Бывший игрок сборной России Павел Мамаев рассказал, как принял решение о завершении карьеры.
После «Химок» были предложения, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето – съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть.
За свою карьеру Мамаев выступал за: «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». На его счету 438 матчей, 55 голов и 44 ассиста. Мамаев является четырёхкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России и чемпионом России. В феврале 2023 года он завершил карьеру.