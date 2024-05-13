Полузащитник «Краснодара» Кади хочет вернуться в «Карабах» из Азербайджана. Футболист уже уведомил о желании главного тренера «быков» Мурада Мусаева.
Клуб готов взять игрока в аренду, но при условии, что российская команда будет выплачивать часть зарплаты бразильца.
Кади выступал за «Карабах» с 2021 по 2023 год.
На мой взгляд, Кади - худший игрок Краснодара по количеству потерь мяча, по количеству ударов не в створ, по количеству упущенных моментов. Видения поля ноль, техника хромает, дриблинг хромает. Один в один никого обыграть не может, теряет мяч. Бьет по болбоям прицельно. Ильзат Ахметов был и то лучше, у него хоть дриблинг и координация хорошие, он мог обыграть 1 в 1 и 1 в 2, не терял мяч, но заигрывался и передерживал его. Но не терял, уже плюс. А Кади берет одеяло на себя и теряет мяч раз за разом. Он не командный игрок, он неохотно делится мячом с партнерами, а когда к нему попадает мяч, он старается завершить атаку сам.
Проблема в том, что заменить его некем. Мозес и Батчи не имеют частой игровой практики, следовательно не в кондиции, им надо набирать форму. Можно Олусегуна поднять вверх, но все три запасных правых защитника сейчас играют хуже его. Давать шансы Волкову привозить в свои ворота, или старика Петрова выпускать? Он уже не тот бегун. Есть еще Эктов, которого зря купили, но все же есть.
Отмечу, что до травмы от костолома Джикии осенью, Кади хотя бы по воротам хорошо попадал. Но всё также не делился мячом и не был (как и сейчас) частью команды
На мой взгляд, Кади - худший игрок Краснодара по количеству потерь мяча, по количеству ударов не в створ, по количеству упущенных моментов. Видения поля ноль, техника хромает, дриблинг хромает. Один в один никого обыграть не может, теряет мяч. Бьет по болбоям прицельно. Ильзат Ахметов был и то лучше, у него хоть дриблинг и координация хорошие, он мог обыграть 1 в 1 и 1 в 2, не терял мяч, но заигрывался и передерживал его. Но не терял, уже плюс. А Кади берет одеяло на себя и теряет мяч раз за разом. Он не командный игрок, он неохотно делится мячом с партнерами, а когда к нему попадает мяч, он старается завершить атаку сам.
Проблема в том, что заменить его некем. Мозес и Батчи не имеют частой игровой практики, следовательно не в кондиции, им надо набирать форму. Можно Олусегуна поднять вверх, но все три запасных правых защитника сейчас играют хуже его. Давать шансы Волкову привозить в свои ворота, или старика Петрова выпускать? Он уже не тот бегун. Есть еще Эктов, которого зря купили, но все же есть.
Отмечу, что до травмы от костолома Джикии осенью, Кади хотя бы по воротам хорошо попадал. Но всё также не делился мячом и не был (как и сейчас) частью команды
)))
я особо не слежу за командой Галицкого.
но помню, как сыграл Кади в Москве.
против Динамотна фланге он сделал все на высшем уровне.
и его дубль Антону не забыть.
и техника есть, и передачи умные раздавал.
что с ним после травмы или при Мураде случилось, без понятии))
после московского разгрома я видел Краснодар недавно.
когда Ахмат забрал победу 0-1.
раз его игра доказывает, что Кади вовсе не замена и близко не уровень Кабеллы
тогда это должно расстраивать и Мурада, и Галицкого, и болельщиков Краснодара))
)))
я особо не слежу за командой Галицкого.
но помню, как сыграл Кади в Москве.
против Динамотна фланге он сделал все на высшем уровне.
и его дубль Антону не забыть.
и техника есть, и передачи умные раздавал.
что с ним после травмы или при Мураде случилось, без понятии))
после московского разгрома я видел Краснодар недавно.
когда Ахмат забрал победу 0-1.
раз его игра доказывает, что Кади вовсе не замена и близко не уровень Кабеллы
тогда это должно расстраивать и Мурада, и Галицкого, и болельщиков Краснодара))