Новый начальник кузнечного цеха. Карма не забыла, как Лопетеги «сбежал» из сборной Испании

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24 мая 2024, 15:53

Испанский специалист возглавил «Вест Хэм». Посмотрим, что из этого выйдет.

В «Вест Хэме» сменился главный тренер. В кабинет, который недавно занимал шотландец Дэвид Мойес, пришёл испанец, точнее баск, Лопетеги. Человек известный и с неоднозначной репутацией.

Десять месяцев длилась пауза в карьере бывшего наставника сборной Испании. Если вы забыли, то напомню. В ноябре 2022 года Лопетеги принял терпящий бедствие «Вулверхэмптон» и сумел удержать «волков» в Английской Премьер-Лиге. Но за неделю до начала нового сезона испанский тренер вдруг неожиданно подал заявление об уходе. Причиной стали разногласия с руководством клуба по финансовым вопросам.

Чёрт попутал

Шесть-семь лет назад Лопетеги считался одним из самых перспективных тренеров Европы. Даром что к бывшим вратарям всегда имеется некое предубеждение. Выиграл чемпионаты Европы сначала с юношеской сборной Испании, а потом и с молодёжкой. Но в «Порту» Лопетеги работал вполне достойно, и руководство «драконов» поспешило с его отставкой после вылета из Лиги чемпионов. В 2016 году Лопетеги, сыгравший один матч в воротах сборной Испании, вернулся национальную команду уже в качестве главного тренера. Испанцы блестяще прошли отборочный турнир чемпионата мира 2018 года — 9 побед и одна ничья. В ноябре 2017-го Лопетеги привозил сборную Испании на товарищеский матч в Санкт-Петербург. Та встреча завершилась яркой ничьей — 3:3. Главный тренер сборной Испании произвёл очень приятное впечатление, в том числе и умением общаться с прессой. Например, очень тактично объяснил российским журналистам, как произносится его имя. У нас упорно называют Лопетеги Хуленом. На самом деле он Юлен. Баскский вариант имени Юлиан.

Сборная Испании считалась одним из фаворитов чемпионата мира 2018. Но уже после прибытия в Россию главный тренер оставил свою команду. Лопетеги пригласили возглавить «Реал», и отказаться от этого предложения он не смог. Собрал вещички и бросил команду перед стартом. Новым наставником стал Фернандо Йерро. Все футболисты остались, но моральный дух команды был подорван. Ибо игроки сочли поступок Лопетеги предательством. Конечно, сборной России бегство тренера испанцев сыграло на руку. Но даже и у наших болельщиков поступок наставника вызвал вопросы.

Испанский стыд

В Мадриде Лопетеги встретили настороженно. Дело в том, что он в бытность игроком провёл несколько лет в системе «королевского клуба», но в основе появился лишь однажды. И пропустил три мяча. А через несколько лет баск пытался заиграть в «Барселоне». В Мадриде же не особо жалуют тех, у кого в профайле есть запись об играх за главных недругов. Особенно если «Барселона» идёт после «Реала».

В Мадриде сразу всё пошло наперекосяк. «Реал» спотыкался, проигрывал всем кому не лень. Например, уступил ЦСКА в Лиге чемпионов 0:1 в Москве. До ответного матча на «Сантьяго Бернабеу» Лопетеги в тренерском кресле не досидел. Позор в виде 0:3 случился при Сантьяго Солари. А Лопетеги попросили с вещами на выход после 1:5 в Эль-Классико. Вспомнили всё. И теперь он может появиться на «Сантьго Бернабеу» разве что в костюме мистера Икса. Ибо за несколько месяцев работы с «Реалом» он оставил нехорошую память.

В Барселоне его тоже не слишком любят. Когда-то Лопетеги, блестяще защищавший ворота скромного «Логроньоса» и заслуживший вызов в сборную Испании, принял приглашение «Барсы». Хотел заменить своего земляка Андони Субисаррету, которого обожали на «Камп Ноу». Конечно, те фанаты «сине-гранатовых», считавшие, что Лопетеги подсидел Суби, были неправы. Но эта точка зрения была весьма популярна, и публика не приняла нового голкипера. А сам Хулен проиграл конкуренцию вечно второму Карлесу Бускетсу. Только на излёте своей карьеры Лопетеги смог найти свою команду — мадридский «Райо Вальекано», где отыграл несколько сезонов.

Трофей и увольнение

Но вернёмся к Лопетеги-тренеру. Отдохнув от мадридского кошмара более чем полгода, он принял приглашение «Севильи», подписав контракт на три года. И надо сказать, что первый сезон выдался успешным. Четвёртое место в Ла Лиге, дающее пропуск в Лигу чемпионов. И, конечно же, победа в Лиге Европы, — любимом турнире андалусийцев. Обыграв в финале «Интер» с результатом 3:2, «Севилья» в шестой раз взяла второй по значимости трофей европейского клубного футбола, а Лопетеги вошёл в историю клуба, заняв место рядом с Хуанде Рамосом и Унаи Эмери. Через шесть месяцев контракт с тренером был продлен на два года. Клуб занимал четвёртые места в чемпионате, но потом появились трения с руководством. Поводом для увольнения в октябре 2022 года стал проигрыш «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Про «Вулверхэмптон» вы уже читали. Какая-та странная получается карьера у Лопетеги. Словно футбольная фортуна мстит ему за его внезапное бегство из сборной Испании. Может, в «Вест Хэме» 57-летний специалист сможет поправить карму и заодно помочь лондонцам. Тренер-то он грамотный.