Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Артета рассказал, можно ли считать нынешний сезон успешным для «Арсенала»

сегодня, 00:38

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, можно ли будет считать нынешний сезон успешным для «канониров» в случае завоевания второго места в АПЛ:

Я не могу об этом думать. Нужно сосредоточиться на следующей игре и надеяться, что произойдёт что-то прекрасное.

«Арсенал» еще может стать чемпионом в последнем туре АПЛ, но для этого команде необходимо выиграть свой поединок и рассчитывать на неудачу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка: «Сейчас результат важнее игры»
Вчера, 23:17
Артета рассказал, будут ли в «Арсенале» следить за игрой «Сити»
Вчера, 22:39
Гвардиола рассказал о планах на матч с «Вест Хэмом»
Вчера, 22:24
Роналду: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно»
16 мая
Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава
16 мая
Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»
16 мая
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:40, ред.
Думаю для любого клуба это можно было бы назвать провалом, но не для Арсенала, Арсенал прежде всего строит новую эпоху, команда которая в будущем станет лет 10 доминировать в Апл. Они идут по пути Сити.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:03
Для любого ТОП клуба, сезон без выигранного трофея априори не может считаться успешным. Да, можно играть красиво и ярко, на что-то претендовать, но без титулов можно остаться с приставкой «вечный претендент».
Артета в целом провел отличную работу в Арсенале!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:52
Любой тренер, в том числе и Артета, будет разочарован вторым местом, когда был шанс стать первыми. Не слушайте того, кто с умным видом будет убеждать вас в обратном. Если будет, то он ничего не понимает в футболе.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:32
Фанатам Арсенала грех жаловаться. С Артетой они только прогрессируют, трофеи скоро придут. Но они придут скорее всего больше из за спада Сити. Так как уверен, еще год-два и Сити уже не будет бороться за чемпионство.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:15
без трофей сезон неудачный.
после проигрыша Вилле Артета много и красиво говорил, что ответный матч в Лиге чемпионов против Баварии они выйдут с другим настроем.
болельщики верили.
но был вопрос в том, как команда и тренер отреагируют после Виллы.
Вот и отреагировали. Никак.
И проиграли в Мюнхене. А как матч прошел, видели все.
После гола Киммиха у пушкарей было еще полчаса игры вернуться в игру.
Но пушкари не ответили ничем.
зато Бавария после гола стала еще острее, быстрее и агрессивнее.
А пушкари стали вялыми и безинициативными. Сдались сразу.
Или сил уже нет. Ни психических, ни физических.
Но вот, что то до гола они были. эти силы и желание. После гола все исчезло.
Слабейший сезон Баварии по меркам Бундеслиги за долгие годы, уход тренера в конце сезона VS одного из сильнейших сезонов Арсенала - и снова поражения!!!
Рано пушкарям еще.
И высокие стадии ЛЧ и титул АПЛ.
Незрелая команда. И тренер незрелый.
Талантливый, хороший, но пока еще незрелый.
Не знает тернер и команда, как это переломить.
Кстати, то, что Сака и Жезус так легко валятся с ног и постоянно выпрашивают штрафные и пенальти, мне кажется тоже идет от психологии. Не бойцы они. Технари, но характер не тот. Не умеют на морально-волевых.
Потому ждем еще пару сезонов, когда Арсенал добьется чего то ПРЕКРАСНОГО!
или победа в Лиге чемпионов, или титул АПЛ.
без них сезон считается неудачным.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 08:27
Сезон в актив, жаль пока без трофеев. Но мне эти трофеи не нужны, если я перестану наслаждаться футболом Арсенала. Мы все еще в игре, а вдруг!)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:21, ред.
Скорее всего, это "прекрасное" может произойти уже только в следующем году,
если "Арсенал" станет чемпионом АПЛ и победителем ЛЧ. В этом году судьба чемпионства уже практически предрешена на 90-95 % и только чудо или невероятное везение поможет "Вест Хэму" отобрать очки у МС на его домашнем поле. Тем не менее, этот сезон Артета вместе с командой могут занести себе в актив, "Арсенал" стал сильнее и прогресс команды очевиден. Да, пусть опять 2-ое место, но в этот раз борьба шла до самого конца и всё решалось в последнем туре. В этом сезоне канониры всё-таки стали четвертьфиналистами ЛЧ, это в определённой мере можно считать успехом по сравнению с прошлым сезоном. Если чемпионство пушкарей в этом сезоне АПЛ будет упущено, не будем унывать. Всё самое прекрасное у Артеты и "Арсенала" - впереди!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:33
Увы, Вест Хэм никакущий и точно не прекрасный
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:23
Сезон еще не закончился, так что все правильно он говорит.
nss3d5eft3p3
nss3d5eft3p3
сегодня в 06:57
Успешным можно назвать если будут чемпионами , второй сезон имея фору упускают такой шанс
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:30
Зрители главный показатель игры команды...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:56
Испанцы и немцы рулят в Британии..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:54
Не станет Арсенал чемпионом
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:50, ред.
Не ко времени Артета высказался
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:03
Дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где уступили в равной борьбе Баварии, до последнего тура боролись за чемпионство с Сити и в этом сезоне АПЛ набрали очков больше, чем в прошлом. Прогресс команды очевиден. Считаю, что это вполне успешный сезон для Арсенала даже если команда останется в итоге без трофеев. Если они продолжат в том же духе, то рано или поздно завоюют их.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:41
Прекрасное - это что?.. Второе падение Аканджи аля Джеррард?.. Хе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 