Футболистам «Манчестер Юнайтед» понизят зарплату

Футболистам «Манчестер Юнайтед» снизят зарплату из-за того, что клуб не попал в Лигу чемпионов.
Выплаты игрокам сократят на 25%.
МЮ завершил сезон на 8-м месте.
Футболистам «Манчестер Юнайтед» снизят зарплату из-за того, что клуб не попал в Лигу чемпионов.
Выплаты игрокам сократят на 25%.
МЮ завершил сезон на 8-м месте.
Рэтклифф должен наложить штрафы, чтоб кто хочет биться за МЮ, остался в клубе, а кому наплевать на цвета клуба и больше думает о деньгах, тех на выход
Рэтклифф должен наложить штрафы, чтоб кто хочет биться за МЮ, остался в клубе, а кому наплевать на цвета клуба и больше думает о деньгах, тех на выход