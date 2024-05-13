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Нагорных: «Галактионов — высококлассный специалист»

вчера, 12:20

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился своим мнением о главном тренере «красно-зелёных» Михаиле Галактионове.

Конечно, в спорте в целом важен результат. Но для нас также важно, в каких условиях находится клуб, как он развивается, какой футбол мы видим на поле. Все разговоры о новом составе, новом-старом составе и старом составе мы будем вести только после окончания сезона. Михаил Галактионов сегодняшним матчем в том числе доказывает, что он высококлассный специалист. У любого тренера бывают непростые моменты. Никто сразу же не рождался в тренерском плане Бесковым, Сёминым, Газзаевым. Все проходят через определённые этапы развития и на этом двигаются дальше. У нас профессиональный тренерский штаб. Рад, что все работают с полной самоотдачей: тренерский, медицинский штабы, специалисты, аналитики. Команда проходит непростые моменты, но важно, что именно проходим. Вместе находим решения, двигаемся дальше.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством москвичи провели 55 матчей (27 побед, 14 ничьих и 14 поражений).

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12 мая
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:01
нормальный средний специалист
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:31
Так послушать, у нас одни специалисты, Асы прям.
А футбол всё равно мертвый.
qmdwt3b65wb7
qmdwt3b65wb7
вчера в 12:22
Только нужно держаться подальше от таких специалистов.
Гость
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