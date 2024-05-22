Постекоглу рассказал, каких игроков планирует подписать «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о направлении клуба в рамках ближайшего трансферного окна.
Мы хотим приобрести новых игроков линии нападения, это не секрет. Нам это необходимо, важно также совершить трансферы как можно раньше.
Ранее сообщалось, что Постекоглу попросил «Тоттенхэм» подписать как минимум трёх игроков.
если получится, это будут крутые точечные усиления.
но сперва надо запустить рынок сбыта.
и после первого сезона Постекоглу заметно, что несколько игроков не соответствуют стилю игры, который австралиец хочет видеть в своих игроков.
было решено, что эти игроков будут отправлены в аренду в надежде
произвести впечатление на новые клубы для будущих покупок.
по словам футбольног журналиста Пола О'Кифа, они есть 12 игроков, которых клуб готов отпустить.
том числе из лидеров - Хойбьерг и Эмерсон.
безумно жаль Райана Сессеньон.
парень достиг вершины в Фулхэме в Чемпионшипе, и как возможная будущая звезда, был приобретен Тоттенхэмом.
увы, тяжелая травма, и все пошло не так.
теперь уйдет как свободный агент.
но самый громкий провал - это Ндомбеле.
куплен за огромные деньги, уйдет бесплатно с глаз долой.
если получится, это будут крутые точечные усиления.
но сперва надо запустить рынок сбыта.
и после первого сезона Постекоглу заметно, что несколько игроков не соответствуют стилю игры, который австралиец хочет видеть в своих игроков.
было решено, что эти игроков будут отправлены в аренду в надежде
произвести впечатление на новые клубы для будущих покупок.
по словам футбольног журналиста Пола О'Кифа, они есть 12 игроков, которых клуб готов отпустить.
том числе из лидеров - Хойбьерг и Эмерсон.
безумно жаль Райана Сессеньон.
парень достиг вершины в Фулхэме в Чемпионшипе, и как возможная будущая звезда, был приобретен Тоттенхэмом.
увы, тяжелая травма, и все пошло не так.
теперь уйдет как свободный агент.
но самый громкий провал - это Ндомбеле.
куплен за огромные деньги, уйдет бесплатно с глаз долой.
не забыть, как мощно начал сезон !
не забыть, как мощно начал сезон !