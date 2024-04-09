Искусственный интеллект назвал победителей Лиги чемпионов до 2103 года

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вчера, 13:22

Искусственный интеллект определил будущих победителей Лиги чемпионов до 2103 года. Что примечательно, в 2089-м, по мнению компьютера, турнир выиграет «Зенит». В 2086 году система выбрала победителем молдавский «Шериф».

ИИ полагает, что текущий розыгрыш завершится победой «Барселоны».