Мамаев рассказал, как принял решение о завершении карьеры

Бывший игрок сборной России рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

После «Химок» были предложения, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето – съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть.