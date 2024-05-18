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Кейн стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге

вчера, 20:31

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона 2023/24 в Бундеслиге.

Англичанин забил 36 мячей. Вторым с 28 голами стал форвард «Штутгарта» Сехру Гирасси. Замкнул первую тройку нападающий «РБ Лейпциг» Лоис Опенда (24).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 05:39
Кейн очень полезный игрок, не самое удачное время он попал в Баварию. Но на этом жизнь не заканчивается и всё может получиться куда лучше…
salleeh
salleeh ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 05:37
база…👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25
Пришел за медалями и чемпионством.
Опять без трофея.
А личная статистика - просто сумасшедшая.
Но звание лучшего бомбардира - слабое утешение для англичанина.
Пожелания от Соккера чтобы в след. сезоне Кейн прорвет всех
и он возьмет Евро, ЛЧ, Салатницу и Кубки помягче)))
короче полный покер сделает.
пора же.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:01
Когда такое было, чтобы не один футболист из команды, занявшей первое место в чемпионате, не попал даже в тройку лучших бомбардиров сезона. Это говорит о том, что Хаби Алонсо в Байере поставил приоритетом командную игру, где нет ярко выраженных лидеров, вокруг которых строится вся игра, и забить может любой игрок, зависимо от ситуации на поле. А главное, он смог это внушить каждому игроку в команде, благодаря чему никто не тянул одеяло на себя, и вся команда действовала на поле как единый организм.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:35
Блин, представьте Баварию 3-4 года ждут перестройка команды, и они не выиграют не один трофей, и как только Кейн покинет их, начнут по новой доминировать) в итоге завершит карьеру вообще без единого трофея
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:32
Слабое утешение. Теперь Бавария превращается в Тоттенхэм.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:09, ред.
И затянувший Баварию аж на 3 место!!! Хочещь оставить клуб без трофеев пригласи к себе Кейна!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:05
Это ЗБ.. Поздравляем..
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