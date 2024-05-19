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Тен Хаг рассказал о привлекательности МЮ на трансферном рынке

вчера, 08:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказал мнение о привлекательности «красных дьяволов» на трансферном рынке:

Думаю, что для любого игрока «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб.

Конечно, ты хочешь играть на наивысшем уровне. Но если ты намерен участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» — очень привлекательный клуб для любого футболиста.

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Все комментарии
Сатрап
Сатрап
вчера в 16:50
в Ноттингем Тен Хаг продал за 18 млн шведского вингера Элангу, воспитанника МЮ - уже 5 голов 8 передач в 20 матчах за Ноттингем, считали очень талантливым игрочелой будущего МЮ
а чем он хуже Антони?
купил Антони 95 млн, Моунт 65 млн, Онана 50 млн - лидеры МЮ теперь?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:30
Циник, демагог и аферист, у меня уже других слов о нем нет и не будет! Вся его болтовня на пресс-конференциях ничего не стОит! Однозначно - вон из клуба!
112910415
112910415
вчера в 16:12
сейчас-то всё плохо, плохо ...
Сатрап
Сатрап
вчера в 16:07
видимо вылет из еврокубков на ранней стадии и 8 место в АПЛ он считает высшим уровнем
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:18
Надо же как-то привлекать игроков топ класса, если Тен Хаг сам не может из-за провалов в МЮ, где игроки даже за бешеную личку не пойдут, вот теперь использует имя МЮ которое построил Басби и Фергюсон.
А вот сделать из Ганнибала второго Скоулза к сожалению не получается, да что там Ганнибал, если Антони у него пылит за 100 млн.
galem72
galem72
вчера в 11:13
ЭтХ в своём суждении опирается лишь исключительно на клубное имя. В реальности же дела обстоят совсем наоборот. На данный момент в клубе происходит кадровая перестройка, меняется вектор развития и творится хаос на тренерском и игровом поприще. Чтобы сейчас записать себе классного игрока, Манчестеру нужно сильно переплатить хозяину и агенту, а самому исполнителю накидать в карман толстый пресс денег, что сразу сводит всю его мотивацию на нет. По ходу всего сезона привлечённые игроки в большинстве своём деградируют или начинают проявлять лень, характер и токсичность. Таким образом, Эрик в очередной раз изверг из себя глупые популистские мысли, надеясь на то, что это сгладит турнирные неудачи и отмажет его перед администрацией и зрителями.
d3z9wgcz8499
d3z9wgcz8499
вчера в 10:06
МЮ великий клуб,и играть за него для любого большая честь
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:58
Согласен,мало кто откажется поиграть в МЮ !
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:58
Манчестер Юнайтед закончился с Фергюсоном .
drug01
drug01
вчера в 09:45
Роль тренера конечно велика, одними призывами игроков не заменить! Желаем возродить былые успехи...
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:43
Мечта любого мальчишки
5z5hgsuq99yf
5z5hgsuq99yf
вчера в 09:40
Раньше эта команда действительно была такая!!! А теперь надо многое менять!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:38
Даже во времена Фергюсона, в МЮ не шли топ игроки мирового масштаба. МЮ брал топ игроков в АПЛ, таких как Кин, Фердинанд, Руни, РВП. Остальные топ игроки это игроки академии МЮ и работа селекции.
Топовые игроки шли в Реал, Барселону, Интер, Милан, Ювентус.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:37
Кроме тренера. И крыши которая протекает. Имею ввиду крышу Тен хага ..а не стадиона
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 09:35
В МЮ даже топ тренеры не идут и приглашают таких как Тен Хаг. О каких топ игроках речь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
В очередь желающие стоят...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:11
Когда-то было так...
А теперь только за бабками идут в МЮ.
Прогрессируют и выигрывают трофеи в другом клубе Манчестера)
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