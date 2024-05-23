Агент Прохина высказался о будущем игрока

Василий Голяна, агент защитника «Ростова» , дал комментарий на тему возможного будущего игрока. На правах аренды футболист выступает за «Оренбург».

Де-юре после последнего матча за «Оренбург» Прохин должен вернуться в расположение «Ростова». А де-факто – посмотрим. Впереди важные матчи. «Оренбург» изъявлял продолжить сотрудничество с ним. Думаю, переговорный процесс в ближайшее время начнется. Сейчас клубу важно решить задачу по сохранению прописки в РПЛ . Многие до сих пор не понимают, где начнут следующий сезон.

В прошлом году у Данилы было не так много времени в «Ростове». Поэтому мы и решились на аренду в «Оренбург». Захочет ли клуб подписать новый контракт с игроком – это вопрос к спортивному департаменту и главному тренеру. В ближайшее время мы обсудим это.