Кейн стал лучшим бомбардиром сезона в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона 2023/24 в Бундеслиге.
Англичанин забил 36 мячей. Вторым с 28 голами стал форвард «Штутгарта» Сехру Гирасси. Замкнул первую тройку нападающий «РБ Лейпциг» Лоис Опенда (24).
Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона 2023/24 в Бундеслиге.
Англичанин забил 36 мячей. Вторым с 28 голами стал форвард «Штутгарта» Сехру Гирасси. Замкнул первую тройку нападающий «РБ Лейпциг» Лоис Опенда (24).
Опять без трофея.
А личная статистика - просто сумасшедшая.
Но звание лучшего бомбардира - слабое утешение для англичанина.
Пожелания от Соккера чтобы в след. сезоне Кейн прорвет всех
и он возьмет Евро, ЛЧ, Салатницу и Кубки помягче)))
короче полный покер сделает.
пора же.
Опять без трофея.
А личная статистика - просто сумасшедшая.
Но звание лучшего бомбардира - слабое утешение для англичанина.
Пожелания от Соккера чтобы в след. сезоне Кейн прорвет всех
и он возьмет Евро, ЛЧ, Салатницу и Кубки помягче)))
короче полный покер сделает.
пора же.