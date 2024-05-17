Лапорта принял решение уволить Хави

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вчера, 13:47

Президент «Барселоны» принял решение уволить главного тренера «сине-гранатовых» .

По данным источника, Лапорта отдал распоряжение руководству клуба искать нового наставника на следующий сезон. Лапорта недоволен высказываниями Хави на пресс-конференции о финансовых проблемах «Барселоны», из-за которых команда не может усилить состав.

Напомним, что в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.