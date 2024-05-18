«Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Сочи»

1716055156

вчера, 20:59

«Сочи» уступил «Краснодару» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:3).

На 5-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «быков» вперёд. На 43-й нападающий Сауль Гуарирапа сравнял счёт, а на 73-й сделал дубль. На 85-й хавбек Эдуард Сперцян восстановил равенство, реализовав пенальти. Победный для гостей мяч забил форвард Мозес Дэвид Кобнан на 90+1-й.

«Сочи» занимает 16-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Команда вылетела в Первую лигу. «Краснодар» находится на 2-й строчке с 53 баллами.