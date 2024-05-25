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«Милан» упустил победу над «Салернитаной»

вчера, 23:41
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 3Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 38-го тура Серии А (3:3).

На 22-й минуте нападающий Рафаэл Леау вывел хозяев поля вперёд. Форвард Оливье Жиру на 27-й удвоил преимущество «россонери». Нападающий Симеон Нванкво на 64-й сократил отставание гостей в счёте. Защитник Давиде Калабрия на 77-й увеличил отрыв миланцев. На 87-й полузащитник Жуниор Самбиа забил второй гол команды из Салерно, а Нванкво на 89-й сделал дубль и восстановил равенство.

«Милан» занял 2-е место в чемпионате Италии, набрав 75 очков. «Салернитана» — 20-я (17 баллов).

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Все комментарии
Attacante_88
Attacante_88 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:51
Ахахаха

Т.е. очень много игр этого сезона ничего не решали?
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:11
А люди еще задавались вопросом, почему увольняют Пиоли. Вот за такую игру и увольняют. Надо было после окончания прошлого сезона увольнять. Команду в ЛЧ он не вывел и участвовали лишь из-за косяков «Ювентуса».
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:35
Игра уже ничего не решала для "Милана", мотивации у игроков не было, отсюда и результат.
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 23:44
Дед даже красиво уйти не смог. Ничья с худшей командой Серии А.
Гость
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