Искусственный интеллект назвал победителей Лиги чемпионов до 2103 года

Искусственный интеллект определил будущих победителей Лиги чемпионов до 2103 года. Что примечательно, в 2089-м, по мнению компьютера, турнир выиграет «Зенит». В 2086 году система выбрала победителем молдавский «Шериф».
ИИ полагает, что текущий розыгрыш завершится победой «Барселоны».
Они попадут в плей-офф лч, только если группа будет вот такая))
Они попадут в плей-офф лч, только если группа будет вот такая))
Тем более, что, как ни смешно, это в некоторой степени правда - ТТХ остались одни лидеры в соперниках, а АВ реально посыпалась.
Тем более, что, как ни смешно, это в некоторой степени правда - ТТХ остались одни лидеры в соперниках, а АВ реально посыпалась.