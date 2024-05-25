«Милан» упустил победу над «Салернитаной»

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вчера, 23:41

«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 38-го тура Серии А (3:3).

На 22-й минуте нападающий Рафаэл Леау вывел хозяев поля вперёд. Форвард Оливье Жиру на 27-й удвоил преимущество «россонери». Нападающий Симеон Нванкво на 64-й сократил отставание гостей в счёте. Защитник Давиде Калабрия на 77-й увеличил отрыв миланцев. На 87-й полузащитник Жуниор Самбиа забил второй гол команды из Салерно, а Нванкво на 89-й сделал дубль и восстановил равенство.

«Милан» занял 2-е место в чемпионате Италии, набрав 75 очков. «Салернитана» — 20-я (17 баллов).