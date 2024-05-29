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«Интер» планирует продать трёх футболистов

вчера, 08:57

Летом «Интер», вероятно, расстанется с тремя игроками.

Сообщается, что финансовая ситуация в клубе относительно благоприятна, продавать ключевых футболистов не требуется. «Нерадзурри» собираются продать тех исполнителей, которые не играют ключевых ролей в команде. Это поможет миланцам пополнить трансферный бюджет.

«Интер» надеется получить 70 миллионов евро, чтобы купить вратаря, защитника для подмены Дензела Думфриса и нападающего.

Клуб готов расстаться с Валентином Карбони, которого оценивают в 30 миллионов евро. За Марко Арнаутовича хотят выручить 5 млн, а Хоакин Корреа может продолжить карьеру в Аргентине.

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Все комментарии
prmb5vxu4yb9
prmb5vxu4yb9
вчера в 09:58
Клуб делает замены для достижения результата в сезоне этого года
матос
матос ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:39
возрастной пешеход!
44jb78stpv3j
44jb78stpv3j
вчера в 09:32
Только выгодно их не продать...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
А чем их Арнаутович не устроил,нормальный нападающий.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:19
Главное чтобы это не навредило команде !
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