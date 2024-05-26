Личка: «Я уверен, что я остаюсь в „Динамо“ на следующий год»

Марцел Личка подтвердил, что продолжит тренировать «Динамо» в следующем сезоне.
У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если «Динамо» захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в «Динамо» на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году.
А еще, я видел, как тренер, двое суток ныл, после поражения от Спартака и продул, через несколько дней в Свердловске, вместо того, чтобы готовить команду к сложному поединку... Ну и последнее, постарайся, в дальнейшем, не называть своих игроков "засранцами"- это некорректно и неприлично, даже, чисто по-человечески!!!
А еще, я видел, как тренер, двое суток ныл, после поражения от Спартака и продул, через несколько дней в Свердловске, вместо того, чтобы готовить команду к сложному поединку... Ну и последнее, постарайся, в дальнейшем, не называть своих игроков "засранцами"- это некорректно и неприлично, даже, чисто по-человечески!!!
Никакой тренерской мысли в игре Динамо нет. Футбол Лички- футбольный авантюризм. Команда играет, сама по себе. Ему, как и шварцу, повезло в том, что в этом сезоне главные соперники играли отвратительно, и прежде всего Спартак, который два года терпел ничтожество по фамилии Абаскаль. ЦСКА, раздав всех своих лучших, большую часть сезона с трудом сводил концы с концами. Локо мучился с Галактионовым, хотя по составу должен был быть в тройке.
Ну так в чем же Личка так преуспел, в том, что вместо чемпионства взял бронзу, в недоразвитом чемпионате?
Никакой тренерской мысли в игре Динамо нет. Футбол Лички- футбольный авантюризм. Команда играет, сама по себе. Ему, как и шварцу, повезло в том, что в этом сезоне главные соперники играли отвратительно, и прежде всего Спартак, который два года терпел ничтожество по фамилии Абаскаль. ЦСКА, раздав всех своих лучших, большую часть сезона с трудом сводил концы с концами. Локо мучился с Галактионовым, хотя по составу должен был быть в тройке.
Ну так в чем же Личка так преуспел, в том, что вместо чемпионства взял бронзу, в недоразвитом чемпионате?
Повторюсь, ничья бы всё расставила иначе.
Абаскаль мне никогда не нравился, но я обязан был поддерживать тренера Спартака. Питерцы же поддерживают никакущего Богданыча
Повторюсь, ничья бы всё расставила иначе.
Абаскаль мне никогда не нравился, но я обязан был поддерживать тренера Спартака. Питерцы же поддерживают никакущего Богданыча