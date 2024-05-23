«Бешикташ» выиграл Кубок Турции

«Бешикташ» переиграл «Трабзонспор» в финале Кубка Турции (3:2).
Пол Онуачу вывел коллектив из Трабзона вперед на 13-й минуте. Рашид Геззаль на 45+3-й реализовал пенальти и сравнял счет. Салих Учан обеспечил стамбульцам преимущество. Николя Пепе на 89-й вернул равенство на табло, а победный гол на 90+4-й забил Мохамед Али.
Это 11-й подобный трофей для «Бешикташа».
экс-армеец Зайнутдинов, жаль, не играл.
и все таки это его 2 кубок.
и скорее всего уйдет из клуба....потому что в следующем году будет считаться легионером.
в Турции новые правила ввели.
экс-армеец Зайнутдинов, жаль, не играл.
и все таки это его 2 кубок.
и скорее всего уйдет из клуба....потому что в следующем году будет считаться легионером.
в Турции новые правила ввели.
Бешиков с Викторией!
Бешиков с Викторией!