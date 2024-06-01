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Шешко хочет перейти в «Арсенал»

вчера, 15:01

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко хочет перейти в «Арсенал». «Канониры» намерены подписать футболиста.

При этом к словенцу проявляют интерес и другие клубы АПЛ.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:41
Если Арсенал хочет 1 место, надо брать готовых напов. А если так, отдавать чемпионство Сити то и Шешко пойдёт)
bnqyq7dpxf7j
bnqyq7dpxf7j
вчера в 16:48, ред.
Нехилые у него желания.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:34
Даже и не знаю как относиться к данному слуху/переходу....с одной стороны, Шешко молодой, перспективный игрок, который отлично проявил себя во второй части сезона Бундеслиги, игрок с хорошим ударом, двуногий, скоростной, у него хороший показатель удар/гол, он рослый, но при этом очень слабо играет на втором этаже и плохо цепляется за мячи при выносах....сыроватый, но с хорошим арсеналом навыков! Еще к плюсам можно отнести цену трансфера, 45-50 млн это не такие большие деньги и можно рискнуть подписав его. Возможно Артета и сделает из него топчика, но на это уйдет время.....а результата хочется здесь и сейчас!
Лично я хотел бы видеть в Арсенале уже готового форварда топ уровня типо Осимхена, Лаутаро Мартинеса или Дьёкереша! Вообще в идеале хотелось бы Исака, но Ньюкасл не продаст его за разумные деньги! Лично я бы выбрал Дьёкереша и вот почему! Во-первых не травматичный, провел более 4-х тыс игровых минут, поиграл во всех 34 матчах! Во-вторых, по игровым качествам не уступает Шешко, мощный, скоростной, отлично польщуется корпусом, так же имеет хороший удар с обеих ног! На втором этаже играет лучше, плюс имеет опыт игры в Британии. Забивной,но и передачи голевые раздает. Да, старше скоро 26, да дороже, но опытнее и кадется более готовым игроком! Я конечно не Артета, но свой выбор я бы сделал в пользу шведа....
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
Арсеналу нужен забивака а такой как шешко и жезус
Гость
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