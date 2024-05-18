Рекордсмен «Байер», «Штутгарт» обошёл «Баварию». Итоги сезона Бундеслиги

1716048922

вчера, 19:15

Закончился сезон 2023/24 в Бундеслиге.

Победителем стал леверкузенский «Байер», завершивший чемпионат Германии без поражений. Такое произошло в Бундеслиге впервые. Второе место занял «Штутгарт», третье — «Бавария». Топ-5 замкнули «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Все эти клубы сыграют в Лиге чемпионов. В Лигу Европы отправился «Айнтрахт» из Франкфурта". «Хоффенхайм» обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Однако в случае победы «Байера» в Кубке Германии, коллектив из Зинсхайма попадёт в ЛЕ , а в ЛК выступит ставший восьмым «Хайденхайм».

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе сыграют «Бохум» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Во Вторую Бундеслигу вылетели «Кёльн» и «Дармштадт».