Артета рассказал, можно ли считать нынешний сезон успешным для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, можно ли будет считать нынешний сезон успешным для «канониров» в случае завоевания второго места в АПЛ:
Я не могу об этом думать. Нужно сосредоточиться на следующей игре и надеяться, что произойдёт что-то прекрасное.
«Арсенал» еще может стать чемпионом в последнем туре АПЛ, но для этого команде необходимо выиграть свой поединок и рассчитывать на неудачу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом».
Артета в целом провел отличную работу в Арсенале!
Артета в целом провел отличную работу в Арсенале!
после проигрыша Вилле Артета много и красиво говорил, что ответный матч в Лиге чемпионов против Баварии они выйдут с другим настроем.
болельщики верили.
но был вопрос в том, как команда и тренер отреагируют после Виллы.
Вот и отреагировали. Никак.
И проиграли в Мюнхене. А как матч прошел, видели все.
После гола Киммиха у пушкарей было еще полчаса игры вернуться в игру.
Но пушкари не ответили ничем.
зато Бавария после гола стала еще острее, быстрее и агрессивнее.
А пушкари стали вялыми и безинициативными. Сдались сразу.
Или сил уже нет. Ни психических, ни физических.
Но вот, что то до гола они были. эти силы и желание. После гола все исчезло.
Слабейший сезон Баварии по меркам Бундеслиги за долгие годы, уход тренера в конце сезона VS одного из сильнейших сезонов Арсенала - и снова поражения!!!
Рано пушкарям еще.
И высокие стадии ЛЧ и титул АПЛ.
Незрелая команда. И тренер незрелый.
Талантливый, хороший, но пока еще незрелый.
Не знает тернер и команда, как это переломить.
Кстати, то, что Сака и Жезус так легко валятся с ног и постоянно выпрашивают штрафные и пенальти, мне кажется тоже идет от психологии. Не бойцы они. Технари, но характер не тот. Не умеют на морально-волевых.
Потому ждем еще пару сезонов, когда Арсенал добьется чего то ПРЕКРАСНОГО!
или победа в Лиге чемпионов, или титул АПЛ.
без них сезон считается неудачным.
после проигрыша Вилле Артета много и красиво говорил, что ответный матч в Лиге чемпионов против Баварии они выйдут с другим настроем.
болельщики верили.
но был вопрос в том, как команда и тренер отреагируют после Виллы.
Вот и отреагировали. Никак.
И проиграли в Мюнхене. А как матч прошел, видели все.
После гола Киммиха у пушкарей было еще полчаса игры вернуться в игру.
Но пушкари не ответили ничем.
зато Бавария после гола стала еще острее, быстрее и агрессивнее.
А пушкари стали вялыми и безинициативными. Сдались сразу.
Или сил уже нет. Ни психических, ни физических.
Но вот, что то до гола они были. эти силы и желание. После гола все исчезло.
Слабейший сезон Баварии по меркам Бундеслиги за долгие годы, уход тренера в конце сезона VS одного из сильнейших сезонов Арсенала - и снова поражения!!!
Рано пушкарям еще.
И высокие стадии ЛЧ и титул АПЛ.
Незрелая команда. И тренер незрелый.
Талантливый, хороший, но пока еще незрелый.
Не знает тернер и команда, как это переломить.
Кстати, то, что Сака и Жезус так легко валятся с ног и постоянно выпрашивают штрафные и пенальти, мне кажется тоже идет от психологии. Не бойцы они. Технари, но характер не тот. Не умеют на морально-волевых.
Потому ждем еще пару сезонов, когда Арсенал добьется чего то ПРЕКРАСНОГО!
или победа в Лиге чемпионов, или титул АПЛ.
без них сезон считается неудачным.
если "Арсенал" станет чемпионом АПЛ и победителем ЛЧ. В этом году судьба чемпионства уже практически предрешена на 90-95 % и только чудо или невероятное везение поможет "Вест Хэму" отобрать очки у МС на его домашнем поле. Тем не менее, этот сезон Артета вместе с командой могут занести себе в актив, "Арсенал" стал сильнее и прогресс команды очевиден. Да, пусть опять 2-ое место, но в этот раз борьба шла до самого конца и всё решалось в последнем туре. В этом сезоне канониры всё-таки стали четвертьфиналистами ЛЧ, это в определённой мере можно считать успехом по сравнению с прошлым сезоном. Если чемпионство пушкарей в этом сезоне АПЛ будет упущено, не будем унывать. Всё самое прекрасное у Артеты и "Арсенала" - впереди!
если "Арсенал" станет чемпионом АПЛ и победителем ЛЧ. В этом году судьба чемпионства уже практически предрешена на 90-95 % и только чудо или невероятное везение поможет "Вест Хэму" отобрать очки у МС на его домашнем поле. Тем не менее, этот сезон Артета вместе с командой могут занести себе в актив, "Арсенал" стал сильнее и прогресс команды очевиден. Да, пусть опять 2-ое место, но в этот раз борьба шла до самого конца и всё решалось в последнем туре. В этом сезоне канониры всё-таки стали четвертьфиналистами ЛЧ, это в определённой мере можно считать успехом по сравнению с прошлым сезоном. Если чемпионство пушкарей в этом сезоне АПЛ будет упущено, не будем унывать. Всё самое прекрасное у Артеты и "Арсенала" - впереди!