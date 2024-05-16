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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» сделал предложение Мотте

вчера, 17:17

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может возглавить «Ювентус».

Туринский клуб предложил итальянскому специалисту контракт на 3 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44, ред.
Время покажет кто куда уйдёт.
Я лично жду Зидана.
nn82z9ae56h8
nn82z9ae56h8
вчера в 18:09
Синьора уже в таком возрасте, что не стесняется сама делать предложения
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:56
ну а в Милан скорей всего пойдет Фонсека.
ну что, как тренер и как человек, он хороший.
и может, с Иброй синергию получится в Милане.
новый сезон обещает быть захватывающе интересным
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ a8phkgme9s73 (раскрыть)
вчера в 17:53
отличный тренер.
Мотта как принял Болонью, пребывающую безнадежно на дне серии А,
и сразу отучил Болонью проигрывать. Тиаго Мотта это из новом поколении тренеров, которые отказываются следовать устаревшему поверью итальянцев, что отсиживаться в обороне = (равно) побеждать.
выбор тренера = это выбор общего рисунка игры команды на ближайшие годы. болельщики МЮ нас поймут)))
Капелло и Сакки очень хотели чтоб Тиаго Мотта возглавил Милан...жаль, внутренние разборки помешали этому назначению.
а может, безденежье? непроста говорят, что бабло - вот главный двигатель кардинале! теперь после скандальной выходки в финае кубка Италии
Аллегри уволят точно. и Юве сделает все что Мотта стал у руля туринского топ-клуба...вентус это как портал некого измерения, попав туда раз, уже не можешь выбраться, а потом и не хочешь. пока боссы Юве сами не выбросят.
в Ювентусе просто не принято праздновать победы.
зебра-руководство моментально потребует новых свершений.
в случае неудачи именно на тренера падет ярлык виновного.
a8phkgme9s73
a8phkgme9s73
вчера в 17:20
Ну прям нарасхват этот тренер.
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