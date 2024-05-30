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«Спартак» покинули два специалиста

вчера, 20:02

«Спартак» объявил об уходе тренера вратарей Юрия Шишкина и физиотерапевта Карлоса Бартоломеу.

Специалисты работали в московском клубе с 2023 года.

29 мая «красно-белые» официально сообщили об уходе с должности главного тренера Владимира Слишковича. Его сменит Деян Станкович.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:12
Новость так себе.
Информация и ничего более.
Что это за специалисты - тренер вратарей Юрий Шишкин и физиотерапевт Карлос Бартоломеу - я не знаю и ранее о них слыхом не слыхивал.
Судя по тому, КАК играли в этом чемпионате вратари, этот тренер вратарей Юрий Шишкин ничего особого из себя не представляет.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:52
Так могут рассуждать болельщики Спартака, которые ждут от Станковича большого и скорого результата. Я же- не болельщик Спартака, мне был интересен футбол Слишковича, исключительно с эстетической точки зрения. Его футбол, осторожно возвращал меня в счастливое прошлое Великого Клуба...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
Чтобы сожалеть о Слишковиче, надо посмотреть на Станковича.
p5ywxz32h4rr
p5ywxz32h4rr
вчера в 21:16
Ничего страшного, наберут новых, уволят и выплатят неустойку, бабки поделят.
Capral
Capral
вчера в 20:30
Не знаю этих людей, а вот, уход Слишковича- меня действительно очень огорчил...
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:09
- Ну здесь-то всё ясно. Уходит тренер - забирает с собой свой штаб. Его право. Так что - набирайте новый... Игроки-бедолаги, даже жалко их становится, - опять привыкать к новому руководству, новым требованиям, и т.п. Во, блин, жизнь у людей. Не соскучишься...
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