Представили АПЛ не одобрили продажу «Челси» отеля самим себе

Представители АПЛ ещё не одобрили продажу «Челси» отелей у стадиона самим себе.
Клуб осуществил продажу двух гостиниц за 76,5 миллиона фунтов 10 месяцев назад для соблюдения ФФП.
В случае неодобрения на клуб могут быть наложены санкции.
Представители АПЛ ещё не одобрили продажу «Челси» отелей у стадиона самим себе.
Клуб осуществил продажу двух гостиниц за 76,5 миллиона фунтов 10 месяцев назад для соблюдения ФФП.
В случае неодобрения на клуб могут быть наложены санкции.
Абрамович менял тренеров, а не игроков и поэтому такой ситуации не было и в топе были. Абрамович всегда видел причину в тренере.
Абрамович менял тренеров, а не игроков и поэтому такой ситуации не было и в топе были. Абрамович всегда видел причину в тренере.