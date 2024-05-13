Озвучена цена, за которую «Барселона» готова расстаться с Араухо

В летнее трансферное окно наибольшую заинтересованность у топ-клубов будет вызывать защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо. Каталонцы предлагают игроку продлить контракт, но также готовы его продать. «Барселона» считает, что хорошо укомплектована на позиции центрального защитника, а продажа Араухо позволит много заработать. «Сине-гранатовые» готовы начать переговоры о трансфере уругвайца с суммы в 100 миллионов евро.
Араухо находится в системе «Барселоны» с лета 2018 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, отметился голом и результативной передачей, а также получил 11 карточек (10 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Араухо хотят приобрести «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Однако он намерен остаться в «Барселоне».
Напомним, 25-летний уругваец является лидером Ла Лиги по результативным ошибкам.
Вот вы пишите:
Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи".
Ладно согласен.
Но потом вы добавили:
"Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию..."
И как я заметил комментария из одного слова "круто",
"молодец", "легенда", "логично" и т.д. настолько уникальны, что не удаляются.
Прошу заметить, что они написаны активными участниками КП и многие из них первые в новостях, а это ещё +10 очков за первый комментарии.
Про два и три слова я уж и молчу.
А теперь вопрос: "Не кажется ли вам, что как то изберательно действуют правила на сайте или это действительно уникальные слова и их можно использовать с уверенностью на 100%, зная, что вы их не удалите?".
Вот вы пишите:
Для участвующих в конкурсе прогнозов правило запрета флуда для очков в конкурсе прогнозов распрострется на все комментарии, даже если они опубликовано через приличное время после публикации новости или статьи".
Ладно согласен.
Но потом вы добавили:
"Про комментарии из трёх слов - иногда они могут не считаться нарушением этого правила, но только если достаточно уникальны по содержанию..."
И как я заметил комментария из одного слова "круто",
"молодец", "легенда", "логично" и т.д. настолько уникальны, что не удаляются.
Прошу заметить, что они написаны активными участниками КП и многие из них первые в новостях, а это ещё +10 очков за первый комментарии.
Про два и три слова я уж и молчу.
А теперь вопрос: "Не кажется ли вам, что как то изберательно действуют правила на сайте или это действительно уникальные слова и их можно использовать с уверенностью на 100%, зная, что вы их не удалите?".