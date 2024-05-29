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Хуммельс поделился впечатлениями от невызова в сборную Германии на Евро

вчера, 09:18

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс высказался о непопадании в заявку сборной Германии на Евро-2024.

Понимаю, что с марта состав сыгрался. Но мне обидно, поскольку сейчас я вхожу в пятерку лучших защитников Германии. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на чемпионат Европы.

Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть в запасе и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы ему это было известно.

Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Как понимаю, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, физической формой.

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Все комментарии
87raqrcdaz64
87raqrcdaz64
вчера в 12:31
Если Нагельсманн обделается, ему прпомнят это.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:44
На ЧМ 2022 г. не взяли Рамоса. Что из этого вышло, мы видели. Необстрелянная молодежь без характера.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:54
Думаю ЦЗ лучшую свою форму набирают после 30, до 35, Хумельс очень хорош в конце сезона. Но, если есть сыгранный состав, зачем его под запас? Пусть там сидит молодой, будущее Германии, и набирается опыта, знакомится с игроками, с которыми он будет в будущем играть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:49
надо уметь вовремя уходить.
тренер сборной прав.
Гость
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