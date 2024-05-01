Представили АПЛ не одобрили продажу «Челси» отеля самим себе

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вчера, 16:00

Представители АПЛ ещё не одобрили продажу «Челси» отелей у стадиона самим себе.

Клуб осуществил продажу двух гостиниц за 76,5 миллиона фунтов 10 месяцев назад для соблюдения ФФП .

В случае неодобрения на клуб могут быть наложены санкции.