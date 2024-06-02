«Зенит» выиграл Кубок России

«Балтика» уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2).
Номинальные хозяева поля вышли вперед на 40-й минуте, забил Алекс Фернандес. Нино на 81-й счет сравнял, а Нуралы Алип на 90+5-й забил победный гол.
«Балтика» уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2).
Номинальные хозяева поля вышли вперед на 40-й минуте, забил Алекс Фернандес. Нино на 81-й счет сравнял, а Нуралы Алип на 90+5-й забил победный гол.
Но, что есть, то есть. Игнаш- молодец, очень перспективный тренер. Удачи ему! Ну, а Зенит- еще раз с победой! Команда её заслужила, боролась, как говорится до финального свистка и выиграла финал! Мои поздравления- с золотым дублем!!!
Но, что есть, то есть. Игнаш- молодец, очень перспективный тренер. Удачи ему! Ну, а Зенит- еще раз с победой! Команда её заслужила, боролась, как говорится до финального свистка и выиграла финал! Мои поздравления- с золотым дублем!!!
Чемпионы ментально.
Матч понравился. Охрип. У кого то не получилось попасть в игру (Сергеев), а кто-то выдал неожиданное (Алип). А ещё потрясающая Балтика. Тренерская команда. Грамотная команда. Для нее не было каких то психологических препонов с кем играть. Не стушевались. А сегодняшний матч это квитессенция. Чего не хватило? Наверное физики прежде всего. Плюс Зенит прибавил и это Балтика уже сдержать не смогла. Если бы победила Балтика это тоже было бы заслужено.
Хотелось бы отметить судейство 10 из 10.
А драматичность матча прекрасна! За это и любим спорт номер 1.
Зенит с Победой и третьим трофеем за сезон!
Балтике скорейшего возвращения в Премьер-лигу.
Всем добра.
Чемпионы ментально.
Матч понравился. Охрип. У кого то не получилось попасть в игру (Сергеев), а кто-то выдал неожиданное (Алип). А ещё потрясающая Балтика. Тренерская команда. Грамотная команда. Для нее не было каких то психологических препонов с кем играть. Не стушевались. А сегодняшний матч это квитессенция. Чего не хватило? Наверное физики прежде всего. Плюс Зенит прибавил и это Балтика уже сдержать не смогла. Если бы победила Балтика это тоже было бы заслужено.
Хотелось бы отметить судейство 10 из 10.
А драматичность матча прекрасна! За это и любим спорт номер 1.
Зенит с Победой и третьим трофеем за сезон!
Балтике скорейшего возвращения в Премьер-лигу.
Всем добра.