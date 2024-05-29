«Интер» планирует продать трёх футболистов

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вчера, 08:57

Летом «Интер», вероятно, расстанется с тремя игроками.

Сообщается, что финансовая ситуация в клубе относительно благоприятна, продавать ключевых футболистов не требуется. «Нерадзурри» собираются продать тех исполнителей, которые не играют ключевых ролей в команде. Это поможет миланцам пополнить трансферный бюджет.

«Интер» надеется получить 70 миллионов евро, чтобы купить вратаря, защитника для подмены Дензела Думфриса и нападающего.

Клуб готов расстаться с , которого оценивают в 30 миллионов евро. За хотят выручить 5 млн, а может продолжить карьеру в Аргентине.