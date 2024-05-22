«Аталанта» — победитель Лиги Европы сезона 2023/24

«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0).
Адемола Лукман забил на 12-й, 26-й и 75-й минуте.
Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
«Аталанта» впервые выиграла Лигу Европы.
«Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0).
Адемола Лукман забил на 12-й, 26-й и 75-й минуте.
Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
«Аталанта» впервые выиграла Лигу Европы.
Что фанатам Байера было бы важно: требл или чемпионат без поражений? Думаю, они выбрали бы требл.
Что фанатам Байера было бы важно: требл или чемпионат без поражений? Думаю, они выбрали бы требл.
Теперь скажу слово и за Байер! Алонсо с этой командой уже вошел в историю европейского и немецкого футбола по ходу сезона, но в этом матче Гасперини полностью переиграл Алонсо! Чисто тренерская победа
Теперь скажу слово и за Байер! Алонсо с этой командой уже вошел в историю европейского и немецкого футбола по ходу сезона, но в этом матче Гасперини полностью переиграл Алонсо! Чисто тренерская победа