Клопп: «У меня целая коллекция серебряных медалей!»

Главный тренер «Ливерпуля» дал интервью для клубного сайта, в котором рассказал о коллекции серебряных медалей:

Одна серебряная медаль у моего друга. Честно говоря, я подарил её ему, думая, что он не возьмёт, но он взял. У меня есть ещё одна, за финал с «Боруссией». У меня целая коллекция серебряных медалей!