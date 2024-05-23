Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы

«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы.
«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы.
Аленичев вообще выиграл сначала кубок УЕФА (ЛЕ) 2003, а на следующий год ЛЧ, причём забивал в обоих финалах.
Победителей ЛЕ (Кубок УЕФА) перечислять не буду их очень много, просто скажу, что кубок УЕФА выигрывали два российских клуба ЦСКА 2005 и Зенит 2008, плюс победа в суперкубке Европы 2008.
Если следите за нашим футболом, то такое надо знать!
Аленичев вообще выиграл сначала кубок УЕФА (ЛЕ) 2003, а на следующий год ЛЧ, причём забивал в обоих финалах.
Победителей ЛЕ (Кубок УЕФА) перечислять не буду их очень много, просто скажу, что кубок УЕФА выигрывали два российских клуба ЦСКА 2005 и Зенит 2008, плюс победа в суперкубке Европы 2008.
Если следите за нашим футболом, то такое надо знать!
Погонял по полю и Спортинг...и Марсель...и Ливерпуль....
Не прогадали итальянцы...вот так запросто пришли и купили будущего обладателя ЛЕ...))
Будет примером...
Пушкин ещё 200 лет назад писал:
"Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
В Желдор сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Вздыхать и думать про себя:
Топ-5 приди, возьми меня!"
Погонял по полю и Спортинг...и Марсель...и Ливерпуль....
Не прогадали итальянцы...вот так запросто пришли и купили будущего обладателя ЛЕ...))
Будет примером...
Пушкин ещё 200 лет назад писал:
"Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
В Желдор сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Вздыхать и думать про себя:
Топ-5 приди, возьми меня!"