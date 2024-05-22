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Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Английской Премьер-Лиге

вчера, 08:17

Пеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2023/24 в Английской Премьер-Лиге.

Испанец получил эту награду в пятый раз. Под руководством специалиста «Манчестер Сити» стал первой командой в истории, выигравшей четыре подряд титула АПЛ.

На приз также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Андони Ираола («Борнмут») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Гвардиола умеет делать такую разницу, что соперники на его фоне исчезают. Самая сложная лига для него стало вполне по зубам. А когда он был в Барселоне вы же говорили, что в АПЛ просто исчезнет. А теперь АПЛ исчез при виде этого гения. Конкурентов теперь нет у него? Зидан бы тоже выиграл? Так а что не пойдёт не выиграет? Может жена не разрешает ему? Какие ещё отмазки будут?

Мне совсем не стыдно за золотые мячи Месси. Он их получал за титулы и за кубок мира, а не за 0 титулов как криш.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Вот поэтому Гвардиола лучший тренер в истории! Он по титулам уступает только Фергюсону, скоро и его обгонит.
Гвардиола трижды выиграл ЛЧ, а Реал просто уничтожил по игре, сливочные знатно отскочили.

Почему Анчи не выиграл ЛЧ с Баварией? Милан того времени был одной из лучших клубов мира, с ними любой тренеришка выиграл бы ЛЧ.
Выиграл бы Гвардиола с Баварией ЛЧ, пошли бы в ход другие отмазки, мы сливочных что ли не знаем?
У них касаемо только Реала все лучшие. Других признавать не умеют. Для этого нужно иметь мужское.
Просто Гвардиола как кость в горле. Понимаем!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:53
В АПЛ кто из соперников достойный для Манчестер Сити? Арсенал и Ливерпуль, которые сливаются во второй части сезона? Или скромный Астон Вилла, который держится из-за Унаи Эмери?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:51
Кого купил МС? Гюндоган, Марез, Холанд, КДБ, Грилиш, Фернандиньо и др.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ты покажи хотя бы одного достойного соперника в АПЛ. С таким Манчестер Сити и Зидан выигрывал бы. Лучше б тебе было стыдно за золотые мячи Меськи и матчи против ПСЖ и Челси.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:42
Титулы навсегда останутся в памяти, пока существует футбол. Скажи многим тренерам, которые не смогли сделать это. Он с Миланом выиграл Лигу Чемпионов УЕФА несколько раз, с Реалом тоже выиграл дважды, и теперь в финале Лиги Чемпионов УЕФА, обыграв твоего "лучшего". Почему Гвардиола не смог взять ЛЧ с Баварией, с которой смогли сделать это Хайнкес и Флик?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Выиграть с ПСЖ чемпионат считается лучшим тренером в истории? С Баварией, Реалом любой тренеришка выиграет, за 20 лет в Милане тоже. Он по титулам уступает Гвардиоле. И команды у Анчи скучные. Гвардиола всегда смело играл против Мадрида, и очень часто громил.
Даже когда проигрывал, он был сильнее по игре.

Гвардиола по всем статьям соответствует лучшему в истории. Если провести опрос, то Анчи разгромно проиграет 100%.

И "скучная" Барселона Гвардиолы, под которыми сливочные засыпали, забивала за сотню голов, выигрывали 6 кубков за год, который Реалу никогда не покорился.
И та "скучная" Барселона является лучшей командой в истории по игре. Можно на отскоках выиграть ЛЧ как Реал, но лучшей от этого не станет.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:49
За всю историю АПЛ никто не выиграл 4 раза подряд. Были сильные периоды у МЮ, Арсенала, который без поражений прошёл сезон, но таких высот не достигли.
Успех команды не только по ЛЧ нужно судить. Мы все видели как МС закрыл Реал, разница между ними была большая.
Про успехи Зидана в ЛЧ я бы постеснялся вспомнить на месте сливочных. Если в одном матче засчитывать 2 гола из чистого оффсайда на стадии полуфинала, то любой тренер с Реалом смог бы повторить "подвиги" Мадрида.

Вот пусть идёт этот Зидан в АПЛ и покажет себя.
Деньги не меньшие тратят и Челси, МЮ, Арсенал, но Гвардиола им не позволяет.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:58
В то время реал в основном покупал уже состоявшихся звёзд, с большими именами. Даже одного из лучшего игрока Барселоны Фигу к себе перетянули. Кого МС купил уже будучи звездой?? Что-то не припомню. Трудно поверить что Пеп ставил Зинченко в основу. Или того же Гюндогана.
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:57
Это был единичный случай
амурец
амурец ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:56
Неудача это получить пинка в ЛЧ
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:34
Признание заслуг другими - это доказательство того, что ты лучший.. Себя называют лучшими те, кого не признают другие.. Глупый Авейру - пример на все времена.. Спроси у Пепа кто лучший тренер - он себя никогда не назовёт.. Зачем?..
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 16:23
Вспомним первую версию галактикой. Самый дорогой состав в мире. Мансити и барса не могли такое позволить. Роберто Карлос. Зидан. Роналдо. Как. Бекхэм. И чего они достигли??? Роялисты это удобно забывают. Владельцы мансити или Челси правильно делают. Есть деньги-- покупают лучших. А взывать справедливости как Реал..это смешно. Барса тоже тратила много денег при бартомеу.. и чему это привело?? Миллиарды доверяют мастеру как Пеп..а мошенники как в МЮ ..только впустую на ветер.. Реалу не смотреть на чужие деньги..а делать свое дело.. и Суперлига тоже не стоит. ,)) АПЛ самодостаточно чтоб под сапог Перес устроится
Beka_byaka
Beka_byaka ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:21
Не важно, для болельщиков реала и Роналду главное трофеи. А как они достигнуты это уже не важно. Я например уверен что вклад Рамоса в победах реала Зидана больше всех остальных. Он часто забивал решающие голы. Ломал Салаха... Выполнял самую грязную работу, и приносил пользу. Но большинство не принимают этот факт, и думают что больше всего заслуга Роналду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:16
Ну всегда получается вскрыть автобус. А Реал точно припарковался и отбивался как последний аутсайдер. И удалось в лотереи быть удачливый. Пинок был в прошлом сезоне 4-0..достаточно было увидит растерянное лицо Анчелотти и команды Мадрида.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:12
Бесполезно. Каждый раз когда говорят про состав МС, у меня возникает вопрос. Какой у нее состав?? Если клуб может позволить себе купить необходимого игрока за более дорогую сумму, то почему бы не воспользоваться этим и продать им посредственного игрока за дорого?? Вопрос разве в этом?? Сколько примеров того что 11 дорогих звездных игроков ничего не стоят, если ими не управлять качественно. Я большинство футболистов МС знать не знал, пока они не начали играть под руководством Пепа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:06
В примере конкурент Реала только Барса и Атлетико.. но в этом сезоне они сильно уступают Реалу. АПЛ самая сложная лига. Была есть и будет пока большие деньги крутятся в Великобритании
Beka_byaka
Beka_byaka ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:05
Неудача это время которую человек тратит смотря антифутбол в исполнении реала.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:03
Тики пуки?? Ахахах. Тоесть стиль Барселоны который изменил свое время весь футбол, стиль который заставлял дрожать колены у соперников, называешь тики пуки и скучным?? Думаю тут говорит зависть.
амурец
амурец ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 15:13
Сильнейшему клубу мира дали пинка в ЛЧ
амурец
амурец ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:10
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Много кто выиграл бы, с такой сильной командой как Манчестер Сити это не проблема. С таким составом они должны были бить рекорды Зидана в ЛЧ. Вспомни, когда приходил Зидан, Реал был в ужасном состоянии, отставал от Барселоны на 12 очков. Но Зидан за почти полсезона сумел поставить игру, выиграть ЛЧ, сократить отставание от Барселоны до минимума (в одно очко). А потом и в следующие 2 сезона выигрывал ЛЧ, и внутренние трофеи Испании, также Суперкубки Европы, КЧМ.
    Сколько лет Гвардиола работал в Баварии и теперь в Манчестер Сити? Почему у него за такое длительное время только 1 ЛЧ? Из Барселоны тоже сбежал, когда Моуриньо придумал тактику против его Барселоны.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 14:55, ред.
    Лучший тренер в истории футбола и этого сезона тоже - Карло Анчелотти.
    Выиграл чемпионаты в топ-5 Лигах Европы. В той же АПЛ, выиграл не с такими сильными командами, как Манчестер Сити, а с Челси. Унаи Эмери лучше, чем Гвардиола в этом сезоне АПЛ.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 14:53
    Это ты про тики-пуки Барселоны? Да, согласен. Это очень скучно было, аж спать хотелось многим.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 14:23
    У Артеты состав может и дорогой на бумаге, но топов ему никто не покупал, только ноунэймов и сбитых лётчиков
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 14:09
    Возможно впечатления от АВ были смазаны из-за концовки. Но а к Пепу вообще ноль вопросов. Будь сейчас чемпионами Арсенал или Ливерпуль, мы бы такой хайп получили про каждого из них от тренера до лавочников и даже простых работников клубов - какие они все крутые!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:09
    а я за Артету болел !
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 13:08, ред.
    Ман.сити покидал лигу чемпионов как чемпион не проигривая. Они возили Реал как маленький мальчишки , Реал удержал ничейку и выграл в серии пенальти. Ман.сити на сегодняшний день сильнейший клуб мира
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 13:01
    Лучше быть на обочине ЛЧ, но показывать красивый футбол, зрелешный, скоростной, чем показывать анти футбол и брать ЛЧ.
    альсато
    альсато
    вчера в 13:01
    Победителя-не судят!))))
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