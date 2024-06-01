Модрич продлил контракт с «Реалом»

«Реал» продлил соглашение с полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем ещё на один сезон. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В текущем сезоне 38-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.
Поэтому Кроос решил завершить карьеру. Он как и Роналду не представляет себя на лавке.
Кроос мне всегда нравился.
Поэтому Кроос решил завершить карьеру. Он как и Роналду не представляет себя на лавке.
Кроос мне всегда нравился.
Как настроение, перед финалом? Признаться, мне, как-то неспокойно. Хочется надеяться на лучшее, но вот, что-то мешает.
Как настроение, перед финалом? Признаться, мне, как-то неспокойно. Хочется надеяться на лучшее, но вот, что-то мешает.