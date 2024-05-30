«Спартак» покинули два специалиста

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вчера, 20:02

«Спартак» объявил об уходе тренера вратарей и физиотерапевта Карлоса Бартоломеу.

Специалисты работали в московском клубе с 2023 года.

29 мая «красно-белые» официально сообщили об уходе с должности главного тренера Владимира Слишковича. Его сменит Деян Станкович.