Лапорта принял решение уволить Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить главного тренера «сине-гранатовых» Хави.
По данным источника, Лапорта отдал распоряжение руководству клуба искать нового наставника на следующий сезон. Лапорта недоволен высказываниями Хави на пресс-конференции о финансовых проблемах «Барселоны», из-за которых команда не может усилить состав.
Напомним, что в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.
Пока он Переса, судей, Меркурий в неподходящей позиции, заговоры масонов, социальный мадризидм, глобальное потепление и другие явления в качестве причины своих неудач находил, было смешно, но приемлемо, но сам Лапорта в качестве причины Лапорте уже не понравился)
Пока он Переса, судей, Меркурий в неподходящей позиции, заговоры масонов, социальный мадризидм, глобальное потепление и другие явления в качестве причины своих неудач находил, было смешно, но приемлемо, но сам Лапорта в качестве причины Лапорте уже не понравился)
Может Хави действительно много говорит не нужного, мы не знаем всех причин увольнения.
Тот же Анчелотти, когда начинает уворачиваться, начинает бред нести. Легко давать характеристику людям, которые находятся в более выигрышном положении, из уст которых не услышишь про несправедливость судей к ним и всё такое.
Нужно быть сильнее конкурентов. Все проблемы в мозгах, а не в финансах. Даже у такой кризисной Барселоны бюджет не маленький.
Может Хави действительно много говорит не нужного, мы не знаем всех причин увольнения.
Тот же Анчелотти, когда начинает уворачиваться, начинает бред нести. Легко давать характеристику людям, которые находятся в более выигрышном положении, из уст которых не услышишь про несправедливость судей к ним и всё такое.
Нужно быть сильнее конкурентов. Все проблемы в мозгах, а не в финансах. Даже у такой кризисной Барселоны бюджет не маленький.
А вообще, уникальный персонаж этот Хави, я ещё ни разу не видел, чтобы у тренера в его неудачах были одновременно виноваты и президент соперника, и президент собственного клуба. Тут даже Моуринью со своими обвинениями главного врача Челси курит в сторонке. Никогда не думал, что такой талантливый и скромный игрок в жизни окажется таким откровенным дурачком.
А вообще, уникальный персонаж этот Хави, я ещё ни разу не видел, чтобы у тренера в его неудачах были одновременно виноваты и президент соперника, и президент собственного клуба. Тут даже Моуринью со своими обвинениями главного врача Челси курит в сторонке. Никогда не думал, что такой талантливый и скромный игрок в жизни окажется таким откровенным дурачком.