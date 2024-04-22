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Глава Ла Лиги отреагировал на критику отсутствия системы определения голов

вчера, 11:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 32-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).

На 29-й минуте главный арбитр встречи после получения информации от ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды Ламина Ямаля, постановив, что мяч полностью не пересёк линию ворот. Вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген и главный тренер клуба Хави после поединка раскритиковали отсутствие системы автоматического определения голов.

Тебас на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение со словами «Без комментариев», сопроводив его скриншотами публикаций СМИ, в которых говорится об ошибках работы технологии в Италии, Германии, Англии и Франции.

В начале сезона глава Ла Лиги заявил, что данная технология не является идеальной и её внедрение не планируется.

По информации источника, существуют предположения о том, что на отсутствие системы в Примере также влияет стоимость. Её использование потребует 4 млн евро за сезон.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:44
Если чесно, по трансляции показалось, что мяч полностью пересек линию ворот, но увы и ах, ничего уже не изменить и критика тут не поможет.
Правда у каждого своя, смотря под каким ракурсом смотреть)))
4xwwqweb55j3
4xwwqweb55j3
вчера в 13:31
4 млн. - сущие копейки для такой лиги как чемпионат Испании.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 13:21
Ла Лига помогла Реалу.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 13:18
Ла Лига в этом плане слаба, все это знают.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:17
Ну да, этому лишние затраты не нужны, и так бедняга не доедает...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
Момент действительно был очень спорный - уж 4 ляма за сезон могли бы изыскать..
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