Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Тухель объявил, что не останется в «Баварии» на следующий сезон

вчера, 13:37

Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем 34-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» заявил, что не продолжит тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Переговоры были, но мы не пришли к соглашению. Так что февральское решение остается в силе. Я не буду называть причины, почему я не остался в «Баварии».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пятый тренер за год. «Наполи» выбирает – амбиции Конте, класс Пиоли или дисциплина Гасперини
Сегодня, 13:40Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
СлухиГлавный тренер «Аль-Иттихада» может возглавить «Барселону»
Сегодня, 11:45
Слухи«Барселоне» придётся заплатить 20 млн евро за увольнение Хави
Сегодня, 10:51
Фонсека может возглавить «Милан»
Вчера, 23:25
СлухиДе Дзерби — единственный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
Вчера, 22:11
«Ювентус» возглавит тренер молодёжной команды
Вчера, 19:49
Сортировать
Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:41
Ну те кто уволили Нагеля уже нету в клубе, а новые люди пришедшие на их место расхлебывают по полной
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:11
Бедная Бавария. Сколько уже специалистов отказалось ее возглавить, тогда руководство решило оставить Тухеля, но и он отказался. Никак не могут мюнхенцы найти тренера. Все же зря они уволили Нагельсмана, некрасиво с ним тогда поступили и за это им сейчас аукается.
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:29
Брайтон в последнее время плох!
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:29
Ну, вот, наконец-то свершилось то, что давно напрашивалось. Тухель уже не тот.
С ним "Бавария" только деградирует. Если Флик согласится возглавить "Баварию",
то это пожалуй будет самый оптимальный вариант. Возрождения великому мюнхенскому Клубу и возвращения на вершину германского и европейского футбола!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:18
Если придёт Флик это компенсирует уход Тухеля. Но сомневаюсь, если возьмут Де Дзерби Бавария встанет на ноги, если середняк Рома раскатали Брайтон как аутсайдера в ЛЕ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:59
Думаю Бавария ничего не потеряет от его ухода
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 14:19
Ну и хорошо что уходит, его футбол ужасен, смотреть невозможно. Тухель худший тренер Баварии за последние 15 лет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:02
Значи Флик
abj3m6p4q5yr
abj3m6p4q5yr
вчера в 14:01
Похоже есть уже варианты
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56
Кое какие причины и не нужно называть - они известны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:53
завтра останется в мюнхене.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 