Личка: «Я уверен, что я остаюсь в „Динамо“ на следующий год»

подтвердил, что продолжит тренировать «Динамо» в следующем сезоне.

У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если «Динамо» захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в «Динамо» на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году.