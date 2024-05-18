«Аталанта» обыграла «Лечче» и вышла в Лигу чемпионов. У Миранчука — ассист

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вчера, 20:50

«Лечче» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 37-го тура Серии А (0:2).

На 48-й минуте счёт открыл полузащитник Шарль де Кетеларе. На 53-й нападающий Джанлука Скамакка с передачи российского хавбека Алексея Миранчука забил второй мяч бергамасков.

«Лечче» занимает 13-е место в чемпионате Италии, имея в активе 37 очков. «Аталанта» располагается на 5-й строчке с 66 баллами. Клуб из Бергамо обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.