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«Милан» объявил об отставке Пиоли

вчера, 11:47

Пресс-служба «Милана» объявила об отставке Стефано Пиоли с должности главного тренера клуба.

Пиоли возглавлял «россонери» с 2019 года. Под его руководством «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/22.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:59
Что-то в этом году, многие увольняют тренеров. Юве, Милан, Барса, Бавария, Челси... МЮ может Тен Хага уволить.
112910415
112910415
вчера в 16:33
где они лучше-то найдут ?
альсато
альсато
вчера в 16:14
Свято место-пусто не бывает))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:12
Зря. Пиоли держал клуб на плаву все это время, без него могут снова в середняки скатиться. Состав у Милана довольно посредственный. А Пиоли хороший тренер, без работы точно не останется. Удачи ему!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
Мыло в отставку, шило - на трон!))
Рулетка набирает обороты)
756crmvbbga8
756crmvbbga8
вчера в 12:46
Вряд ли они найдут тренера лучше, лишь бы не намного хуже.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 12:38
По-человечески жаль Пиоли, как тренер может показать результаты, когда известно, что руководство хочет его уволить и только и ждёт ошибки.

Да, кто-то может сказать, что он мог лучше - на словах, но на делах, когда тот же глава по развитию спортивных направлений корпорации, владеющей "Миланом" Златан Ибрагимович, как писали, много раз требовал отставки Пиоли ещё раньше, не дожидаясь конца сезона, как можно работать?

Тем, кто так хотел его слить, без проблем было поговорить с рядом игроков, чтобы они не выкладывались, прессовать тренера, ухудшать атмосферу в команде и т.п.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:38
Больше таких клубов он не возглавит, это была высшая точка.
lotsman
lotsman
вчера в 12:12
Правильно, засиделся , пора свежую кровь вливать в команду.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Теперь интересно кто придет на его место.... наверное уже ест кандидаты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49
Это решение руководства клуба ☝️🤷‍♂️
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