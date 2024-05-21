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ЦСКА объявил об уходе Набабкина

вчера, 12:41

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин покинет клуб в конце сезона. Пресс-служба «армейцев» выступила с заявлением по этому поводу.

Матч с «Уралом» станет последним для защитника в красно-синей футболке.

Этот день будет особенным для нас – Кирилл Анатольевич провёл за команду 323 матча, выиграл 9 трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.

Давайте вместе проводим нашу легенду № 14: приходите на стадион в футболках с номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведённые в клубе.

Ранее сообщалось, что Набабкин может получить должность в структуре «красно-синих».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:57
не великий мастер, но крепкий и вполне надёжный
pomor45
pomor45
вчера в 22:16
Слишком много влюбил в себя болельщиков. Решили, что хватит, итак почти всех, надо что-то и другим оставить.
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:02
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:20
    Кирилл звезд с неба не хватал, хотя и был в сборной на ЧМ-14. Но парень крепкий, при необходимости выручал
    альсато
    альсато
    вчера в 13:43
    Вот это правильно! ..по людски!...а Спартак с Джикией-...нуу ...это их улица..
    Гость
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