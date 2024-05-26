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Личка: «Я уверен, что я остаюсь в „Динамо“ на следующий год»

26 мая 2024, 20:05

Марцел Личка подтвердил, что продолжит тренировать «Динамо» в следующем сезоне.

У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если «Динамо» захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в «Динамо» на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 мая в 19:16
он считает, что порадовал болельщиков ...
Capral
Capral ответ ТерSpark (раскрыть)
27 мая в 18:05
Взаимно!!!
ТерSpark
ТерSpark ответ Capral (раскрыть)
27 мая в 17:20
Спасибо за добрые слова нашему Спартаку. Тебе удачи во всех делах и счастья, здоровья.
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
27 мая в 15:18
не ошибается только тот, кто НИ ЧЕРТА не делает!...я к примеру-в каждом туре ошибаюсь)))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
27 мая в 15:07
Знал, Дружище, что поддержишь моё мнение.
Кстате, Альтаир, вероятно ты забыл, но я помню, как, перед началом чемпионата, я утверждал, что Зенит чемпионом не будет. Но вот, ошибся, случается и такое...)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
27 мая в 15:01
Здравия Желаю Виктор!....у меня точно такое же мнение-обостренное чувство справедливости)))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
27 мая в 13:17
Приветище, Дружище Альтаирушка!!!
Истину глаголишь- именно, так всё и было!!! Невероятный фарт- в последних играх Динамо. Подозрительные, если не сказать больше- игры с Оренбургом и Самарой... Три поражения подряд на финише сезона- от Спартака, Ростова и Урала, а также- вылет из кубка страны. Ну и наконец- пораженческая, невзрачная, выжидательная, трусливая игра в Краснодаре. Похожа, эта команда на чемпиона?! Объективно -НЕТ!!! Пусть меня обвиняют, в предвзятости или в обиде, на некогда, любимый и дорогой моему сердцу клуб, но, я- всегда говорю, то ,что вижу, невзирая на то, кто, предо мной- Динамо, Спартак или ЦСКА!!!

Логически, было увидеть чемпионом Краснодар, за их веселую, комбинационную и красивую игру. Но, команда без основания, без крепкого, настоящего фундамента не может стать чемпионом, а, именно, такой командой, на сегодняшний день является Краснодар.

Вот и остается- Зенит, при всех его недостатках, тренерских недочетах и тд и тп. По составу- самый сильный клуб России, на сегодня. Думаю- всё логично, хотя, конечно, сезон, ленинградцы выдали- неинтересный, слабый и невыразительный.
альсато
альсато
27 мая в 11:53
Многие говорят, что обидно за Динамо...нууу если исходить из того-Динамо до последнего тура опережала ближайшего преследователя на пару очков-то ДА!...но тогда давайте без обмеников разберемся, а как Динамо туда попало?...ни для кого не секрет, что Краснодар и Зенит показывали в этом чемпионате-более цельную и содержательную игру!...Более того, у Динамо , в этом сезоне, и задачи такой не было-выиграть первенство!...стечение обстоятельств вывели , за два тура до окончания в лидеры, и сами , конечно, молодцы!...а обстоятельства были такие-на ровном месте Краснодар потерял 12ть очков, а Зенит -9ть!...поэтому никакой не должно быть обиды!...а только радость, что с такой игрой попали в призеры!
Capral
Capral ответ ТерSpark (раскрыть)
27 мая в 11:48, ред.
Ну, куда ж, я, без моих родных Коллег по Соккеру!!!
Сразу, утром, бегом на Соккер- поздороваться со всеми, все ли на месте- живы, здоровы!!!))) Соккер, теперь- родной дом для меня!!! Столько лет вместе!!!

Что касается Лички, то я уже объяснял причины его бронзовых медалей и объективно осветил события. Но, я, прежде всего- смотрю на работу тренера, а не на медали. А, ничего особенного в его работе не вижу. Не вижу системы в игре, осмысленности в командных действиях... Есть, ряд- сильных креативных игроков, которые ведут игру, но, при этом, не вижу тренерской мысли, тренерской руки, как говорил -незабвенный В.Н.Маслаченко.

Посмотрим, как отработает следущий сезон, при нормальной конкуренции, если, конечно, таковая будет.

Удачи, вашему Спартаку!!!!!!! Очень хочется, что б всё у вас получилось!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ТерSpark
ТерSpark ответ Capral (раскрыть)
27 мая в 09:09
Capral,Я рад что ты появился снова,без тебя было скучно. Ну Личка плохой или хороший,но он занял 3 место,хотя вначале Динамо никто и не мог представить что займет призовые места.
Capral
Capral ответ Верг (раскрыть)
27 мая в 08:22
Ты вообще, разницу видишь, между словами- "могли" и "стали"?! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Верг
Верг
27 мая в 00:50
Динамо впервые за 48 лет реально могли стать чемпионами, а местные кукареки, причем , как я вижу в топе, считают работы тренера провальной, хаха, пишите есчо
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
26 мая в 22:43
Еще раз- мое Почтение!!!
Полностью согласен!!! Но, Вы, вероятно уже знаете, что, именно его- выбрали лучшим тренером сезона. Парадокс, но, вся наша жизнь соткана из парадоксов...
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
26 мая в 22:39
Еще раз приветствую Вас. Благодарен за сравнение с Чехией. Я думаю Личка на этом уровне и оттренировал ))...
ABir
ABir
26 мая в 22:19
В этом сумасшедшем и непредсказуемом сезоне Динамо с Личкой были в полушаге от чемпионства, в следующем году будет посложнее.
Capral
Capral
26 мая в 22:14
Сенатов.

Как ты сказал- выдержанный и интеллигентный? А разве, интеллигент, будет публично называть своих игроков "засранцами"??? Причем, сказано это, было исключительно на публику- во всеуслышание, видимо, чтобы показать свою принципиальность...

В советское время, его уволили бы до конца его дней. Но, банкирское, ненастоящее Динамо- всё стерпит, поэтому, никто особо и не придал значения его ругани.
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 22:10
Вы забыли в атаке Фёдора Михайловича, а в воротах Антона Владимировича и ещё всю дорогостоящую скамейку запасных с Грулёвым, Макаровым, а ещё Лесовым и прочим дорогостоящим неликвидным балластом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
26 мая в 22:07, ред.
Ну бросьте, в самом деле.
Защита Ростова - Осипенко 5 и Мелехин 3.5 против защита Динамо столько же, там трое по 3мл
Опорная зона Глебов и Уткин 8 и 6млн
Динамо Фомин Бителло Чавес, да подороже но рядом
И лишь в атаке, за счёт Тюкавина разница.

Караскаля я не считаю за игрока
С Ахматом погорячился) , пусть будет ЦСКА
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
26 мая в 22:06
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Мне сложно ответить на Ваш вопрос, в связи с тем, что я не знаю всех европейских чемпионатов, просто не имею информации. Чемпионат Германии, я бы вообще не сравнивал, поскольку, в этом сезоне, чемпион обошел, некогда грозную Баварию на 20 очков, что, само по себе- уже нонсенс. Ну, а, если, относительно и приблизительно, то, возможно, сравнил бы с чемпионатом Голландии, хотя- это тоже не точно. Возможно, с Чехией...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 мая в 22:05
Пусть продолжает тренировать. Выдержанный, интеллигентный, скупой на слова и эмоции - редкие качества в наше время в РПЛ, которые мне импонируют в любом человеке. А уж в тренере - тем более.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 22:04, ред.
Личка это сейчас хорошую новость или плохую сообщил ??

Запрыгивать на первое место при "отсутствии" Зенита и в итоге сесть в лужу....это теперь называется "радовать болельщиков"??

Два конкурента...в битве за золото...
Зенит - потеря весной 15-ти очков...
Краснодар - потеря весной 18-ти очков...

Зенит с Краснодаром походу для того чтоб Личка стал чемпионом должны были тупо сняться с чемпионата....)))

"и радовать болельщиков...как в этом году"...))
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 21:58, ред.
Не лукавьте себе. Зайдите на трансфермаркет и сравните стоимость футболистов Динамо с футболистами Ростова и Ахмата, а так же посчитайте количество игроков-сборников этих команд, а заодно сравните рейтинг этих сборных и тогда делайте выводы по силе игроков входящих в состав названных вами команд. А усиливать конечно необходимо и в первую очередь оборонительную линию во главе с вратарём, то что сейчас играет в воротах Динамо - это сплошное НЕДОРАЗУМЕНИЕ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
26 мая в 21:37
Доброго здравия!
Ещё раз пробежался по составу Динамо и ещё раз хочу выразить уважение к работе Лички. У Динамо состав для борьбы с Ростовом и Ахматом, не более.
Динамо нужно серьёзное усиление, чтобы повторить путь к медалям в будущем.
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
26 мая в 21:33
Уважаемый Capral! Какому бы уровню, на Ваш взгляд, соответствовал бы наш чемпионат в сравнении с первенством Германии ?
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 21:30
Доброго Здоровья Бангонда!
Я, как болельщик Динамо, никогда не буду желать плохого своей команде, но у меня нет никакой уверенности, что в следующем сезоне Личка доработает до конца свой контракт, но если всё же он выстрелит со второй попытки, то обязательно публично признаю своё заблуждение и извинюсь перед вами и всеми болельщиками Динамо яростно отстаивающими Марцела. А, если всё же окажусь прав, то наверняка этот специалист больше запомнится всем любителям российского футбола, как Главный тренер-неудачник, не сумевший привести команду к таким реальным золотым медалям и по сути может встать в один ряд с другим наставником, запомнившимся не достижением третьего места, а позорным опусканием прославленного клуба в ФНЛ. Болейте за своих, не против чужих!
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 мая в 21:22
Яков- ты хороший мальчик, но футбол смотришь необъективно. Так нельзя. Игру вчера- проиграл тренер. Но, если хочешь- оставайся при своём мнении.)))
lotsman
lotsman
26 мая в 21:18
Правильно, оставайся, исправляй ошибки.)
ssspartak
ssspartak
26 мая в 21:17
Несмотря ни на что, этот сезон для Лички преподнес много опыта. Если этот опыт грамотно применить, то в следующем сезоне Динамо станет опаснее и главное стабильнее. Поэтому ему самому нельзя уходить из клуба и руководству принимать такое решение будет неправильно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
26 мая в 21:12
Виктор, ты предвзят) Кордоба силен и его было не удержать ни одной команде. Личка ни при чем.
Повторюсь, ничья бы всё расставила иначе.
Абаскаль мне никогда не нравился, но я обязан был поддерживать тренера Спартака. Питерцы же поддерживают никакущего Богданыча
stanichnik
stanichnik
26 мая в 21:09
В этом он весь, Личка! Вчера ещё он заявлял, что не уверен, что останется в Динамо, а сегодня уже уверен! Что произошло за сутки, неужели семья, из-за которой он не желал продолжения работы в московском клубе, согласилась на переезд в Россию, или ему сделали предложение от которого Марцел вдруг отказал своим детям в пользу бело-синих. Ведь наверняка в новом контракте предусмотрены и новые более выгодные финансовые условия для Главного тренера. Но по мне, так Личка ни чем себя особо не проявил, чтобы его ещё год видеть у руля бело-синих. А нынешнее призовое место, позволяющее клубу ещё на год продлевать с ним контракт скорее "вопреки", чем "благодаря". Но моё мнение ничего не изменит, а по сему и дальше буду терпеть его присутствие в команде и, как всегда, надеяться, что следующий сезон для Динамо будет лучше, чем прошедший, потому как Одна жизнь - одна команда! Болейте за своих, а не против чужих!
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