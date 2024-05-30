«Спартак» покинули два специалиста

«Спартак» объявил об уходе тренера вратарей Юрия Шишкина и физиотерапевта Карлоса Бартоломеу.
Специалисты работали в московском клубе с 2023 года.
29 мая «красно-белые» официально сообщили об уходе с должности главного тренера Владимира Слишковича. Его сменит Деян Станкович.
Информация и ничего более.
Что это за специалисты - тренер вратарей Юрий Шишкин и физиотерапевт Карлос Бартоломеу - я не знаю и ранее о них слыхом не слыхивал.
Судя по тому, КАК играли в этом чемпионате вратари, этот тренер вратарей Юрий Шишкин ничего особого из себя не представляет.
Информация и ничего более.
Что это за специалисты - тренер вратарей Юрий Шишкин и физиотерапевт Карлос Бартоломеу - я не знаю и ранее о них слыхом не слыхивал.
Судя по тому, КАК играли в этом чемпионате вратари, этот тренер вратарей Юрий Шишкин ничего особого из себя не представляет.