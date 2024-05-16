«Ювентус» сделал предложение Мотте

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может возглавить «Ювентус».
Туринский клуб предложил итальянскому специалисту контракт на 3 года.
Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта может возглавить «Ювентус».
Туринский клуб предложил итальянскому специалисту контракт на 3 года.
Мотта как принял Болонью, пребывающую безнадежно на дне серии А,
и сразу отучил Болонью проигрывать. Тиаго Мотта это из новом поколении тренеров, которые отказываются следовать устаревшему поверью итальянцев, что отсиживаться в обороне = (равно) побеждать.
выбор тренера = это выбор общего рисунка игры команды на ближайшие годы. болельщики МЮ нас поймут)))
Капелло и Сакки очень хотели чтоб Тиаго Мотта возглавил Милан...жаль, внутренние разборки помешали этому назначению.
а может, безденежье? непроста говорят, что бабло - вот главный двигатель кардинале! теперь после скандальной выходки в финае кубка Италии
Аллегри уволят точно. и Юве сделает все что Мотта стал у руля туринского топ-клуба...вентус это как портал некого измерения, попав туда раз, уже не можешь выбраться, а потом и не хочешь. пока боссы Юве сами не выбросят.
в Ювентусе просто не принято праздновать победы.
зебра-руководство моментально потребует новых свершений.
в случае неудачи именно на тренера падет ярлык виновного.
Мотта как принял Болонью, пребывающую безнадежно на дне серии А,
и сразу отучил Болонью проигрывать. Тиаго Мотта это из новом поколении тренеров, которые отказываются следовать устаревшему поверью итальянцев, что отсиживаться в обороне = (равно) побеждать.
выбор тренера = это выбор общего рисунка игры команды на ближайшие годы. болельщики МЮ нас поймут)))
Капелло и Сакки очень хотели чтоб Тиаго Мотта возглавил Милан...жаль, внутренние разборки помешали этому назначению.
а может, безденежье? непроста говорят, что бабло - вот главный двигатель кардинале! теперь после скандальной выходки в финае кубка Италии
Аллегри уволят точно. и Юве сделает все что Мотта стал у руля туринского топ-клуба...вентус это как портал некого измерения, попав туда раз, уже не можешь выбраться, а потом и не хочешь. пока боссы Юве сами не выбросят.
в Ювентусе просто не принято праздновать победы.
зебра-руководство моментально потребует новых свершений.
в случае неудачи именно на тренера падет ярлык виновного.
ну что, как тренер и как человек, он хороший.
и может, с Иброй синергию получится в Милане.
новый сезон обещает быть захватывающе интересным
ну что, как тренер и как человек, он хороший.
и может, с Иброй синергию получится в Милане.
новый сезон обещает быть захватывающе интересным