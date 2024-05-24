«Барселона» уволила Хави

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вчера, 14:53

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что уволен с должности главного тренера клуба.

На сегодняшней встрече президент «сине-гранатовых» сообщил Хави, что он не будет тренировать команду в сезоне 2024/25.

Напомним, что изначально Хави планировал покинуть «Барселону» после завершения нынешней кампании. Однако в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Теперь же клуб объявил о его отставке.