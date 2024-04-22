Глава Ла Лиги отреагировал на критику отсутствия системы определения голов

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вчера, 11:51

Президент Ла Лиги отреагировал на ситуацию, произошедшую в матче 32-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).

На 29-й минуте главный арбитр встречи после получения информации от ВАР не засчитал гол вингера каталонской команды , постановив, что мяч полностью не пересёк линию ворот. Вратарь «сине-гранатовых» и главный тренер клуба после поединка раскритиковали отсутствие системы автоматического определения голов.

Тебас на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение со словами «Без комментариев», сопроводив его скриншотами публикаций СМИ , в которых говорится об ошибках работы технологии в Италии, Германии, Англии и Франции.

В начале сезона глава Ла Лиги заявил, что данная технология не является идеальной и её внедрение не планируется.

По информации источника, существуют предположения о том, что на отсутствие системы в Примере также влияет стоимость. Её использование потребует 4 млн евро за сезон.