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Рекордсмен «Байер», «Штутгарт» обошёл «Баварию». Итоги сезона Бундеслиги

вчера, 19:15

Закончился сезон 2023/24 в Бундеслиге.

Победителем стал леверкузенский «Байер», завершивший чемпионат Германии без поражений. Такое произошло в Бундеслиге впервые. Второе место занял «Штутгарт», третье — «Бавария». Топ-5 замкнули «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Все эти клубы сыграют в Лиге чемпионов. В Лигу Европы отправился «Айнтрахт» из Франкфурта". «Хоффенхайм» обеспечил себе участие как минимум в Лиге конференций. Однако в случае победы «Байера» в Кубке Германии, коллектив из Зинсхайма попадёт в ЛЕ, а в ЛК выступит ставший восьмым «Хайденхайм».

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе сыграют «Бохум» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Во Вторую Бундеслигу вылетели «Кёльн» и «Дармштадт».

Рекордсмен «Байер», «Штутгарт» обошёл «Баварию». Итоги сезона Бундеслиги

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Бутринец
Бутринец ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:26
Математика вышла из чата )
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:17
Отрыв конечно серьёзный, 27 очков)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:06
Почаще бы так..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ azh8jydbsn77 (раскрыть)
вчера в 19:30
Это полный провал. Из опередил Штутгарт, пришедший из 2-й лиги. Для Баварии это крах!
azh8jydbsn77
azh8jydbsn77
вчера в 19:17
Для Баварии этот сехон не удачный!!
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