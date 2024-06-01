Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко хочет перейти в «Арсенал». «Канониры» намерены подписать футболиста.
При этом к словенцу проявляют интерес и другие клубы АПЛ.
Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко хочет перейти в «Арсенал». «Канониры» намерены подписать футболиста.
При этом к словенцу проявляют интерес и другие клубы АПЛ.
Лично я хотел бы видеть в Арсенале уже готового форварда топ уровня типо Осимхена, Лаутаро Мартинеса или Дьёкереша! Вообще в идеале хотелось бы Исака, но Ньюкасл не продаст его за разумные деньги! Лично я бы выбрал Дьёкереша и вот почему! Во-первых не травматичный, провел более 4-х тыс игровых минут, поиграл во всех 34 матчах! Во-вторых, по игровым качествам не уступает Шешко, мощный, скоростной, отлично польщуется корпусом, так же имеет хороший удар с обеих ног! На втором этаже играет лучше, плюс имеет опыт игры в Британии. Забивной,но и передачи голевые раздает. Да, старше скоро 26, да дороже, но опытнее и кадется более готовым игроком! Я конечно не Артета, но свой выбор я бы сделал в пользу шведа....
Лично я хотел бы видеть в Арсенале уже готового форварда топ уровня типо Осимхена, Лаутаро Мартинеса или Дьёкереша! Вообще в идеале хотелось бы Исака, но Ньюкасл не продаст его за разумные деньги! Лично я бы выбрал Дьёкереша и вот почему! Во-первых не травматичный, провел более 4-х тыс игровых минут, поиграл во всех 34 матчах! Во-вторых, по игровым качествам не уступает Шешко, мощный, скоростной, отлично польщуется корпусом, так же имеет хороший удар с обеих ног! На втором этаже играет лучше, плюс имеет опыт игры в Британии. Забивной,но и передачи голевые раздает. Да, старше скоро 26, да дороже, но опытнее и кадется более готовым игроком! Я конечно не Артета, но свой выбор я бы сделал в пользу шведа....