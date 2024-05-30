Вышедший в АПЛ «Ипсвич» продлил контракт с главным тренером

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вчера, 19:55

«Ипсвич» объявил о подписании контракта с главным тренером до лета 2028 года.

Под руководством североирландского специалиста клуб вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Новые соглашения также заключили тренеры Мартин Перт, Чарли Тернбулл, и .