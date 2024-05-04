Матч памяти Садырина может пройти летом на «Петровском»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах провести летом матч легенд петербургского «Зенита» и московского ЦСКА, посвящённый заслуженному тренеру РСФСР Павлу Садырину.
У нас есть идея провести матч Лиги легенд памяти Павла Фёдоровича Садырина — человека, оставившего большой след в истории нашего футбола, с участием двух главных команд в его биографии — «Зенита» и ЦСКА. Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе «Петровский», учитывая 40-летие чемпионства Садырина с «Зенитом» в 1984 году.
40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА при нём в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза, а также выиграл Кубок страны.
Садырин умер 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет.
И прекрасный футболист. Я в Питере учился, когда он сменил в составе Станислава Завиднова, который вместе с Дергачевым составляли одну из лучших пар полузащитников в СССР.
Помню блестящую пару Спартака Парамонов-Нетто, Динамо Байков- Савдунин, потом Торпедо Воронин - Маношин. Великие футболисты были. И Паша Садырин в их ряду. Светлая память.
И прекрасный футболист. Я в Питере учился, когда он сменил в составе Станислава Завиднова, который вместе с Дергачевым составляли одну из лучших пар полузащитников в СССР.
Помню блестящую пару Спартака Парамонов-Нетто, Динамо Байков- Савдунин, потом Торпедо Воронин - Маношин. Великие футболисты были. И Паша Садырин в их ряду. Светлая память.