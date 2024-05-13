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Озвучена цена, за которую «Барселона» готова расстаться с Араухо

вчера, 09:38

В летнее трансферное окно наибольшую заинтересованность у топ-клубов будет вызывать защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо. Каталонцы предлагают игроку продлить контракт, но также готовы его продать. «Барселона» считает, что хорошо укомплектована на позиции центрального защитника, а продажа Араухо позволит много заработать. «Сине-гранатовые» готовы начать переговоры о трансфере уругвайца с суммы в 100 миллионов евро.

Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей, а также получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Араухо хотят приобрести «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Однако он намерен остаться в «Барселоне».

Напомним, 25-летний уругваец является лидером Ла Лиги по результативным ошибкам.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:16
ПСЖ пригодится Араухо.
galem72
galem72
вчера в 10:12
Уругваец нигде, кроме как в ЛЛ, серьёзно не играл. Для АПЛ центральный защитник с испанской лиги - слишком рискованный товар, тем более за большие деньги.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:06
Хочу вернуться к нашему разговору.
Вот вы пишите:
Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи".
Ладно согласен.
Но потом вы добавили:
"Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию..."

И как я заметил комментария из одного слова "круто",
"молодец", "легенда", "логично" и т.д. настолько уникальны, что не удаляются.
Прошу заметить, что они написаны активными участниками КП и многие из них первые в новостях, а это ещё +10 очков за первый комментарии.
Про два и три слова я уж и молчу.
А теперь вопрос: "Не кажется ли вам, что как то изберательно действуют правила на сайте или это действительно уникальные слова и их можно использовать с уверенностью на 100%, зная, что вы их не удалите?".
8d4p5pkgwfye
8d4p5pkgwfye
вчера в 09:54
Нищую Барсу этот стольник всё равно сильно не выручит
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:50
Надо продавать пока есть такая возможность, так себе игрок !
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:48
Всё равно финансовая составляющая у Барсы , на первом месте в этом вопросе...
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