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Кади хочет вернуться в «Карабах»

вчера, 10:10

Полузащитник «Краснодара» Кади хочет вернуться в «Карабах» из Азербайджана. Футболист уже уведомил о желании главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

Клуб готов взять игрока в аренду, но при условии, что российская команда будет выплачивать часть зарплаты бразильца.

Кади выступал за «Карабах» с 2021 по 2023 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:52, ред.
самое интересное, что у Краснодара все еще остаются шансы на чемпионский титул.
может, матч Краснодар - Динамо будет золотым?
скоро узнаем, кто есть кто)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 14:50
или в ПСЖ.
в команду штанговыдергивателей
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:45
возможно))
боливийских игроков тогда южанам закупать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:44
жаль, что интересные новые имена, ярко начали в РПЛ
и просто за короткое время начинают деградировать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:42
В той местности , говорят воздух больше разряжённый - может это как то повлияет на точность Кади (ведь надо совсем то не много подправить "прицел") )
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:39
в Азербайджане он был один из лучших(с) Мурад Мусаев.
)))
я особо не слежу за командой Галицкого.
но помню, как сыграл Кади в Москве.
против Динамотна фланге он сделал все на высшем уровне.
и его дубль Антону не забыть.
и техника есть, и передачи умные раздавал.
что с ним после травмы или при Мураде случилось, без понятии))
после московского разгрома я видел Краснодар недавно.
когда Ахмат забрал победу 0-1.
раз его игра доказывает, что Кади вовсе не замена и близко не уровень Кабеллы
тогда это должно расстраивать и Мурада, и Галицкого, и болельщиков Краснодара))
TheBoLt
TheBoLt ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:27
Один из лучших? Чем он лучше Сперцяна? Чем он лучше Сафонова? Чем он лучше Виктора Са? Чем он лучше Кордобы? Чем он лучше да хоть того же Кайо? Проще назвать тех, кто хуже Кади, а там всего три человека, которые на поле не появляются.

На мой взгляд, Кади - худший игрок Краснодара по количеству потерь мяча, по количеству ударов не в створ, по количеству упущенных моментов. Видения поля ноль, техника хромает, дриблинг хромает. Один в один никого обыграть не может, теряет мяч. Бьет по болбоям прицельно. Ильзат Ахметов был и то лучше, у него хоть дриблинг и координация хорошие, он мог обыграть 1 в 1 и 1 в 2, не терял мяч, но заигрывался и передерживал его. Но не терял, уже плюс. А Кади берет одеяло на себя и теряет мяч раз за разом. Он не командный игрок, он неохотно делится мячом с партнерами, а когда к нему попадает мяч, он старается завершить атаку сам.

Проблема в том, что заменить его некем. Мозес и Батчи не имеют частой игровой практики, следовательно не в кондиции, им надо набирать форму. Можно Олусегуна поднять вверх, но все три запасных правых защитника сейчас играют хуже его. Давать шансы Волкову привозить в свои ворота, или старика Петрова выпускать? Он уже не тот бегун. Есть еще Эктов, которого зря купили, но все же есть.

Отмечу, что до травмы от костолома Джикии осенью, Кади хотя бы по воротам хорошо попадал. Но всё также не делился мячом и не был (как и сейчас) частью команды
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:32
это будет потеря.
Кади один из лучших в Краснодаре.
Интерес
Интерес
вчера в 10:23
Отпустите его в Гималаи,штанги все он здесь обстучал.
Гость
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