«Кайрат» одержал победу в первом матче под руководством Кержакова

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вчера, 20:42

«Кайрат» под руководством тренера переиграл «Шахтер» в 10-м туре чемпионата Казахстана (4:2).

Адилет Садыбеков на 22-й минуте вывел хозяев поля вперед, Иброгимхалил Юлдошев на 25-й удвоил преимущество команды. У гостей дубль оформил Имеда Ашортиа, забивший на 35-й и 65-й. Георгий Зария на 72-й реализовал пенальти и вернул «Кайрату» преимущество, а закрепил успех команды Элдер Сантана на 81-й.

После этой игры «Кайрат» идет на 2-м месте (18 очков), «Шахтер» расположился на 12-й позиции (7 баллов).