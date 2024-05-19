Тен Хаг рассказал о привлекательности МЮ на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказал мнение о привлекательности «красных дьяволов» на трансферном рынке:
Думаю, что для любого игрока «Манчестер Юнайтед» — привлекательный клуб.
Конечно, ты хочешь играть на наивысшем уровне. Но если ты намерен участвовать в проекте в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то, уверен, «Манчестер Юнайтед» — очень привлекательный клуб для любого футболиста.
Топовые игроки шли в Реал, Барселону, Интер, Милан, Ювентус.
Топовые игроки шли в Реал, Барселону, Интер, Милан, Ювентус.
А вот сделать из Ганнибала второго Скоулза к сожалению не получается, да что там Ганнибал, если Антони у него пылит за 100 млн.
А вот сделать из Ганнибала второго Скоулза к сожалению не получается, да что там Ганнибал, если Антони у него пылит за 100 млн.