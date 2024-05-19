Роналду: «„Арсенал“ не выиграет АПЛ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал прогноз на итог чемпионской гонки в АПЛ:
«Арсеналу» не выиграть АПЛ, господи.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал прогноз на итог чемпионской гонки в АПЛ:
«Арсеналу» не выиграть АПЛ, господи.
но он не ошибся !
но он не ошибся !
Но Максим Гончаренко решил, что драматизма мало, и почему бы редакции не поучаствовать в создании новостей тоже и решил добавить.
Но Максим Гончаренко решил, что драматизма мало, и почему бы редакции не поучаствовать в создании новостей тоже и решил добавить.
Но, увы- это, вряд ли возможно...
Но, увы- это, вряд ли возможно...