Ушёл из жизни бывший игрок и тренер ЦСКА Владимир Агапов

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вчера, 14:18

На 91-м году жизни скончался бывший футболист сборной СССР Владимир Агапов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА .

Сегодня на 91-м году жизни не стало бывшего игрока и тренера нашей команды Владимира Агапова. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.