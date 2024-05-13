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Мамаев рассказал, как принял решение о завершении карьеры

вчера, 12:50

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

После «Химок» были предложения, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето – съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть.

За свою карьеру Мамаев выступал за: «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». На его счету 438 матчей, 55 голов и 44 ассиста. Мамаев является четырёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России и чемпионом России. В феврале 2023 года он завершил карьеру.

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Все комментарии
upq9dtat554g
upq9dtat554g
вчера в 13:43
Ну если заработал на безбедную старость, то имеет право.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:07
Да всё правильно сделал . Удачи тебе в любом случае.
Гость
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