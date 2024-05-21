ЦСКА объявил об уходе Набабкина

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин покинет клуб в конце сезона. Пресс-служба «армейцев» выступила с заявлением по этому поводу.
Матч с «Уралом» станет последним для защитника в красно-синей футболке.
Этот день будет особенным для нас – Кирилл Анатольевич провёл за команду 323 матча, выиграл 9 трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.
Давайте вместе проводим нашу легенду № 14: приходите на стадион в футболках с номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведённые в клубе.
Ранее сообщалось, что Набабкин может получить должность в структуре «красно-синих».