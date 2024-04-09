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Искусственный интеллект назвал победителей Лиги чемпионов до 2103 года

вчера, 13:22

Искусственный интеллект определил будущих победителей Лиги чемпионов до 2103 года. Что примечательно, в 2089-м, по мнению компьютера, турнир выиграет «Зенит». В 2086 году система выбрала победителем молдавский «Шериф».

ИИ полагает, что текущий розыгрыш завершится победой «Барселоны».

Искусственный интеллект назвал победителей Лиги чемпионов до 2103 года

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:51
Причем единаждая за весь век.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 23:04
О круто, на моё столетие Зенит победит в ЛЧ)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 22:29
Я готов понять Шериф и Мёльме, Спортинг и Торино, даже в победу Зенита поверю. Но меня очень сильно смутил 34-й год и победа Тоттенхэма 🤔
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:34
Ха-ха-ха
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:13
Надеюсь в 2089 г. лично увидеть как Зенит победит в ЛЧ.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 19:58
После 2025 у МЮ 80 лет засухи )))
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:33
Уже в сезоне 2025 этот интеллект что то начудил.
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:28
Включаем рандомайзер....крутим,крутим....Мальмо ФФ!
Крутим,крутим....Депортиво алавес!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 19:08
То шо это искусственный - видно, а где интеллект?
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 18:53
На сче Манчестера осечка вышла у него )))
он в лч в этом году не попадёт кажись ))
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 18:52
Значит с России снимут санкции гдето в 2080 году ,а потом мы всех начнем рвать !
K_TS16_
K_TS16_
вчера в 18:50
На наперстках точнее было бы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:43
Интересно, кто будет знакомиться с этой галиматьёй. Надеюсь, что болельщики благоразумный народ, не сделают скрин-шот с этой картинки, не повесит его на стенку в своей спальне, и не будут каждый сезон сверяться с ней, прав или нет был в своих предсказаниях некий "искусственный интеллект".
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:24
Почему бы и нет... Однажды Челси стали чемпионами при помощи фантастического фарта против Барсы и Баварии
Capral
Capral
вчера в 18:15
Коллеги, подскажите пожалуйста, чья это эмблема, за 2050 год. Такой мелкий шрифт, даже в очках не разберу.
Рой Макай
Рой Макай ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 18:06
Ноттингем Форрест и Севилья
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:55
Европа в нынешнем виде недолго просуществует
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 17:42
Дьяволам чтобы выиграть ЛЧ в следующем году, надо сперва попасть туда...
Predator94
Predator94
вчера в 17:33
49,50 года это кто
Predator94
Predator94
вчера в 17:32
В след сезоне мю чемпион? 😂 они даже не в четверке
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 17:20
Мда, искусственный интеллект блеснул своим слабоумием...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:02
«Арсенала» нет в списке, значит, список верный.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:47
прогноз полный бред, мю и бавария в ближайшие годы точно ничего не выиграют, как и МС сдуется уже к 28-29 годам, когда у него будет смена поколений
112910415
112910415
вчера в 16:31
и смех и грех, как говорится !
Zangiota
Zangiota
вчера в 16:11
Уже искусственный интеллект стал пить? Через год великий и ужасный мю выиграет... Поживем увидим... Но трудно верится
vj4m4vd52wgs
vj4m4vd52wgs
вчера в 16:03
Это всё из области фантастики
shur
shur
вчера в 15:32
...в 2089 г. пишите мне, до востребования, Хованское поселение...и т.д. и т. п., если поселение не закроют...!!!
Capral
Capral
вчера в 15:29
Всё что мне понравилось в этой х...е- это эмблемы клубов, большинство из которых у меня в коллекции.
Вещий
Вещий
вчера в 14:52
Уже очень скоро этот Искусственный интеллект можно будет послать куда подальше ....:))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:46
Как Мю выиграет в 2025 если их там не будут?
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