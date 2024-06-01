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Модрич продлил контракт с «Реалом»

вчера, 14:57

«Реал» продлил соглашение с полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем ещё на один сезон. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В текущем сезоне 38-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

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Перевод с gianlucadimarzio.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:05
Модрич - красава!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 22:03
Как могут с Кроссом продлить,если Кросс отказался и завершил карьеру в Реале,или Кросс заключенный в Реале?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:02
Неужели достойно уйти нельзя как Кросс,Хабиб,напоминает Федора Емельяненко,который 10 лет не проигрывал а ушел избитым неоднократно.Деньги есть у Модрича,бизнес есть,уходит,займись тренерской работой,не следуй за Роналду,Месси,они уже 73о толкают а не мяч.
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:49
Легенда. Приятно смотреть на игру ветерана хоть и на подмене. Всё правильно сделали
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:29
Очень зря. Будет занимать на лавке место, которое могло бы достаться какому-нибудь молодому. Так у Реала точно не появится свой аналог Коби Майну.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 20:37
Модрич решил окончательно стать лавочником.
Поэтому Кроос решил завершить карьеру. Он как и Роналду не представляет себя на лавке.
Кроос мне всегда нравился.
trudogolik
trudogolik
вчера в 20:26
Модрич уже давно сбитый летчик, зачем он Реалу? Только, если в тренеры пойдет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:04
Продление контракта с Модричем - это ошибка "Реала". Модрич уже не тот в силу своего возраста (в сентябре этого года игроку исполнится 39 лет) и пользы от него немного. Его статистика за прошедший сезон говорит сама за себя. Он уже тормозит игру "Реала", а будет тормозить ещё больше, ибо скоростные качества уже не те.
apdt6snxzrtv
apdt6snxzrtv
вчера в 16:49
Пока ещё тянет, но замену уже нужно искать.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:42
Отлично!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 16:36
по-прежнему полезен, по-прежнему нужен !
амурец
амурец
вчера в 16:22
Это правильно
Predator94
Predator94
вчера в 15:54
Модрич мотор команды, вдохновляет , с его присутствием команда преображается и меняет ход игры. Пример, последняя игра с Баварией!
Вещий
Вещий
вчера в 15:37
Ветеран клуба.... все правильно сделали. Успеет еще уйти на пенсию.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:28
Павел, Приветствую!!!
Как настроение, перед финалом? Признаться, мне, как-то неспокойно. Хочется надеяться на лучшее, но вот, что-то мешает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:22
Всё правильно. Нужно воспитывать у молодёжи дух королевских победителей...
724mtjduk2a2
724mtjduk2a2
вчера в 15:10
Лука похоже в Мадриде прописался, от туда и на пенсию пойдет
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:07
С Кроссом надеюсь тоже продлят....
sihafazatron
sihafazatron ответ Матвей Симонов (раскрыть)
вчера в 15:03
Да странно, что Реал продлил с ним контракт
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:02
Лучше с Кросом продлили а не сним
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 14:58
Лучший ветеран. Завершит карьеру достойно, а не в СА или МЛС
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