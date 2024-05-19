Клопп: «У меня целая коллекция серебряных медалей!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью для клубного сайта, в котором рассказал о коллекции серебряных медалей:
Одна серебряная медаль у моего друга. Честно говоря, я подарил её ему, думая, что он не возьмёт, но он взял. У меня есть ещё одна, за финал с «Боруссией». У меня целая коллекция серебряных медалей!
СПАСИБО ЗА ВСЕ ТИТУЛЫ, ПОБЕДЫ, ТРОФЕИ И НЕУДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ!
ЮРГЕН НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ КРАСНЫХ!!!
СПАСИБО ЗА ВСЕ ТИТУЛЫ, ПОБЕДЫ, ТРОФЕИ И НЕУДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ!
ЮРГЕН НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ КРАСНЫХ!!!