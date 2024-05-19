Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп: «У меня целая коллекция серебряных медалей!»

вчера, 16:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью для клубного сайта, в котором рассказал о коллекции серебряных медалей:

Одна серебряная медаль у моего друга. Честно говоря, я подарил её ему, думая, что он не возьмёт, но он взял. У меня есть ещё одна, за финал с «Боруссией». У меня целая коллекция серебряных медалей!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Райя хочет остаться в «Арсенале»
Сегодня, 12:12
Артета: «Мы выиграем АПЛ»
Сегодня, 11:22
Хави высказался о своём будущем на фоне слухов об увольнении
Сегодня, 10:28
Клопп: «У нас не было лучшего менеджера и не было лучшей команды»
Сегодня, 10:04
Родри рассказал о чемпионской гонке с «Арсеналом»
Сегодня, 08:49
Гвардиола — об уходе Клоппа: «Я буду очень скучать по нему»
Сегодня, 01:04
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:00
СПАСИБО ЮРГЕН ЗА ВСЕ ГОДЫ В ЛИВЕРПУЛЕ!
СПАСИБО ЗА ВСЕ ТИТУЛЫ, ПОБЕДЫ, ТРОФЕИ И НЕУДАЧНЫЕ МОМЕНТЫ!
ЮРГЕН НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ КРАСНЫХ!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:42
Я рад за него)))
Baggio R.
Baggio R. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:58
Золотых у него тоже хватает.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:21
Серебро тоже достижение. У него выдающаяся карьера
sv_1969
sv_1969 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:16
Я думаю он имел может быть кол-во!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:21
Или, аквариум...)))
Baggio R.
Baggio R. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:14
С чего бы? Дважды побеждал в Бундеслиге с Боруссией, брал золото АПЛ с Ливерпулем, выигрывал Кубок Германии и Англии, ЛЧ и Клубный ЧМ.
112910415
112910415
вчера в 17:16
а вот золотую хотелось !..
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:04
Про золотые такого Юрген не может сказать
Futurista
Futurista
вчера в 17:01
Воду можно очищать питьевую)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 