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«Барселона» уволила Хави

вчера, 14:53

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что Хави уволен с должности главного тренера клуба.

На сегодняшней встрече президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта сообщил Хави, что он не будет тренировать команду в сезоне 2024/25.

Напомним, что изначально Хави планировал покинуть «Барселону» после завершения нынешней кампании. Однако в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Теперь же клуб объявил о его отставке.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 23:01
Барселона просто решила оставить за собой последнее слово. Не ты уходишь, а мы увольняем!

Ок. Кто следующий? Ханси Флик?
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:23
Какой-то мексиканский сериал
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Сложно сказать, Хави на топ уровне не проявил себя, также как и Куман, но Куман помню одновременно выбил МЮ Фергюсона на групповом этапе в ЛЧ и прошёл Ливерпуль Бенитеса с Бенфикой. Такое Хави не под силу. Вообще Рафа проиграл в 1/8 ЛЧ только Бенфике Кумана, в других случаях команды Бенитеса как минимум были в 1/4 ЛЧ и ниже не падали, если выходили в плей офф ЛЧ. Хотя Рафа взял реванш у Кумана уже в следующем сезоне когда обыграл ПСВ Кумана на групповом этапе и в 1/4 ЛЧ. А Фергюсон взял реванш у Бенфики без Кумана на групповом этапе ЛЧ.
happy 50
happy 50 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:02
Я к тому,что Хави и Лапорта друг друга стоят.Мне не нравятся оба этих человека.Ну а как тренер Хави посильнее Кумана будет.
pomor45
pomor45
вчера в 19:46
Вот, мне эта коррида совершено пох.
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Лапорта напортачил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:18
Хороший щелчок по носу Хави. В следующий раз будет за языком следить. Они на пару с Пике привыкли трепать и не отвечать за слова. Вот публично Хави и утёрли после того, как нарушил сам же своё обещание уйти)
- Я остаюсь! Сказал Хави.
- Что? Пшл отсюда. Парировал Лапорта.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:48
Скорее всего Левандовски лоббирует приход Флика.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 18:45
С Ромой необязательно сравнивать, ведь есть у Барсы вполне хорошие игроки. Даже если сравнить то что было у Кумана и у Хави разница есть по составу. С таким составом возможно и Куман выиграл бы Ла Лигу. Было похоже на то, что Кумана больше выживали из Барсы чтобы потом заменить его на Хави и потратить под него на состав. Возможно принцип бумеранга ) Нельзя сделать плохое и остаться святым )
амурец
амурец
вчера в 18:36
Пока не найдется новый Негейра, Барселоне не один Хави не поможет
УЕСКА
УЕСКА ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 18:34
Ну поглядим что у него получится. Я не думаю, что он добьется больше, чем Хави с этим составом. Реал сейчас мощнейший, с ним невозможно конкурировать.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:22
Не скрою, что Хави не оправдал мои ожидания: да, временами Барса показывала неплохую игру, но очень часто она выходила с дрожью в коленях, пыталась держать счет, что не умеет. Он часто вел себя недостойно - в некоторых вопросах я с ним согласен, но это нужно решать было внутри клуба, а не выносить на всеобщее обозрение: все знают, что у каталонцев проблемы, а Хави еще подливал масла в огонь.
Но давайте подойдем с другой стороны: где гарантия, что кто-то справится лучше, чем маэстро? Еще огромнейший плюс в том, что Хави раскрыл многих молодых игроков. Продолжен ли эту тенденцию следующий наставник?
В целом у меня смешанные чувства: с одной стороны хочется увидеть «нового Гвардиолу» у руля любимого клуба, а с другой - как бы не стало еще хуже. Нр, как говорится, надежда умирает последней. Надеемся на лучшее!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:06
Ну вот все и наконец разрешилось.
happy 50
happy 50
вчера в 17:48
Не,ну по поводу нулевого тренера я не согласен.У Хави 9 трофеев.Барселона сейчас в состоянии финансового кризиса и по уровню больше напоминает Рому.Из барсы он выжымал максимум.Другое дело,что Хави токсичен и капризен.Как человек противный.Если ты работаешь на какую-то структуру,то принимаешь правила игры.Если не принимаешь -то уходишь по-честному поговорив,а не пытаясь усидеть ,критикуя своего работодателя.
Dauletbek
Dauletbek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:43
Флик. Говорят, с ним договорились устно
Alexander Valyaev
Alexander Valyaev
вчера в 17:39
На мой взгляд, Хави был не сдержан в некоторых случаях, что не допустимо для тренера такой команды.
tre92hz399mn
tre92hz399mn
вчера в 17:17
С приходом Лапорта в Барселоне творится бардак
g3w65g4n7wbs
g3w65g4n7wbs
вчера в 16:52
Стоило один раз рот открыть и сразу такой итог.
Bobon
Bobon ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Лапорта не будет ничего устраивать. Я вообще не знаю как это выбрали президентом клуба. Правда и выбор был не очень. Фонт такой же популист. Его бизнес-план не более чем фантазии, которые мало что имеют общего с реальностью. Лапорте ставили в засдуги предыдущее пребывание на посту. Но он и тогда ничего не делал. Он обещал купить бекхема, но не купил. А Роналдиньо вообще Россель привел. Гвардиолу он тоже не хотел видеть тренером, а хотел Моура. Здесь уже настоял Кройф. И после себя он оставил клуб в огромных долгах. В чем его заслуги я так и не понял. Единственное в чем он преуспел - это присвоение чужих достижений, к которым он не имеет никакого отношения. А Хави. Не в трофеях дело. Он уже достаточно на посту, чтобы поставить хоть какую-то осмысленную игру. Но он этого не сделал. С Хави или без с Реалом будет невозможно бороться. Но, есть надежда, что с новым тренером хоть не будут проигрывать всяким середнякам, пропуская по 4-5 мячей за игру. Даже нынешний состав у Барсы не хуже, чем у Жироны или Вильярреала
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:42, ред.
Очень зря, барсу ждут худшие времена. Слабейший состав из неудачников
Но Хави однозначно не следил за языком
112910415
112910415
вчера в 16:27
и это очередная ошибка !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:15
Зря. Кого Барса лучше Хави найдет? Усилить состав все равно не получится из-за финансовых проблем. Тут даже Клопп не поможет, он тоже потребует усиление и не станет связываться с Барсой. Лапорта сперва упрашивал Хави остаться, а теперь уволил. Лапорта еще похлеще Боэли будет!
альсато
альсато
вчера в 16:13
одно дело-уволить по собственному желанию...и друго-с формулировкой-как не справившего с задачей и не оправдал доверия))))
Elliada_
Elliada_ ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 16:09
Нулевой или нет, но 2 трофея выиграл. Когда еще каталонцы станут чемпионами, если есть такой Реал? Могли бы уважительнее отнестись к Хави. Например, не уговаривать остаться, а устроить нормальные проводы.
Bobon
Bobon ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:05
Хави, конечно, пока нулевой тренер. Но проблема не только в нем. Ну не себя же Лапорта будет обвинять. И не своего бездарного дружка Деку, который тащит в клуб 66 пойми кого. Хави изначально должен был стать козлом отпущения за все провалы Лапорты. Он им и стал. А Лапорта скажет болелам - ну вы же хотели видеть Хави тренером, я поставил. Не получилось, бывает. А то, что он сам своей бездарной работой загнал клуб в еще большие долги сказать он забудет, что поставил бездаря Деку спортдиректором тоже не вспомнит.
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:00
Раньше девизом Барселоны было "Больше, чем клуб", а теперь "Больше не клуб". Печально всё это.
Elliada_
Elliada_ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 15:57
Про невинную овечку я ничего не писал. Просто, если человек хочет уйти, зачем его уговаривать остаться, чтобы потом уволить? Уволили ведь не за спортивные результаты, а за критику. Можно было просто оштрафовать Хави. Зачем увольнять?

Что касается трансферов, то до Хави было много провальных трансферов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:47
Эти они зря
Вещий
Вещий
вчера в 15:46
Флик откажет Барсе..... И через две недели....
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:44
На самом деле испанские СМИ пишут ещё, что Лапорта недоволен тем, что Хави раскритиковал финансовое положение "Барселоны", хотя по соглашению с президентом договорился не критиковать его.

Плюс его взбесило, что Хави раскритиковал неготовность Роке, который не принёс никакой пользы, потому, что именно Хави настаивал зимой, что нужно привезти его раньше времени и критиковать он должен был только себя, что привёз сырого юного игрока и думал, что тот сразу пойдёт для основы топ-клуба в топ-чемпионате.

То есть Хави в любом случае никак невинной овечкой со своим слишком длинным языком здесь не выглядит.
Гость
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