Вендел заявил, что не покинет «Зенит» летом

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вчера, 10:22

Полузащитник «Зенита» ответил на вопрос, какой процент вероятности того, что он покинет клуб летом.

Процент равен нулю. Я и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

Также бразилец рассказал о мотивации играть за «сине-бело-голубых» с учётом отсутствия еврокубков.