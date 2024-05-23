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Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы

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112910415
112910415
вчера в 16:57
причастен Лёха, причастен !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 15:34
Добровольский, Бут, Черышев и Аленичев выигрывали ЛЧ уже как россияне.
Аленичев вообще выиграл сначала кубок УЕФА (ЛЕ) 2003, а на следующий год ЛЧ, причём забивал в обоих финалах.
Победителей ЛЕ (Кубок УЕФА) перечислять не буду их очень много, просто скажу, что кубок УЕФА выигрывали два российских клуба ЦСКА 2005 и Зенит 2008, плюс победа в суперкубке Европы 2008.
Если следите за нашим футболом, то такое надо знать!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:00
А у нас вообще кто-то из Российских игроков выигрывал раньше ЛЧ и ЛЕ? Ну после развала СССР
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:59
Большие дяди дали мальчишке подержаться?)
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:23
Стыдно было бы сфоткаться с кубком если ты просидел на лавке
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:02
Посидел на лавке и теперь селфи с кубком! Жизнь удалась на территории врага, мы сидим, а денежки идут! И ведь не покраснеет…
m9fu3db87xtz
m9fu3db87xtz
вчера в 11:27
Очень рад за Лёху! Ему бы ещё побольше Гасперини доверял, вообще бы ништяк было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:42, ред.
10 матчей...410 минут ....в ЛЕ
Погонял по полю и Спортинг...и Марсель...и Ливерпуль....

Не прогадали итальянцы...вот так запросто пришли и купили будущего обладателя ЛЕ...))

Будет примером...
Пушкин ещё 200 лет назад писал:

"Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
В Желдор сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Вздыхать и думать про себя:
Топ-5 приди, возьми меня!"
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:31
с этой фоткой будет теперь ходить на собеседования в другие клубы
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Красавчик паренёк . Аталанта молодцы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:06
Поздравляю Алексея! Его заслуга тоже есть в этом Кубке!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:54
На халяву получил.
drug01
drug01
вчера в 09:45
Это для него большой успех!!!
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