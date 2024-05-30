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Вышедший в АПЛ «Ипсвич» продлил контракт с главным тренером

вчера, 19:55

«Ипсвич» объявил о подписании контракта с главным тренером Кираном Маккенной до лета 2028 года.

Под руководством североирландского специалиста клуб вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24.

Новые соглашения также заключили тренеры Мартин Перт, Чарли Тернбулл, Ли Грант и Рене Джилмартин.

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29 мая
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Все комментарии
ну3га
ну3га
вчера в 23:31
Молодой и перспективный тренер, не чета большинству пенсов!
twn5ajp3kdua
twn5ajp3kdua
вчера в 23:30
Команда и правда показала отличный сезон.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:04
хорошо, что Киран продолжит работу в Ипсвиче.
и если с таким Ипсвичем не вылетит как Бернли, то может и у топ-клубов посерьезнее интерес будет.
вот тогда и настанет время Маккены.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:03
Лигу Один и Чемпионшип Маккенна уверенно прошел, но посмотрим, как получится у него в АПЛ. Это совершенно другой уровень. В любом случае удачи ему, тренер интересный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:02
Правильно.неплохой же тренер !
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