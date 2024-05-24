«Барселона» уволила Хави

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что Хави уволен с должности главного тренера клуба.
На сегодняшней встрече президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта сообщил Хави, что он не будет тренировать команду в сезоне 2024/25.
Напомним, что изначально Хави планировал покинуть «Барселону» после завершения нынешней кампании. Однако в конце апреля Лапорта объявил, что Хави продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне. Теперь же клуб объявил о его отставке.
Плюс его взбесило, что Хави раскритиковал неготовность Роке, который не принёс никакой пользы, потому, что именно Хави настаивал зимой, что нужно привезти его раньше времени и критиковать он должен был только себя, что привёз сырого юного игрока и думал, что тот сразу пойдёт для основы топ-клуба в топ-чемпионате.
То есть Хави в любом случае никак невинной овечкой со своим слишком длинным языком здесь не выглядит.
Плюс его взбесило, что Хави раскритиковал неготовность Роке, который не принёс никакой пользы, потому, что именно Хави настаивал зимой, что нужно привезти его раньше времени и критиковать он должен был только себя, что привёз сырого юного игрока и думал, что тот сразу пойдёт для основы топ-клуба в топ-чемпионате.
То есть Хави в любом случае никак невинной овечкой со своим слишком длинным языком здесь не выглядит.