Вышедший в АПЛ «Ипсвич» продлил контракт с главным тренером

«Ипсвич» объявил о подписании контракта с главным тренером Кираном Маккенной до лета 2028 года.
Под руководством североирландского специалиста клуб вышел в АПЛ по итогам сезона-2023/24.
Новые соглашения также заключили тренеры Мартин Перт, Чарли Тернбулл, Ли Грант и Рене Джилмартин.
и если с таким Ипсвичем не вылетит как Бернли, то может и у топ-клубов посерьезнее интерес будет.
вот тогда и настанет время Маккены.
и если с таким Ипсвичем не вылетит как Бернли, то может и у топ-клубов посерьезнее интерес будет.
вот тогда и настанет время Маккены.