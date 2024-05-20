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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ — чемпион, «Брест» впервые попал в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

сегодня, 00:30

Завершился сезон 2023/24 во французской Лиге 1.

Чемпионом стал «Пари Сен-Жермен», набравший 76 очков. Второе место занял «Монако» (67 баллов). Третьим впервые в своей истории стал «Брест» (61 пункт). Все эти клубы сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Четвёртый — «Лилль» (59 очков), он выступит в квалификации ЛЧ. В Лиге Европы сыграет «Ницца», в Лиге конференций — «Лион».

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Франции сыграет «Лорьян». В Лигу 2 вылетели «Мец» и «Клермон».

ПСЖ — чемпион, «Брест» впервые попал в Лигу чемпионов. Итоги сезона Лиги 1

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:13
Поправьте последние места. На сайте Лиги 1 указано, что 16 место все-таки занял Метц, а не Лорьян. А оно дает право сыграть в стыковых матчах и остаться в Лиге 1
112910415
112910415
сегодня в 06:44
есть и у ПСЖ успехи ... )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:39
Гавр еле удержался..., а в остальном....
Гость
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