приз Дианы в Париже.

Кобыла «Гала Реала», которую подготовил тренер Марко Ботти, одержала победу с небольшим преимуществом в гонке на 2200 метров с призовым фондом в 27 500 евро.