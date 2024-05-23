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«Бешикташ» выиграл Кубок Турции

вчера, 22:51
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)3 : 2Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

«Бешикташ» переиграл «Трабзонспор» в финале Кубка Турции (3:2).

Пол Онуачу вывел коллектив из Трабзона вперед на 13-й минуте. Рашид Геззаль на 45+3-й реализовал пенальти и сравнял счет. Салих Учан обеспечил стамбульцам преимущество. Николя Пепе на 89-й вернул равенство на табло, а победный гол на 90+4-й забил Мохамед Али.

Это 11-й подобный трофей для «Бешикташа».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт aa.com.tr
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:44
красивую победу одержала команда Бешикташ.
экс-армеец Зайнутдинов, жаль, не играл.
и все таки это его 2 кубок.
и скорее всего уйдет из клуба....потому что в следующем году будет считаться легионером.
в Турции новые правила ввели.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:31
Как обычно игра прошла с "огоньком" и результативно.
Бешиков с Викторией!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:39
Результативный и интересный матч!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
Интересный матч - настоящие "футбольные качели"...
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