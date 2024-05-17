Тухель объявил, что не останется в «Баварии» на следующий сезон

на пресс-конференции перед матчем 34-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» заявил, что не продолжит тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Переговоры были, но мы не пришли к соглашению. Так что февральское решение остается в силе. Я не буду называть причины, почему я не остался в «Баварии».