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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Футболистам «Манчестер Юнайтед» понизят зарплату

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ntn4y533bpzh
ntn4y533bpzh
вчера в 18:47
Самая правильная мотивация)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:24
Так-то справедливо
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:16
В этом сезоне ЗП можно оставить на прежнем уровне или поднять Майну, Гарначо, Онана (в концовке сезона тащил). Может еще Далот, он хоть старался, игрок не наделенный сильными игровыми качествами.
galem72
galem72
вчера в 16:16
Некоторых исполнителей нужно вообще перевести на сдельщину. Вышел на газон, проявил себя, совершил что-то по-футбольному полезное — получил бабки. А если сидишь на лавке или отбываешь номер, как это делает половина состава МЮ, — почётную грамоту за участие в матче и благодарное похлопывание по плечу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:46
ну наконец то красные дьяволы попали на деньги.
Рэтклифф должен наложить штрафы, чтоб кто хочет биться за МЮ, остался в клубе, а кому наплевать на цвета клуба и больше думает о деньгах, тех на выход
Гость
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