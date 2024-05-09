Лига чемпионов – волшебный турнир. Футболу не хватает только эволюции судейства

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вчера, 10:09

Арбитры подвели, но речь о сказочных сюжетах.

Героем полуфинала стал экс-нападающий «Сток Сити»

Два года назад Хоселу с друзьями и родственниками был зрителем на парижском финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Теперь сам примет участие в поединке на «Уэмбли» после дубля в ворота Мануэля Нойера, которому Месси забил всего дважды за карьеру. Хоселу за один матч сравнялся с Лионелем, хотя речь о 34-летнем испанце, игравшем в прошлом за «Сток Сити» и другие скромные клубы.

Хоселу – воспитанник «Сельты», но рано попал во второй состав «Реала». Там запомнился результативностью, но не имел шансов пробиться в основу «сливочных» тринадцать лет назад. Теперь снова резервист, но в статусе джокера. Нойер выронил мяч после отскока, хотя в «Баварии» после матча напомнили, что без Мануэля не играли бы на таком уровне. А затем хитрец Рюдигер прострелил на Хоселу, и тот не промахнулся.

Искренне жаль Кейна. Бедняга перешел в жирную от трофеев «Баварию» в сезоне, когда те не могут обыграть «Лейпциг» в финале Суперкубка страны, или сыграть в финале Кубка Германии. «Салатница» у Хаби Алонсо, а Кейн с отчаянием в глазах ждёт Евро-2024, где Англия легко может повторить ошибки «Баварии». Забавная штука жизнь. Ребята из состава «Сток Сити» выигрывали Лигу чемпионов, а у Кейна такой победы нет.

Хесе, Кркич, Шакири, Флетчер и Афеллай поднимали над головой великий кубок. Теперь есть шансы у Хоселу. Конечно, у названной пятерки лишь одна минута в финалах на всех. Но им повезло оказаться в правильном составе в нужный момент. Форвард «Реала» Хоселу забил за «Сток Сити» в АПЛ четыре гола за сезон и уехал. В прошлом году вылетел с «Эспаньолом» в Сегунду. А теперь в финале ЛЧ , где не будет Холанда и Мбаппе.

Волшебство Лиги чемпионов во всей красе. Причем если бы на «Уэмбли» не сыграл один бывший форвард «Сток Сити», то там мог оказаться другой. Чупо-Мотинг вчера неудачно вышел на замену, зато в его карьере тоже есть игра за английского середняка. Магия забавных совпадений. Прямо как с бразильцами, которые восемнадцать лет подряд выигрывают Лигу чемпионов. Прервет ли «Боруссия» серию Винисиуса и его коллег?

Судейство остаётся самым слабым звеном любимой игры

Как можно не купить систему определения гола в чемпионате Испании? Только у «Реала» и «Барселоны» суммарные доходы в плохой сезон равны 1.6 млрд евро. На кону всегда миллиарды евро, даже если речь о нескольких ошибках за сезон. Глава Ла Лиги Тебас настаивает, что не будет платить 6 млн евро за систему, которая требует усовершенствования. Но в Эль Класико был момент с «призрачным голом» в ворота Лунина.

А вчера «Бавария» забила в концовке матча. И вот тут имеем дело с наплевательским отношением Чеферина и Инфантино к мировой реформе судейства. Объемная тема, но можно свести к простым выводам. ФИФА и УЕФА выгодны обтекаемые формулировки. Им выгодно, чтобы у тренеров не было права запросить просмотр VAR , хотя такую опцию легко реализовать. Также нет прямого приказа не свистеть, пока эпизод не доигран до конца.

Даже если по правилам положение де Лигта – активный офсайд, а стопа Мазрауи на три миллиметра ближе к чужим воротам, чем пятка Рюдигера, то это не должно отменять право «Баварии» доиграть атаку. Арбитр вчера начудил, так как свисток сбил футболистов «Реала». Они остановились, гол нельзя было засчитать. Не надо демонизировать технологии, ошибаются живые люди. Например, почему вообще играли на 13-й добавленной минуте?

Это ведь глупая идея Инфантино из ФИФА , за которой в УЕФА обещали не следовать. Не нужно футболу 10-15 добавленных минут к тайму. Во-первых, арбитры редко компенсируют время к первой половине. Во-вторых, могут манипулировать в концовке, давая одной из команд шанс отыграться. «Бавария» создала момент на 13-й минуте при девяти добавленных. Поляку Марциняку стоило дать финальный свисток раньше, и не было бы скандала.

Даже поспешность рефери не значит, что гол бы засчитали. Де Лигт влиял на эпизод до контакта с мячом, по-настоящему сложный момент. Но за весь сезон накопилось много вопросов к методологии судейства, особенно в АПЛ . Нет четкого алгоритма реакций. Каждый старый арбитр в меру характера и квалификации судит как хочет. Это ужасно, поскольку в итоге всё сваливают на VAR , и эта очерняющая кампания давно настораживает.

Футболу не хватает поколения молодых сильных арбитров

А раньше было ещё хуже. Помним голы из метровых офсайдов в Лиге чемпионов, в том числе, в поединках «Реала» и «Баварии». Помним офсайд в матче плей-офф самих немцев. Клозе забивал «Фиорентине» из явного положения вне игры. А самый сок, что тот поединок судил некто Эвребё, скандальный норвежец из матча «Челси» и «Барселоны». Круговая порука оставила его арбитром Лиги чемпионов после ужасной работы.

Манипуляторы всегда ищут способ сохранить власть над хаосом, поэтому не спешат делать логичные и простые в реализации реформы. Они кормятся хаосом. Нормальные люди пытаются навести порядок, полагаясь на поиски правосудия. Арбитрам стоило поступить иначе в концовке поединка «Реала» и «Баварии». Но надо признать, что сюжетно Лига чемпионов остается великим турниром, даже с учетом отсталого судейства.

Сказочные вечера. «Боруссия» вышла из «группы смерти» с двумя клубами шейхов и «Миланом». Прошли крутой «Атлетико», а ведь Симеоне выбил «Интер» Индзаги. Прошли ПСЖ с Мбаппе и Луисом Энрике. «Реал» легко мог вылететь ещё от «Лейпцига», но Хоселу не единственный неожиданный герой. Голкипер Лунин тоже показал себя. Впечатлил, как и старина Хуммельс, потому что 35-летний защитник остается надеждой «Боруссии» на сенсацию.

Пока нет достойных арбитров уровня команд, наслаждаемся классом звезд вроде Анчелотти. У Карло впереди шестой финал Лиги чемпионов, как у Модрича и Крооса. Беллингем сыграет против бывшей команды, словно сюжет написали сценаристы. Винисиус становится ближе к «Золотому мячу», хотя не списывайте «Боруссию» раньше времени. Команда из Дортмунда, если ей повезет, может сыграть против «Реала» не хуже, чем «Бавария».