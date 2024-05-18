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«Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Сочи»

вчера, 20:59
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Сочи» уступил «Краснодару» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:3).

На 5-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «быков» вперёд. На 43-й нападающий Сауль Гуарирапа сравнял счёт, а на 73-й сделал дубль. На 85-й хавбек Эдуард Сперцян восстановил равенство, реализовав пенальти. Победный для гостей мяч забил форвард Мозес Дэвид Кобнан на 90+1-й.

«Сочи» занимает 16-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Команда вылетела в Первую лигу. «Краснодар» находится на 2-й строчке с 53 баллами.

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Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:41
Да ничего хорошего нету в Российском футболе, Все призовые места занимают одни и теже. Москва уже достала., не даёт перспективы другим клубам. Ни кагого интереса нет смотреть наш футбол. Будем надеяться, что Краснодар станет чемпионом.!!!
1viking17
1viking17
сегодня в 07:32
Краснодар с победой!!! Желаю Краснодару разнести Динамо.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 01:02
Сочи, прощай, мы расстаёмся навсегда, прощай, и ничего не обещай,
и ничего не говори. Если в следующем сезоне они будут бороться за выход в РПЛ, то да, а если нет, то, Боре станет скучно и ну его 3.
valt134
valt134 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:24
То есть Зенит чемпион? Ну хорошо. Теоретически Путин наш президент до 2036-го года. Значит и Зенит будет чемпионом минимум до тех далеких лет? Звиняйте, но я пойтить на Энто никак не могу.
valt134
valt134 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 00:20
БОГ помог. Иных причин не вижу.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
сегодня в 00:14
Прогноз погоды на месяц.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:14
Быков с победой!!!
Просто молодцы.
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Угадали что?
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 23:57
А вот у нас, часто угадывают. Вот и сейчас угадали.)))
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
Вы знаете не погоду ,а прогноз погоды .И почему-то это часто не совпадает. У нас в Питере точно.
ksqs6kvtk9xe
ksqs6kvtk9xe
вчера в 23:45
Краснодар с победой, успехов в матче с Динамо!
K_TS16
K_TS16 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 23:26
Конечно не выгоден.. Со школьниками легче Отказал в переносе Сочи. . Ну а Арутунянц тут вообще каким боком... Состав он что ли определяет..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
И очень смешно, особенно, в свете подлейших и меpзких договорняков. В данном случае, я не про Краснодар, а в целом- про реалии российского футбола...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:14, ред.
Когда читаешь про Волевую победу в РПЛ..., - это так волнительно!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:54
В курсе, то он в курсе, но возможно, иногда забывает. Поэтому, не будем его тревожить, к тому же, насколько я знаю- человек он немолодой, возможно- мой ровесник.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:51
Думаю хозяин значка в курсе)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:49
Ценю, Ваш искрометный юмор, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Главное, чтобы хозяин значка не догадался...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
Значок раритетный...потому что с таким содержанием один за всю историю советского футбола)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:42
А мне думается, что всё уже расчерчено и мы лишь зрители. Не верю в логическую концовку
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 22:38
Ничего подобного. Я знаю, уже сегодня- погоду на месяц вперед.)))
Всё-таки, мне положительно нравится Ваш значок...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:37
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:36
    Молодцы быки, бились до конца. Еще есть шансы у Краснодара на чемпионство, но надо ждать осечки Зенита в Грозном.
    valt134
    valt134 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:36
    Не согласен. 4 Финала у Мусаева не получилось. Факт! Но остался один, думаю поистине «золотой финал». И , опять же, по мне так пусть Чемпионом будет Краснодар или Динамо. ( Не в обиду М. Боярскому, Г. Орлову и Всей Питерской Братве). Как мне кажется Питер пресытился. Им нужна встряска.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:29
    Быкам респект ! Молодцы ребятушки.
    d2wyre2b7hfc
    d2wyre2b7hfc
    вчера в 22:24
    Жаль Сочи, Точилин и Хохлов убили команду.
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер ответ viv (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Если сегодня суббота , то завтра будет воскресенье. А какая будет погода узнаем когда проснёмся.Это очевидно. А в 30-м туре удачи Краснодару.
    161регион
    161регион
    вчера в 22:09
    Надеюсь Краснодар станет чемпионом в этом году!!! Осталось обыграть Динамо дома, ну и что бы Ростов или Ахмат помог у трубопровода отнять очки..... Удачи вам кубанцы
    bacek15
    bacek15 ответ K_TS16 (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Перенос для Сочи был не выгоден, сейчас уже не вспомню нюансы. Те, кто крутил сальто, играют в других клубах, про карму не вспоминают)). А почему Ростов выставил юношей, хотя со слов того же Федотова, мог бы выставить второй состав, это надо спросить у Арутюнянца.
    Hephaestus
    Hephaestus
    вчера в 22:01
    Самый интересный сезон РПЛ - до последнего тура...
    K_TS16
    K_TS16 ответ bacek15 (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Не однозначная?? Тот же Краснодар согласился на перенос. Федотов тупо сказал нам нужны очки. Да хрен ьы уже с очками что жеребячью радость демонстрировать и сальто крутить после голов детям.. Подлость не ьывает неоднозначной
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