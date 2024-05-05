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Лошадь Анчелотти победила на скачках в Париже

вчера, 20:17

Лошадь главного тренера «Реала» Карло Анчелотти выиграла скачки на Приз Дианы в Париже.

Кобыла «Гала Реала», которую подготовил тренер Марко Ботти, одержала победу с небольшим преимуществом в гонке на 2200 метров с призовым фондом в 27 500 евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:32
а ведь это символично ...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:25
Самое главное не то, что Хави говорит об этом, а то, что никто из Мадрида это и не отрицает.
Власть всегда в столице.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 21:12
Я представляю, потому что я не всё придумал, "Как я могу побеждать с "Барселоной", когда "Реал" работает с судейским корпусом" он сказал на пресс-конференции в день, когда ранее "Реал" играл с "Альмерией". А про социальный мадридизм и что ему нужно противостоять он говорил в начале сезона)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:10
Представляете как трудно Хави,,,))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:47
Вечер добрый Павел!

Хави и правда так думает?

Пусть расскажет как они играли при Гвардиоле...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:35
Хави дал короткий комментарий: "Ещё одно яркое проявление социального мадридизма. Эта лошадь была в сговоре с судейским корпусом. Как я могу побеждать с "Барселоной", если везде вокруг, куда не глянь, вижу пересовских агентов?"
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Как бы лошадь не зазналась и не потребовала усиления рациона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:18
У везучего тренера и лошадь везучая...
Гость
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