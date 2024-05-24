«Милан» объявил об отставке Пиоли

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вчера, 11:47

Пресс-служба «Милана» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

Пиоли возглавлял «россонери» с 2019 года. Под его руководством «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/22.