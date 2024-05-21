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Ушёл из жизни бывший игрок и тренер ЦСКА Владимир Агапов

вчера, 14:18

На 91-м году жизни скончался бывший футболист сборной СССР Владимир Агапов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

Сегодня на 91-м году жизни не стало бывшего игрока и тренера нашей команды Владимира Агапова.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Агапов выступал за: «Спартак» (15 матчей, 2 гола), ЦСКА (95 матчей, 26 голов), «Айнхайт Науен» и серпуховскую «Звезду». А также провёл один матч за сборную СССР. После завершения карьеры игрока Владимир Михайлович работал тренером в ЦСКА.

Ушёл из жизни бывший игрок и тренер ЦСКА Владимир Агапов

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