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«Аталанта» — победитель Лиги Европы сезона 2023/24

вчера, 23:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0).

Адемола Лукман забил на 12-й, 26-й и 75-й минуте.

Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

«Аталанта» впервые выиграла Лигу Европы.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:20
без вопросов заслуженная победа Аталанты!
Лукман красавчик классные голы положил, сделал результат!
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 17:21
Спасибо за теплые слова, Дружище, спасибо!!!
Мне необходима небольшая пауза, чтобы здоровье поправить, стал быстро уставать, а тут еще- высокое давление, непонятно откуда взялось. Никогда, ничем подобным не страдал... Возраст- есть возраст.

Поэтому, надо немного отдохнуть, а потом- неприменно вернусь!!! Куда же я денусь- без родного Соккера, и, от моих замечательных Коллег!!!!!!!

Я не прощаюсь!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:13
Байер да слабо сыграл, но и Аталанта забила чисто на индивидуальном мастерстве чисто одного футболиста. Поэтому говорить что Гасперини переиграл Алонсо не правильно. Тут скорее Алонсо не понял как играть против соперника, а может игроки установки не выполнили. Но в будущем скорее всего извлечёт из этого урок.
112910415
112910415
сегодня в 16:35
грустно, что Байер проиграл ...
Аталанту - с победой !
112910415
112910415 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:31
не уходите !
ужасно этого не хочется !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:15
Молодцы! Матч смотрел, всё по делу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:52
Моменты с неназначенными пенальти были?
Может могло пойти всё по другому?
Да Байер не хотел играть...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:30, ред.
и кубок проиграют. закончат сезон всего с 2мя поражениями ))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:00, ред.
Ну, и, на прощание- пару слов, для Вас, мой неизменный и уважаемый оппонент.
Никогда, ничего плохого, не имел- ни, к Вам, ни, к Вашему Зениту. Помню, Зенит, ещё, с дорогих, моему сердцу советских времён. Поэтому, желаю Вашей команде, преодолеть, временный кризис и заявить о себе в полный голос, как, и в последние, пять победоносных лет!!!

Желаю Здравствовать!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:50, ред.
Ещё, пару слов, к Вашему комментарию, Саркис.
Вы абсолютно правы, Дружище, победа итальянцев- чисто тренерская!!! Она, даже не тактическая, но стратегическая!!! Так грамотно переиграть соперника, мог только очень опытный тренер!!! Футбол Алонсо- симпатичный, подвижный, агрессивный, но- легко читаемый. Гасперини грамотно разобрал соперника, лишил его сильных сторон и ударил по слабым, коих, у Байера предостаточно. На каждом участке поля, Аталанта переигрывали соперника, не давая, тому дышать... Практически, безошибочно выбранная стратегия и позволила итальянцам победить. Это не случайное поражение, Байера, не усталость и не недооценка соперника. Просто, опытный тренер- переиграл, молодого, талантливого, начинающего оппонента...

Будьте Здоровы, Дружище!!!!!!!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 09:40
Вот и кандидат на тренерский пост в Баварии. А общаются с каким то Компани ))))
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
Приветствую Вас, Дорогой Саркис!!!
Не ответить Вам, Дружище, я просто не мог. Причин для ухода много, но нет смысла перечислять все... Вам, Саркис, прежде всего- Здоровья, удачи и всяческих благ!!!!!!! Удачи и больших побед Вашему Арсеналу!!!!!!! Думаю, после двух, блистательных сезонов- третий, должен быть самый фееричный!!!!!!!

Ну и пару слов, про Динамо. Не хочу быть лицемером и выжимать из себя, показушную любовь к команде, без которой, много лет не представлял себе жизни. Сейчас- это не так. Многое изменилось, обо всём не расскажешь. В настоящее время, полное безразличие, к судьбе, некогда любимого клуба.

Надеюсь, Дружище, у меня ещё будет повод, поздравить Вас, с победами, Вашего любимого Арсенала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Кьянти
Кьянти ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:51, ред.
А вот и нет. Поражение в рядовом матче ничему бы Алонсо не научило, ну по крайней мере стратегически. Что такое рядовое поражение, осечка, промах, поражение в финале после такого фантастического сезона-это глубокий просчёт, это приглашение перейди на другой уровень понимания, когда надо играть как бы с нуля, то есть без учёта всех прошлых успехов. Это искусство одного матча, искусство одного удара. Что там у тебя было раньше ваще не важно. Важно здесь и сейчас. Финал это отдельная песня, это всегда самостоятельный номер вне программы. И этот номер исполнить с блеском надо уметь. Это, если хочешь, 100 метровка в беге.
Думаю, что это поражение Хаби многому научит. Это как Нарва Петра 1 после которой была Полтава.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:51
полностью тренерская команда без явных звёзд, но с тренером звездой, поздравляю!!! Гасперини из Бергамо
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 08:12
Молодцы Бергамаски! Первый ЛЕ итальянцев с временем Пармы!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:01
Уважаемый Виктор! Вы один из аксакалов сайта и для меня было честью познакомиться и общаться с Вами на просторах нашего любимого soccera! Надеюсь, Вы как Клопп, возьмете паузу, отдохнете и вернетесь к нам! Хотелось поддерживать с Вами связь за пределами сайта, но увы....
Здоровья Вам и надеюсь Динамо своего не упустит в этом сезоне!!!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 07:53
Вива Аталанта!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:43
Немного иронии по вчерашнемумфиналу)
альсато
альсато
сегодня в 07:31
Леха засветился в Финале Лиги европы!...жаль, что только на лавке)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:26, ред.
Так .....а что это тут происходит....???
Не успел я с вечернего променада вернуться в 7 утра...а тут такое....
Что за прощальная вечерина ??
Это кому я теперь буду писать про гениального Семака и непобедимый Зенит???
Нет уж господа...так не пойдёт...
Ну ка быстренько собрались...попрощались с хандрой и унынием......и снова на ветки сайта !!!!!!!!!!!!
Уходят они...деловые....
Уходить любой может(кроме Семака после 6-ти невыигранных матчей)....а о других Вы подумали ???
Всё...отставка не принимается....
Самая горячая пора впереди....
Теперь точно всё....я спать....(ненадолго)....скоро зайду...посмотрю все ли Вы тут на местах...)))
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 07:08
Баер у достаточно и чемпионства с кубком
Они в начале саоего пути
Кто бы мог подумать год назад что так будет
А вот Аталанта уже лет пять как показывает отличный футбол и заслужила , наиграла на какой то трофей
И это без грузовиков с деньгами !!!
С обычными парнями ( как впрочер и у Баера)
Гасперини настоящий Тренер
Как впрочем и Алонсо
n7r9sw4scwt6
n7r9sw4scwt6
сегодня в 07:05
Байер просто разочаровал.... Как они могли без поражений всю Бундеслигу пройти?
Hephaestus
Hephaestus
сегодня в 07:05
Аталанту с победой! Байер уже все. Кубок Германии выиграют.
andrewheat
andrewheat ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 06:41
Тут трудно спорить, вполне вероятно, что перенапряглись ребята, борясь за нолик в графе "п". Хотя если бы после завоевания чемпионства расслабились бы в матчах Бундеслиги и всё равно проиграли финал, наверняка многие бы сказали, что это произошло из-за сбавления драйва вследствие этого самого расслабления)) Фанаты, скорее всего, выбрали бы требл. А мне кажется, что чемпионский сезон без поражений по части эпичности поспорит если не с треблом, то с Лигой Европы уж точно. По моим ощущениям непобедимый Арсенал-04 и МЮ-99 с треблом в рейтинге крутости, пусть и припорошенном пеплом лет, где-то рядом.
Roger Young
Roger Young ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 06:13, ред.
Кажется здесь очень важную роль играет период, когда был финал ЛЕ.

Финал проходил через 3 дня после победы в чемпионате. Команда сейчас расслаблена и навеселе. Даже если бы Байер проиграл какую-то игру в чемпионате, это не изменило бы ситуацию.

Если бы финал Лиги Европы проходил до конца чемпионата или через неделю после, все могло быть по-другому.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 06:11
Поздравляю, абсолютно заслуженная победа. Байер эмоционально сдулся после победы в чемпионате и не смог собраться снова через пару дней. Много ответственных игр за короткий период и нельзя постоянно держать концентрацию.

Желаю удачи в кубке Германии.
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Слишком много сил и эмоций у Байера ушло на чемпионат Германии, на финал ЛЕ их не осталось
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 02:23
Сначала ушел Так себе аналитик.
Теперь уходит Капрал..
Людей не знал, но комменты их каждый день видел.
Удачи вам и крепкого здоровья!

Я ждал суперкубок Реал-Байер. Это было бы по многим причинам интересно. Но поражения Байера я тоже ждал. Так что норм
CATALONSKY
CATALONSKY
сегодня в 02:07
Хаби Алонсо, как типичный физрук, списывал с конспектов Гасперини, годов так 18-20. Но опытный итальянец понял, что против гроссмейстера играют зеркальным повтором его же ходов, и тут же навязал блестящую контригру. Хаби - это Моуриньо на максималке, что-то и выиграл с маленьким клубом, но на топ уровне такие тактические промахи могут аукнуться не только слитыми трофеями
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 01:21
как то странно конечно сыграл байер, не ожидал поражения!! ладно бы там 2-1, 3-2,...., но 3-0 как то не связывается с байером этого сезона!!!
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