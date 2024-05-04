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Матч памяти Садырина может пройти летом на «Петровском»

вчера, 10:59

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах провести летом матч легенд петербургского «Зенита» и московского ЦСКА, посвящённый заслуженному тренеру РСФСР Павлу Садырину.

У нас есть идея провести матч Лиги легенд памяти Павла Фёдоровича Садырина — человека, оставившего большой след в истории нашего футбола, с участием двух главных команд в его биографии — «Зенита» и ЦСКА. Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе «Петровский», учитывая 40-летие чемпионства Садырина с «Зенитом» в 1984 году.

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА при нём в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза, а также выиграл Кубок страны.

Садырин умер 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:59
Шуnя771Шуnя771
И прекрасный футболист. Я в Питере учился, когда он сменил в составе Станислава Завиднова, который вместе с Дергачевым составляли одну из лучших пар полузащитников в СССР.
Помню блестящую пару Спартака Парамонов-Нетто, Динамо Байков- Савдунин, потом Торпедо Воронин - Маношин. Великие футболисты были. И Паша Садырин в их ряду. Светлая память.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Хороший тренер был.
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