ПСЖ — чемпион, «Брест» впервые попал в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

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сегодня, 00:30

Завершился сезон 2023/24 во французской Лиге 1.

Чемпионом стал «Пари Сен-Жермен», набравший 76 очков. Второе место занял «Монако» (67 баллов). Третьим впервые в своей истории стал «Брест» (61 пункт). Все эти клубы сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Четвёртый — «Лилль» (59 очков), он выступит в квалификации ЛЧ . В Лиге Европы сыграет «Ницца», в Лиге конференций — «Лион».

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Франции сыграет «Лорьян». В Лигу 2 вылетели «Мец» и «Клермон».