Вендел заявил, что не покинет «Зенит» летом

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, какой процент вероятности того, что он покинет клуб летом.
Процент равен нулю. Я и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.
Также бразилец рассказал о мотивации играть за «сине-бело-голубых» с учётом отсутствия еврокубков.
Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать.