Матч памяти Садырина может пройти летом на «Петровском»

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вчера, 10:59

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил о планах провести летом матч легенд петербургского «Зенита» и московского ЦСКА , посвящённый заслуженному тренеру РСФСР .

У нас есть идея провести матч Лиги легенд памяти Павла Фёдоровича Садырина — человека, оставившего большой след в истории нашего футбола, с участием двух главных команд в его биографии — «Зенита» и ЦСКА . Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе «Петровский», учитывая 40-летие чемпионства Садырина с «Зенитом» в 1984 году.

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР . ЦСКА при нём в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза, а также выиграл Кубок страны.

Садырин умер 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет.