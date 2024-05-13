Озвучена цена, за которую «Барселона» готова расстаться с Араухо

1715582319

вчера, 09:38

В летнее трансферное окно наибольшую заинтересованность у топ-клубов будет вызывать защитник «Барселоны» и сборной Уругвая . Каталонцы предлагают игроку продлить контракт, но также готовы его продать. «Барселона» считает, что хорошо укомплектована на позиции центрального защитника, а продажа Араухо позволит много заработать. «Сине-гранатовые» готовы начать переговоры о трансфере уругвайца с суммы в 100 миллионов евро.

Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей, а также получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Араухо хотят приобрести «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Однако он намерен остаться в «Барселоне».

Напомним, 25-летний уругваец является лидером Ла Лиги по результативным ошибкам.