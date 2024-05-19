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Роналду: «„Арсенал“ не выиграет АПЛ»

вчера, 10:19

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал прогноз на итог чемпионской гонки в АПЛ:

«Арсеналу» не выиграть АПЛ, господи.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:13
Математически Арсенал не выиграет, здесь нужен Футбольный Бог, только он поможет Арсеналу. Это он делает так, что мяч просто не идет в ворота, или наоборот, залетает, все что летит... Короче, верим в команду!
John 5mith
John 5mith
вчера в 17:24
Теперь в Лондоне не него будут обижаться еще и фаны Вест Хема. Не верит в их команду, паразит :)
112910415
112910415
вчера в 16:49
очень хочется, чтоб Роналду ошибся !
но он не ошибся !
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 16:39
Месси: Роналду никогда не выиграет чемпионат мира, Господи.
Imrebellion
Imrebellion ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:31
В источнике с видео Роналду на английском отвечает буквально: "They're not gonna win the league. Oh, god!". Собеседник похож на Пирса Моргана, если не он, но точно болельщик канониров. Поэтому эмоциональный окрас тут понятен.
bghyddh3yfd3
bghyddh3yfd3
вчера в 12:07
Давно известна не любовь Роналду к Арсеналу
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:00
На ровном месте нажил себе ещё больше врагов !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:41
Это и без Роналду понятно. От Арсенала уже ничего не зависит. Сити выиграет свой матч и станет чемпионом.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:16
Если Сити проиграет а Арсенал выиграет шансы есть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:14
Пусть за саудитией своей следит
adekvat
adekvat
вчера в 11:05
Аль- Наср выиграет АПЛ, господи.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:03
Вот именно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:00
Аль-Наср не будет лучшим в СА
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:57
Тогда начнут говорить о проклятии Артеты
Igo0rek
Igo0rek ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 10:54
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 10:49
    А он не приплетал. Если перейти в источник, там сухая фраза "Арсенал не выиграет АПЛ".

    Но Максим Гончаренко решил, что драматизма мало, и почему бы редакции не поучаствовать в создании новостей тоже и решил добавить.
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 10:44
    Я тоже.
    Но, увы- это, вряд ли возможно...
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 10:32
    Смеху будет если лоханеться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:30
    Как же я хочу, чтобы Роналду ошибся
    z3fkcmw6mv8d
    z3fkcmw6mv8d
    вчера в 10:30
    А кто такой Роналду?????????Везде суёт свой лыч,куда не следует!
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 10:25
    Господа зачем-то приплел не в тему.
    Гость
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