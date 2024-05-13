Кади хочет вернуться в «Карабах»

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вчера, 10:10

Полузащитник «Краснодара» хочет вернуться в «Карабах» из Азербайджана. Футболист уже уведомил о желании главного тренера «быков» .

Клуб готов взять игрока в аренду, но при условии, что российская команда будет выплачивать часть зарплаты бразильца.

Кади выступал за «Карабах» с 2021 по 2023 год.