«Аталанта» обыграла «Лечче» и вышла в Лигу чемпионов. У Миранчука — ассист

«Лечче» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 37-го тура Серии А (0:2).
На 48-й минуте счёт открыл полузащитник Шарль де Кетеларе. На 53-й нападающий Джанлука Скамакка с передачи российского хавбека Алексея Миранчука забил второй мяч бергамасков.
«Лечче» занимает 13-е место в чемпионате Италии, имея в активе 37 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке с 66 баллами. Клуб из Бергамо обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
ты создал великую команду.
а ведь в свое время боссы Аталанты признались, что даже не думали о еврокубках, приглашая Гасперини.
им надоело бороться за выживание, и хотелось обрести узнаваемый стиль игры и подтянуть к основе молодежь, на которой можно было бы заработать.
Итальянец похож на великого Фергюсона в плане организации работы.
ты создал великую команду.
а ведь в свое время боссы Аталанты признались, что даже не думали о еврокубках, приглашая Гасперини.
им надоело бороться за выживание, и хотелось обрести узнаваемый стиль игры и подтянуть к основе молодежь, на которой можно было бы заработать.
Итальянец похож на великого Фергюсона в плане организации работы.