«Торино» одержал победу над «Миланом»

«Торино» обыграл «Милан» в матче 37-го тура Серии А (3:1).
На 26-й минуте нападающий Дуван Сапата открыл счёт. Полузащитник Иван Илич на 40-й удвоил преимущество туринской команды. Хавбек Рикардо Родригес на 46-й забил 3-й мяч хозяев поля. Единственным голом в составе гостей отметился полузащитник Исмаэль Беннасер на 55-й, реализовавший пенальти.
«Торино» занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 53 очка. «Милан» находится на 2-й позиции с 74 баллами.
Столько пропускать от Торино.
Команда которая славилась своей защитой, играли Барези, Неста, Мальдини!!! Сейчас играют эти недоигроки , и капитан над ними какой то Калабрия.
Давно не смотрел матчи Милана, но это просто....других слов не знаю.
Ожидал другого футбола.
Легкого, спокойного доминирования, игры в пас, голов.
То что я вижу, это не понятно что вообще.
Надо обновить состав команды.
Томори и Меньяна продавать за 100+ млн (что вполне реально) и усиливать команду.
Меньян больше не хочет за Милан.
Говорят, Булку из Ниццы берут, и вполне достойная замена Меньяна.
Поляк крут в топе по сухим матчам в Лиге1.
Скоро и Щестны в сборной подвинет.
Столько пропускать от Торино.
Команда которая славилась своей защитой, играли Барези, Неста, Мальдини!!! Сейчас играют эти недоигроки , и капитан над ними какой то Калабрия.
Давно не смотрел матчи Милана, но это просто....других слов не знаю.
Ожидал другого футбола.
Легкого, спокойного доминирования, игры в пас, голов.
То что я вижу, это не понятно что вообще.
Надо обновить состав команды.
Томори и Меньяна продавать за 100+ млн (что вполне реально) и усиливать команду.
Меньян больше не хочет за Милан.
Говорят, Булку из Ниццы берут, и вполне достойная замена Меньяна.
Поляк крут в топе по сухим матчам в Лиге1.
Скоро и Щестны в сборной подвинет.
Ранее они имели место, но не привели к успеху.
Причиной стал Жорже Мендеш, бывший португальский суперагент Криштиану Роналду и агент Консансау, который активно предлагал своего клиента Милану.
Красно-черные, уже имеющие напряженные отношения с Мендешем, отказались от этой идеи из-за последующих планов Мендеша.
По слухам, после назначения Мендеш планировал сосредоточить летнюю трансферную кампанию Милана на своих клиентах.
Скорей всего новым тренером Милана станет Фонсека.
Если так, даже жалко за Милан)) и сочувствую болельщикам Россонери
Ранее они имели место, но не привели к успеху.
Причиной стал Жорже Мендеш, бывший португальский суперагент Криштиану Роналду и агент Консансау, который активно предлагал своего клиента Милану.
Красно-черные, уже имеющие напряженные отношения с Мендешем, отказались от этой идеи из-за последующих планов Мендеша.
По слухам, после назначения Мендеш планировал сосредоточить летнюю трансферную кампанию Милана на своих клиентах.
Скорей всего новым тренером Милана станет Фонсека.
Если так, даже жалко за Милан)) и сочувствую болельщикам Россонери