Хуммельс поделился впечатлениями от невызова в сборную Германии на Евро

Защитник «Боруссии» Дортмунд высказался о непопадании в заявку сборной Германии на Евро-2024.

Понимаю, что с марта состав сыгрался. Но мне обидно, поскольку сейчас я вхожу в пятерку лучших защитников Германии. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на чемпионат Европы.

Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть в запасе и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы ему это было известно.

Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Как понимаю, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, физической формой.