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«Кайрат» одержал победу в первом матче под руководством Кержакова

вчера, 20:42
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)4 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Караганда)ШахтерМатч завершен

«Кайрат» под руководством тренера Александра Кержакова переиграл «Шахтер» в 10-м туре чемпионата Казахстана (4:2).

Адилет Садыбеков на 22-й минуте вывел хозяев поля вперед, Иброгимхалил Юлдошев на 25-й удвоил преимущество команды. У гостей дубль оформил Имеда Ашортиа, забивший на 35-й и 65-й. Георгий Зария на 72-й реализовал пенальти и вернул «Кайрату» преимущество, а закрепил успех команды Элдер Сантана на 81-й.

После этой игры «Кайрат» идет на 2-м месте (18 очков), «Шахтер» расположился на 12-й позиции (7 баллов).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:55
Хорошее начало, но выводы пока делать рано. Шахтёр - аутсайдер, посмотрим как Кайрат Кержакова будет играть с более сильными соперниками.
happy 50
happy 50
вчера в 23:35
Кержаков как тренер для меня более уже состоявшийся чем Игнашевич даже.Да и у нас целая плеяда тренеров не лучше него по кругу ходит: Рахимов,Шалимов,Ташуев,Юран и т.п.Никто про них не говорит.У Кержакова есть международный опыт.А помните,как он НН тренировал?Разве было хуже?Кармиотисса.Странная команда со странным руководством.Можно даже сказать слабая.Результат не ухудшен.Уволен по неспортивным причинам.А томь?Где сейчас эта Томь?Там он тоже плодотворно работал.А Спартак трнава тоже слабая команда.Никакущая.Приличную игру показывали.Странное увольнение.Увольнение-часть работы тренера.А то,что результат его работы виден-факт.В России он работать не хочет.Спрос на него там точно был бы.Уж Урал тренировал бы не хуже Ганчаренко.Да что там Урал,да любую команду ниже 6 места.Да с Балтикой может и не вылетел бы.То недооцененный тренер.Рано Игнашевичу дифферамбы петь.Керж реально сильнее и опытней его как тренер.Чем для Факела не тренер.Чем хуже Илича?Ничем!Он не хочет сам в России работать.Спрос на него там был бы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:40
Саша как правило начинает как правило бодро ,но потом постепенно "сдувается", так что пожелаю не особо радоваться и не расслабляться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
на чемпионствр бороться им нужно серьезное усиление состава
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:41
Кайрат хорош могут за чемпионство побороться!
Гость
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