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«Аталанта» обыграла «Лечче» и вышла в Лигу чемпионов. У Миранчука — ассист

вчера, 20:50
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Лечче» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 37-го тура Серии А (0:2).

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник Шарль де Кетеларе. На 53-й нападающий Джанлука Скамакка с передачи российского хавбека Алексея Миранчука забил второй мяч бергамасков.

«Лечче» занимает 13-е место в чемпионате Италии, имея в активе 37 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке с 66 баллами. Клуб из Бергамо обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Аталанта»
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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:16
Разовый мини-всплекс, ассист…. Миранчук не уровень Аталанты. Крайне низкого уровня игрок, нужно избавляться с доплатой от этого балласта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:53
браво, Гасперини.
ты создал великую команду.
а ведь в свое время боссы Аталанты признались, что даже не думали о еврокубках, приглашая Гасперини.
им надоело бороться за выживание, и хотелось обрести узнаваемый стиль игры и подтянуть к основе молодежь, на которой можно было бы заработать.
Итальянец похож на великого Фергюсона в плане организации работы.
zrmn3a5qgqe6
zrmn3a5qgqe6
вчера в 21:31
Аталанта проводит хороший финиш в чемпионате и куббке УЕФА
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