Тен Хаг рассказал о привлекательности МЮ на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказал мнение о привлекательности «красных дьяволов» на трансферном рынке:

Думаю, что для любого игрока «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб.

Конечно, ты хочешь играть на наивысшем уровне. Но если ты намерен участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» — очень привлекательный клуб для любого футболиста.