«Краснодар» одержал волевую победу в матче с «Сочи»

«Сочи» уступил «Краснодару» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:3).
На 5-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «быков» вперёд. На 43-й нападающий Сауль Гуарирапа сравнял счёт, а на 73-й сделал дубль. На 85-й хавбек Эдуард Сперцян восстановил равенство, реализовав пенальти. Победный для гостей мяч забил форвард Мозес Дэвид Кобнан на 90+1-й.
«Сочи» занимает 16-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Команда вылетела в Первую лигу. «Краснодар» находится на 2-й строчке с 53 баллами.
Выцарапали...выгрызли...право на чемпионство...!!!
С таким настроем...желанием...входят в последний тур...
Если он станет для Краснодара чемпионским они этого заслужили...
Любая осечка Зенита превращает матч в Краснодаре в "Золотой"...
Нельзя не сказать про Гуарирапу....
Как...откуда...такой алмаз...
Сложить штук 10 Мантуанов-Угальд......и они уступят одному этому парню в мастерстве и желании...
Браво Гуарирапа!!!!!
Выцарапали...выгрызли...право на чемпионство...!!!
С таким настроем...желанием...входят в последний тур...
Если он станет для Краснодара чемпионским они этого заслужили...
Любая осечка Зенита превращает матч в Краснодаре в "Золотой"...
Нельзя не сказать про Гуарирапу....
Как...откуда...такой алмаз...
Сложить штук 10 Мантуанов-Угальд......и они уступят одному этому парню в мастерстве и желании...
Браво Гуарирапа!!!!!