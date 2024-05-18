«Торино» одержал победу над «Миланом»

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вчера, 23:41

«Торино» обыграл «Милан» в матче 37-го тура Серии А (3:1).

На 26-й минуте нападающий Дуван Сапата открыл счёт. Полузащитник Иван Илич на 40-й удвоил преимущество туринской команды. Хавбек Рикардо Родригес на 46-й забил 3-й мяч хозяев поля. Единственным голом в составе гостей отметился полузащитник Исмаэль Беннасер на 55-й, реализовавший пенальти.

«Торино» занимает 9-е место в чемпионате Италии, имея в активе 53 очка. «Милан» находится на 2-й позиции с 74 баллами.