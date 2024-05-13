Нагорных: «Галактионов — высококлассный специалист»

Председатель совета директоров «Локомотива» поделился своим мнением о главном тренере «красно-зелёных» .

Конечно, в спорте в целом важен результат. Но для нас также важно, в каких условиях находится клуб, как он развивается, какой футбол мы видим на поле. Все разговоры о новом составе, новом-старом составе и старом составе мы будем вести только после окончания сезона. Михаил Галактионов сегодняшним матчем в том числе доказывает, что он высококлассный специалист. У любого тренера бывают непростые моменты. Никто сразу же не рождался в тренерском плане Бесковым, Сёминым, Газзаевым. Все проходят через определённые этапы развития и на этом двигаются дальше. У нас профессиональный тренерский штаб. Рад, что все работают с полной самоотдачей: тренерский, медицинский штабы, специалисты, аналитики. Команда проходит непростые моменты, но важно, что именно проходим. Вместе находим решения, двигаемся дальше.