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Вендел заявил, что не покинет «Зенит» летом

вчера, 10:22

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос, какой процент вероятности того, что он покинет клуб летом.

Процент равен нулю. Я и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

Также бразилец рассказал о мотивации играть за «сине-бело-голубых» с учётом отсутствия еврокубков.

Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Тёплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остаётся только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны. Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать.

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14 мая
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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
вчера в 21:57
Это что - угроза?
happy 50
happy 50
вчера в 19:48
Да пора ему уже уехать домой.Игрок сильный ,но мотивацию полностью потерял.Вместе с Барриосом недорабатывают.Время сменить обстановку.Тут нужно состав менять.
MIvan
MIvan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:32
Я бы назвал это обжорством
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:47
Эзопов язык. Читать надо так: " Пока не поступило достойного предложения из других клубов, я остаюсь. Поступит - узнаете из первых уст". То есть от меня.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:38
Анатолий!..чет какой то у тебя сегодня пессимизм (хуже не будет)...нууу мы же хотим...сказку-сделать былью!)))...а вот я считаю..если за срок))) на посту мин.спорта Дегтярева будут построены крытые стадионы для хоккея с мячом ..хотя бы в Первоуральске и Нижнем Новгороде-уже лучше будет!...да!..я никогда и не скрывал, что являюсь носителем тысячелетнего СЕМЯ Русского народа!..Поэтому, прежде всего, для меня близки именного Русские виды спорта-забавы, а именно Хоккей с Мячом, Лапта, Кулачный Бой!))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:18
Он спортсмен, мастер спорта. Значит хуже не будет. Бывший депутат Госдумы, а Володин выступил за сокращение числа легионеров до 2-3 на поле. Это небольшой позитив. Но реалии таковы, что сила денег всемогуща. Газпром не даст. Мое мнение, Но поживем увидим. От Дегтярева хуже не будет.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:08
Анатолий, давай о другом поговорим (хочу узнать Твое мнение)...вахтенный журнал-это , конечно, здорово!..У нас с сегодняшнего дня новый Мин. Спорта! (губер Хабаровского края)...что скажешь?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:11
Шуnя771.
Олег, а как ты узнал, что у меня как старого морского офицера ( в прошлом капитан-лейтенанта) есть вахтенный журнал? Об этом никто не знает, даже жена.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:53
ладно..вижу ты не в духе...тут один школьник сказал:" у верблюда два горба, потому что жизнь трудна"...ну, что..взмесим сегодня профессионалов с зарплатой навалом из Зенитушки?))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:48
По интонации
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:43
Толик, у меня тоже царская болезнь-подагра)))..как ты узнал?))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:40
И количество съеденного по этому меню!
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:38
))))))...Приветствую Анатолий!....так оказывается не деньги все решают , а МЕНЮ!))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:16
С ума сойти, мну сегодня будет болеть за ЦСКА!)
Всё таки в армейском клубе большинство бегает своих парней, пусть погоняют зажравшихся африканычей!
Анатолий!
Запиши в своем вахтенном журнале, Шуня сегодня будет болеть, искренне, за ЦСКА! (Спартачи не напрягайтесь...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:08
Я намек понял. Конкуренции не было до прошлого сезона. А сейчас в этом сезоне сказался перекорм деньгами. Ты же знаешь, что бывает с человеком после длительного переедания. Так и с Зенитом. Это здоровья много не бывает, а денег много очень даже бывает. Привет, земеля!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ qeh2rqptc2jm (раскрыть)
вчера в 13:03
Почта РФ арендует помещения у ЦСКА на стадионе и платит за аренду деньги. Сообщу тебе по секрету, что бесплатной аренды помещений н бывает. Расходы Почты на аренду примерно в 100 раз меньше того, что Газпром вваливает в Зенит. Мой совет на будущее. Прежде чем что то писать изучи тему, чтобы не попадать впросак.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:55
да я собственно про то, как утверждает мой земляк(который год) что у нас нет конкуренции))))...смотри..за два тура..три коллектива решают чемпионство, а еще интересней, что ШЕСТЬ клубов (если перевернуть таблицу) еще не обезопасили себя от вылета))))).....если это не конкуренция, тогда что?))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:45
Привет дружище!
Да пусть как хотят...)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:44
Приветствую Олег!...По опыту знаю, дважды снаряд в одну воронку (как бы ни хотелось) не попадает)))))...в Питере на прошлой недели еле еле отбились)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41
Сегодня вас опять...., "ворошиловские стрелки" приложат своё копытце... и затем всю вашу дружную компанию, вместе с Богдановичем, Алексей Борисович отправит туда где Макар овец не пас...))
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:31
Так прикипел, что плохо двигаться стал.
pomor45
pomor45
вчера в 12:30
... чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.
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Молодец! Сначала опустить Зенит с первого места, чтобы потом вернуться на него. Это и будет для Вендела - добиться с Зенитом новых высот? Ещё и зарплату можно будет попросить повыше за "новую высоту".
qeh2rqptc2jm
qeh2rqptc2jm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:13
За деньжищи Почты России не всяк играть согласится.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:52
Видимо соскучился - домой хочет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:51
Всё правильно...
В Бразилии в это время будет зима
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:48
О боже, какие еще трофеи, титулы, европа... Когда сидишь на жирном контракте в РПЛ?
альсато
альсато
вчера в 11:27
А ну ка скажите, кто из вас свалил бы от такой кормушки в НЕИЗВЕСТНОСТЬ?)))))
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:18
Я эту инфу нашёл в инете. За что купил, за то и продал.
Доброго дня, Анатолий!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:15
Такие деньжищи любого приварить могут. Тем более он понимает, что больше, да и столько же ему нигде не дадут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:13
Володя это не так. В 22 году, когда появилась возможность им уехать ,прервав контракты, Миллер с 23 года поднял им , ещё Клаве и Малкому до 5 млн евро. И сейчас именно столько у него по контракту
Гость
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