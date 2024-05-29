Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2023/2024

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

вчера, 15:38

Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «Барселоны».

Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Ла Лиги каталонцы заняли 2-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНиколич покинул пост тренера клуба «Аль-Шабаб»
Сегодня, 11:16
Президент «Урала» объяснил увольнение Ганчаренко
Сегодня, 10:52
ОфициальноГанчаренко ушёл из «Урала»
Сегодня, 10:16
Компани: «С нетерпением жду вызова в „Баварии“»
Вчера, 18:24
Официально«Бавария» объявила о назначении Компани
Вчера, 18:15 Фото
ОфициальноАлександр Кержаков — главный тренер «Кайрата»
Вчера, 13:23
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 10:56
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 10:13
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      сегодня в 06:58, ред.
      Вообще Флику надо было брать Ливерпуль, так как Ливерпуль немецкая команда после Клоппа. Меньше было бы хлопот. Возможно Флик не отказал бы, но Ливерпуль сделал выбор в пользу Слота, увы.
      Возможно Киммих сбежит в Барселону, если Бавария провалится при Компани. Даже возможно пойдёт на понижение в зарплате и дождётся окончания контракта.
      Но до этого Флику нужно держаться и показать результат.
      В целом при Хави Барселона качественно усилилась, так что возможно с этими игроками будут победы, но в ЛЧ нужна та машина которая была у Флика в Баварии.
      eleven LC
      eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      сегодня в 06:06
      Да выиграл,выиграл!
      К Флику претензий нет,ну кроме того что он не вышел из группы чм 2022
      со сборной Германии
      Я ведь не над ним угарал,а над Барсой
      2:8,2020-й год,четвертьфинал лч-ничего не напоминает?
      Тогда Баварию тренеровал Флик
      Ну почему я должен это объяснять
      Не расстраивай меня
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 00:48
      Флик выиграл все титулы с Баварией. Или он на уровне Лопетеги у сливочных? Однако, вы "шарите" в футболе.
      Grundik
      Grundik
      вчера в 23:29
      Реально в европе что-то ненормальное происходит. Флик - лузер. Коста-Рика, Япония, Испания - немцы не вышли. Супертренер в Барсу, не Иньеста, не Хави не ещё кто-нибудь из Каталонцев - мля, флик, в Барсу и до 2026 года. Капец. ПЕП туда нужен. флик - никто, и звать его никак. Барса может себе это позволить, вернуть ПЕПа.
      goalaktika
      goalaktika
      вчера в 21:28
      Ну что же, ожидаемо . Но, потянет ли он нести эту тяжёлую ношу, вот в чем вопрос. Кризис в Барсе продолжится минимум ещё год. Хави был своим, и он старался для любимого клуба, но за острый язык ему показали на дверь. Он выжал максимум с этого состава, где нет топов в помине. На мой взгляд, он был идеальным и подходящим для нынешней Барсеяме
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 20:19, ред.
      Ну это ты чересчур про немца.
      Вряд ли он под чужую дудку, против своей воли, плясать будет. Послал Салихамиджича..., пошлёт и Деку. Имя есть - есть и право.

      Но главное в другом. Отставки Хави/Кумана - это, по сути, белый флаг от Лапорты, который оголил свою некомпетентность на фоне блещущего Деда Фло.
      Поэтому в его положении есть резон прикрыть рупор ( уж на сезон/два точно)

      И ещё кое о чём.
      Немец явно приволокёт свой штат, в котором физ. подготовка и здоровье будут ключевыми пунктами и залогом успеха. Падающие, ломающие сплошь и рядом конечности Гави/Педри/Йонг/Фати...и др., должны уйти в Историю. А то за столько лет вся футбольная Европа уже умеет калечить каталонцев без желтой.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:12, ред.
      Барселоне нужно усиление, но чтобы претендовать на большее, чем 2 место в Ла Лиге и выход в плей-офф ЛЧ. Лапорта хочет чемпионство как главный козырь к предстоящим выборам президента клуба. Без серьезных вложений вместить Реал НЕВОЗМОЖНО....но для приемленных целей (2 место, возможно кубок Испании) текущий состав вполне достаточно. Флик годится.
      Когда усилить состав невозможно, то и высоких целей ставить не надо Лапорту или любому другому президенту любого клуба.
      А решать свои финансовые проблемы и разбираться с долгами.
      Не надо загонять клуб в долговую яму ради личных амбиций.
      Лапорта пред выборов обещал что разберется с долгами.
      вместо этого придумал всевозможные рычаги и домкраты, и по частям продал клуб))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
      вчера в 20:06
      закупит под Флика конечно, Лапорте хочется.
      но откуда взять денег?
      Киммих уже отказал Барсе. а он в Баварии получает около 20 млн в год.
      Барсе вряд ли по силу давать такую зарплату.
      Флик дал понять, что хочет опорника топ-уровня.
      Киммих не придет. тогда кого брать?
      из Бетиса есть Гидо Родригес, но для Флика он обычный игрок.
      потом, Барса ведет переговоры по Луис Диаса из Ливерпуля.
      лето будет трудной для всех.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 19:50
      Готовтесь барселоновцы к пиву и сосискам...
      3ton
      3ton
      вчера в 19:35, ред.
      Барселона вернулась к Сетьену , Куману 🤣🤣
      Если с Хави были надежды , то тут их не будет .
      Лучше бы из немцев Хёнесса пригласи .
      Штутгарт при нем симпатично играет и серебро взяли в Бундеслиге .
      Джиперс Криперс
      Джиперс Криперс ответ Rafael Benitez (раскрыть)
      вчера в 18:56
      Ну вообще хотелось бы, чтобы у Флика всё получилось в Барселоне
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
      вчера в 18:28, ред.
      Думается Лапорта закупится под Флика, так как под Райкарда он также брал хороших игроков, да и под Хави также отчасти. Только вот с Куманом сэкономил, наверное из-за того что Куман иногда творил дичь в ТО и половина его трансферов не оправдались. Зачем взял отработанного Агуэро, неокрепшего Гарсию. Гвардиола ловко умеет промывать мозги, даже несмотря что это Барселона ) Только избавиться от балласта самому в МС и не нарушить ФФП и добавить и купить нового игрока )
      Хороший тренер должен быть и хорошим селекционером, потому что с этими игроками ему играть.
      А Куман хоть хороший тренер, но собрал команду из сбитого летчика Агуэро, Депая и ещё хотел Брейтуэйта сделать основным. Конечно Лапорта на все это будет смотреть с осторожностью и задаваться вопросом - а стоит под такого тренера вообще тратиться?
      В Эвертоне при Кумане тоже накупили балласт которые не заиграли, а бюджет в ТО был приличный так как Эвертон продал Лукаку.
      Вообще убеждаюсь, что голландским тренерам вообще не стоит подпускать к ТО.
      Dead Body 13
      Dead Body 13
      вчера в 18:19
      Нормальный мужик, не дырявый, как Лапорта или Деку, но именно это и может помешать его успеху.
      x6ksq3n74z3x
      x6ksq3n74z3x
      вчера в 18:05
      Посмотрим чем Флик удивит с Барселоной, ясно что игра команды уже будет отличаться
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 17:54
      Наиудачнейшее подписание
      Джиперс Криперс
      Джиперс Криперс ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 17:43
      Ну не знаю, в Баварии у него был конфликт с Салихамиджичем из-за трансферов, он был не согласен с руководством по этим вопросам, из-за этого и ушел
      dudbwyzhr4rt
      dudbwyzhr4rt
      вчера в 17:40
      Мне кажется интересный вариант, как он из баварии резко гегемона сделал, ибо в лч бавария после ухода Анчи и Хайнкенса уже был подарком для топов. Думаю с Барсой тоже это по силам. Большой плюс для Бальде, Левандовски, потому что эти игроки ему определенно подходят
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 17:34
      Очень интересный ход руководства клуба.
      Посмотрим что из этого получится.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 17:22
      Бавария Флика была симпатична, поглядим, что сделает с Барселоной! Многое будет зависеть от того, как клуб проведет трансферную компанию, команда точно должна усилить опорную зону, возможно Флику удастся уговорить на переход Киммиха, которого он очень хорошо знает и будет отлисным усилением. Вообщем работы у тренера много, поглядим как справится
      112910415
      112910415
      вчера в 17:13
      удачи ему и терпения !
      Флик справится, надеюсь !
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      вчера в 16:58
      А что с таким составом и финансовым положением хочет Барселона ? Хави выжимал максимум . Или они хотят с Фликом требл взять ?)
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 16:54
      Удачи
      sv_1969
      sv_1969 ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 16:46
      Ключевое-если найдут денег на трансферы
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 16:36
      один из известных немцев в Барсе белокурый ангел Бернд Шустер.
      был гл.тренером мадридского Реала.
      Флик с Баварией многое достиг.
      но в сборной провал. затем ни один клуб даже не рассматривал его кандидатуру.
      вопросы много. мне непонятен Флик как тренер. черный кот в мешке.
      ибо все трофеи были взяты мощно готовой Баварией.
      в общем, Барса наняла кота в мешке с треблом.
      что нравится, так Флик дал понять, что Канселу и Феликс ему не нужны.
      отлично.
      удачи немцу в Барселоне.
      и терпения (с) Хави
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 16:32, ред.
      Физически команда должна быть на высоком уровне у Флика, чтобы трофеи были добыты.
      Если будет набор выжатых игроков без физической формы как в сборной Германии, то Флику будет тяжело.
      Методика игры будет отличаться от Гвардиолы и Хави и контроль мяча не главный аргумент в его футболе.
      allemz
      allemz
      вчера в 16:28
      По характеру мягкий, управляемый, хотя на вид волчара, так-то идеальный тренер для Барселоны) Лапорта подписал куклу, которая в любой момент будет готова удовлетворить любые прихоти правящей партии)
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответ Lewa2708 (раскрыть)
      вчера в 16:20
      Также как и в Англии и в Италии )
      Да и футболистов немецких хороших они не всегда отдают либо сами не хотят уходить из Бундеслиги.
      Видимо не экспортируют или негласное эмбарго на них )
      eleven LC
      eleven LC ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 16:10
      У Барселрны похоже Стокгольмский синдром, раз они назначили Флика
      Хотя после того что он сделал с ней в 2020-м в четвертьфинале лч,он просто обязан на ней жениться ☺️
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       