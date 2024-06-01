Модрич продлил контракт с «Реалом»

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вчера, 14:57

«Реал» продлил соглашение с полузащитником сборной Хорватии ещё на один сезон. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В текущем сезоне 38-летний центральный полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.