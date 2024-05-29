Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «Барселоны».
Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.
В прошедшем сезоне Ла Лиги каталонцы заняли 2-е место.
Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «Барселоны».
Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.
В прошедшем сезоне Ла Лиги каталонцы заняли 2-е место.
В любом случае будет непросто. Кто бы не возглавил, без усиления как таковых результатов не будет. Нужны толковые ребята, особенно в защите и опорный полузащитник. Точечные покупки необходимы.
Флик добился значительных успехов с Баварией, просто уничтожил Барселону в том самом знаменитом матче..
Но Барселона, это не Бавария, тем более нынешняя)
В любом случае будет непросто. Кто бы не возглавил, без усиления как таковых результатов не будет. Нужны толковые ребята, особенно в защите и опорный полузащитник. Точечные покупки необходимы.
Флик добился значительных успехов с Баварией, просто уничтожил Барселону в том самом знаменитом матче..
Но Барселона, это не Бавария, тем более нынешняя)
Если будет набор выжатых игроков без физической формы как в сборной Германии, то Флику будет тяжело.
Методика игры будет отличаться от Гвардиолы и Хави и контроль мяча не главный аргумент в его футболе.
Если будет набор выжатых игроков без физической формы как в сборной Германии, то Флику будет тяжело.
Методика игры будет отличаться от Гвардиолы и Хави и контроль мяча не главный аргумент в его футболе.