ЦСКА объявил об уходе Набабкина

Защитник ЦСКА покинет клуб в конце сезона. Пресс-служба «армейцев» выступила с заявлением по этому поводу.

Матч с «Уралом» станет последним для защитника в красно-синей футболке.

Этот день будет особенным для нас – Кирилл Анатольевич провёл за команду 323 матча, выиграл 9 трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.

Давайте вместе проводим нашу легенду № 14: приходите на стадион в футболках с номером, рисуйте плакаты, а после матча мы все вместе поблагодарим нашего защитника за годы, проведённые в клубе.