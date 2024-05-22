Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Английской Премьер-Лиге

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вчера, 08:17

стал лучшим тренером сезона-2023/24 в Английской Премьер-Лиге.

Испанец получил эту награду в пятый раз. Под руководством специалиста «Манчестер Сити» стал первой командой в истории, выигравшей четыре подряд титула АПЛ .

На приз также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Андони Ираола («Борнмут») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).