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Лапорта принял решение уволить Хави

вчера, 13:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить главного тренера «сине-гранатовых» Хави.

По данным источника, Лапорта отдал распоряжение руководству клуба искать нового наставника на следующий сезон. Лапорта недоволен высказываниями Хави на пресс-конференции о финансовых проблемах «Барселоны», из-за которых команда не может усилить состав.

Напомним, что в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 08:09
И кого они найдут? Хави великий футболист, может со временем и хорошим тренером станет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11
Хави обычный неадекватный болтун.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 00:27
Тот случай когда играть одно, а тренировать другое. Много лишних эмоций у него... Только Гвардиоле они не мешают) остальные кто прыгает и кричит на бровке, ничего толком не добиваются
happy 50
happy 50
вчера в 17:15
Не,ну они друг друга стоят.Лапорта-жадная скотина,ввергнувшая клуб в тежелую ситуацию.Клуб потерял в своей звездности.Теперь это просто заурядный клуб уровня Ромы,а амбиции как у Барселоны времен Гвардиолы.Барселона-средний клуб.Другое дело,что Хави любит поныть.И он в оикрытую хаит руководство Барсы.Как тренер работал на максимум,я считаю.Как специалист заслужил работы в другом клубе,но проблемы могут возникнуть из-за личных качеств.А Лапорте надо снять розовые очки,которые мешают ему увидеть,что он угробил великий клуб.14ошный президент.Моуриньо-идеальная замена Хави.Тот человек,которого заслужил Лапорта.Или можна Тухеля.Тот тоже кровопийца .
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:06
Самое смешное, что вроде всё в порядке, игроки молодые хорошие, болельщики поддерживают, президент поддерживает, команда не так плохо играет, строй себе команду на будущее без проблем.

Но Эрнандес придумал столько проблем себе на новом месте, и вместо того, чтобы радоваться прогрессу, он всё ищет виноватых в том, что он всё не выиграл.

Вон, в прошлом году "Реал" и чемпионат проиграл, и 0-4 пролетел МС, но с учётом того, что были понятные предпосылки для этого, ни Перес, ни Анчи не истерили и просто продолжили работать и достигли успеха.
johncamp
johncamp
вчера в 16:53
Всё просто, Хави не созрел до амбций Лапорты, да много к чему Хави ещё стремиться и учиться, да и... яйца курицу не учат, а он всё мечется: "умная я или красивая"
Сатрап
Сатрап ответ AleS (раскрыть)
вчера в 16:41
По стоимости состава (800 млн) Барселона фактически равна МЮ (750 млн) и на полмиллиарда долларов дешевле Реала (1,1 млрд), Манчестер Сити (1,2 млрд), Баварии (1 млрд) и ПСЖ (1,1 млрд).
При этом стоимость таких игроков как Гави, Педри и Ямаль установлена виртуально, никто за эти деньги их не купит. Втроем они составляют 1/3 стоимости всей Барселоны.
Потуги Лапорты убоги.
Сатрап
Сатрап
вчера в 16:32
Буду смеяться, если Барселона станет новым МЮ с поисками каждый год причин, почему Тен Хаги не выруливают 17-летний состав.
Лапорта - причина, не Хави.
AleS
AleS
вчера в 16:20
Хави этот нытик какой-то, у Барселоны очень хороший состав, а ему все мало. На Семака уже похож становится.
erpcj4axq7tr
erpcj4axq7tr
вчера в 16:04
А Хави уже почти согласился остаться
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:54
Как говорится: плохому Хави - Лапорта мешает.

А вообще, уникальный персонаж этот Хави, я ещё ни разу не видел, чтобы у тренера в его неудачах были одновременно виноваты и президент соперника, и президент собственного клуба. Тут даже Моуринью со своими обвинениями главного врача Челси курит в сторонке. Никогда не думал, что такой талантливый и скромный игрок в жизни окажется таким откровенным дурачком.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:31
Там новостью ниже - "готовый" тренер.. Хе..
drug01
drug01
вчера в 15:20
Барселоне нужен не только новый тренер но и другая игра!!! Команда стоит на месте!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:04
Допи..лся товарищ Хави .
7mmv7xvq8pu7
7mmv7xvq8pu7
вчера в 14:52
Будет тренировать сам.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:50
Не уволил и не уволит,их обоих надо уволить вместе с высокомерным Деку.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:46
Состав очень хороший у Барселоны, думаю это правильное решение......
la-respect0
la-respect0
вчера в 14:40
Санта-барбара какая-то, то Хави сам хотел уйти и ни что его не остановит , то остаётся , а теперь вообще пня под зад вписали )))).Жду сериал от нетфликс
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 14:39
Барселоне нужно что-то новое.

Может Хави действительно много говорит не нужного, мы не знаем всех причин увольнения.
Тот же Анчелотти, когда начинает уворачиваться, начинает бред нести. Легко давать характеристику людям, которые находятся в более выигрышном положении, из уст которых не услышишь про несправедливость судей к ним и всё такое.
Нужно быть сильнее конкурентов. Все проблемы в мозгах, а не в финансах. Даже у такой кризисной Барселоны бюджет не маленький.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:25
Будет Жозе Моуринью. Но я бы на месте Президента "Барселоны" оставил Хави, а купил в подмогу Левандовскому в переднюю линию как минимум ещё одного забивного форварда. Поляк "староват" для нападающего, да и маловато его одного в нападении. Забивать некому. Крутят, вертят у ворот, плетут кружева, а точку поставить...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:11
А что там знать - он в очередной раз стал ныть на пресс-конференции, причём в этот раз виновником своих неудач назначил Лапорту.

Пока он Переса, судей, Меркурий в неподходящей позиции, заговоры масонов, социальный мадризидм, глобальное потепление и другие явления в качестве причины своих неудач находил, было смешно, но приемлемо, но сам Лапорта в качестве причины Лапорте уже не понравился)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:04
Что, опять?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:02
Даже жаль Хави... Хотя может я всего не знаю....
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:49
Не даром говорят :уходя уходи!
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