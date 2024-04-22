Глава Ла Лиги отреагировал на критику отсутствия системы определения голов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 32-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).
На 29-й минуте главный арбитр встречи после получения информации от ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды Ламина Ямаля, постановив, что мяч полностью не пересёк линию ворот. Вратарь «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген и главный тренер клуба Хави после поединка раскритиковали отсутствие системы автоматического определения голов.
Тебас на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение со словами «Без комментариев», сопроводив его скриншотами публикаций СМИ, в которых говорится об ошибках работы технологии в Италии, Германии, Англии и Франции.
В начале сезона глава Ла Лиги заявил, что данная технология не является идеальной и её внедрение не планируется.
По информации источника, существуют предположения о том, что на отсутствие системы в Примере также влияет стоимость. Её использование потребует 4 млн евро за сезон.
Правда у каждого своя, смотря под каким ракурсом смотреть)))
Правда у каждого своя, смотря под каким ракурсом смотреть)))