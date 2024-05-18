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«Торино» одержал победу над «Миланом»

вчера, 23:41
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Торино» обыграл «Милан» в матче 37-го тура Серии А (3:1).

На 26-й минуте нападающий Дуван Сапата открыл счёт. Полузащитник Иван Илич на 40-й удвоил преимущество туринской команды. Хавбек Рикардо Родригес на 46-й забил 3-й мяч хозяев поля. Единственным голом в составе гостей отметился полузащитник Исмаэль Беннасер на 55-й, реализовавший пенальти.

«Торино» занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 53 очка. «Милан» находится на 2-й позиции с 74 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Торино» в соцсети «X»
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:16
Милану, как до неба до первого Интера, Болонье его тоже уже не достать. Отсюда и такой результат.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:24
Да уж ! Не к лицу Милану так сливать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:16
Милан уже совершенно не тот .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
Еще пишут, что переговоры с Сержиу Консансау не ведутся.
Ранее они имели место, но не привели к успеху.
Причиной стал Жорже Мендеш, бывший португальский суперагент Криштиану Роналду и агент Консансау, который активно предлагал своего клиента Милану.
Красно-черные, уже имеющие напряженные отношения с Мендешем, отказались от этой идеи из-за последующих планов Мендеша.
По слухам, после назначения Мендеш планировал сосредоточить летнюю трансферную кампанию Милана на своих клиентах.
Скорей всего новым тренером Милана станет Фонсека.
Если так, даже жалко за Милан)) и сочувствую болельщикам Россонери
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:11
Позор!!!!!
Столько пропускать от Торино.
Команда которая славилась своей защитой, играли Барези, Неста, Мальдини!!! Сейчас играют эти недоигроки , и капитан над ними какой то Калабрия.
Давно не смотрел матчи Милана, но это просто....других слов не знаю.
Ожидал другого футбола.
Легкого, спокойного доминирования, игры в пас, голов.
То что я вижу, это не понятно что вообще.
Надо обновить состав команды.
Томори и Меньяна продавать за 100+ млн (что вполне реально) и усиливать команду.
Меньян больше не хочет за Милан.
Говорят, Булку из Ниццы берут, и вполне достойная замена Меньяна.
Поляк крут в топе по сухим матчам в Лиге1.
Скоро и Щестны в сборной подвинет.
b72hq58pr2gr
b72hq58pr2gr
сегодня в 00:06
Красивая победа Торино и заслуженная!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:51
С победой туринский клуб и всех болельщиков! Торино это середняк итальянской Серии А, что они и доказали в этом сезоне. А Милан уже обеспечил себе второе место, им уже не достать до первого места, и на третье не опустятся. Так что, Милану терять нечего было. Но могли бы постараться для своих болельщиков, даже если игра ничего не решает. Ведь негоже второму лучшему клубу в истории Лиги Чемпионов УЕФА так проигрывать бездарно. Надеюсь, что на следующий сезон Милан усилится и будет бороться за Скудетто!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:44
Милану не чего не надо было - играл не напрягаясь
Гость
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