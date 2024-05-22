Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Английской Премьер-Лиге

Пеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2023/24 в Английской Премьер-Лиге.
Испанец получил эту награду в пятый раз. Под руководством специалиста «Манчестер Сити» стал первой командой в истории, выигравшей четыре подряд титула АПЛ.
На приз также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Андони Ираола («Борнмут») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
А Артета что? - на начало чемпионата у него был самый дорогой состав, а по сезону уже МС стал дороже...И что в итоге?- МС взял АПЛ и в финале кубка, и уезжали, чтоб выиграть КЧМ,.
Да Арета хорошо работает, но выше головы он точно не прыгнул
А Артета что? - на начало чемпионата у него был самый дорогой состав, а по сезону уже МС стал дороже...И что в итоге?- МС взял АПЛ и в финале кубка, и уезжали, чтоб выиграть КЧМ,.
Да Арета хорошо работает, но выше головы он точно не прыгнул