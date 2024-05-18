Артета рассказал, можно ли считать нынешний сезон успешным для «Арсенала»

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сегодня, 00:38

Главный тренер «Арсенала» рассказал, можно ли будет считать нынешний сезон успешным для «канониров» в случае завоевания второго места в АПЛ :

Я не могу об этом думать. Нужно сосредоточиться на следующей игре и надеяться, что произойдёт что-то прекрасное.