«Милан» объявил об отставке Пиоли

Пресс-служба «Милана» объявила об отставке Стефано Пиоли с должности главного тренера клуба.
Пиоли возглавлял «россонери» с 2019 года. Под его руководством «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/22.
Пресс-служба «Милана» объявила об отставке Стефано Пиоли с должности главного тренера клуба.
Пиоли возглавлял «россонери» с 2019 года. Под его руководством «Милан» выиграл чемпионат Италии в сезоне 2021/22.
Да, кто-то может сказать, что он мог лучше - на словах, но на делах, когда тот же глава по развитию спортивных направлений корпорации, владеющей "Миланом" Златан Ибрагимович, как писали, много раз требовал отставки Пиоли ещё раньше, не дожидаясь конца сезона, как можно работать?
Тем, кто так хотел его слить, без проблем было поговорить с рядом игроков, чтобы они не выкладывались, прессовать тренера, ухудшать атмосферу в команде и т.п.
Да, кто-то может сказать, что он мог лучше - на словах, но на делах, когда тот же глава по развитию спортивных направлений корпорации, владеющей "Миланом" Златан Ибрагимович, как писали, много раз требовал отставки Пиоли ещё раньше, не дожидаясь конца сезона, как можно работать?
Тем, кто так хотел его слить, без проблем было поговорить с рядом игроков, чтобы они не выкладывались, прессовать тренера, ухудшать атмосферу в команде и т.п.