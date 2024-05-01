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Представили АПЛ не одобрили продажу «Челси» отеля самим себе

вчера, 16:00

Представители АПЛ ещё не одобрили продажу «Челси» отелей у стадиона самим себе.

Клуб осуществил продажу двух гостиниц за 76,5 миллиона фунтов 10 месяцев назад для соблюдения ФФП.

В случае неодобрения на клуб могут быть наложены санкции.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:42
как бы в беду не попасть
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:15
Это результат плохой трансферной политики.
Абрамович менял тренеров, а не игроков и поэтому такой ситуации не было и в топе были. Абрамович всегда видел причину в тренере.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:07
Ну а чё! Пришли сами к себе из одного офиса в другой и продали))
drug01
drug01
вчера в 16:03
Сложное положение у Челси! А если какой выход!
846v42r3jevn
846v42r3jevn
вчера в 16:02
Если так можно, то значит всё законно.
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