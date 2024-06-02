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«Зенит» выиграл Кубок России

вчера, 19:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Балтика» уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2).

Номинальные хозяева поля вышли вперед на 40-й минуте, забил Алекс Фернандес. Нино на 81-й счет сравнял, а Нуралы Алип на 90+5-й забил победный гол.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
сегодня в 10:00
Правильно.) А зачем зря по полю бегать. Пересчитал легов по головам, проверил бухгалтерию и невооружённым глазом распределил места в таблице.)
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 09:51, ред.
Если посмотреть составы из сборных Южной Америки и влиятельные клубные бюджеты, то, не вооруженным глазом видно что в сезоне 2023-2024 Кубок за Балтикой а Чемпионство в РПЛ за Краснодаром!
Kosmos58
Kosmos58 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:20
Смешно!
Kosmos58
Kosmos58 ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 08:19
Прям с языка снял! Надеюсь, это была последняя "везуха" Зениту!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:36
Вот это победа! Финал ЛЧ ничто по сравнению с этим.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


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praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 23:29
Кому он в х.. впился этот кубок?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 23:27
Как это возможно?....Балтика ,каким образом ты проиграл?
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:12
Зенит с Кубком!!!! Не понял Шамана, который явно зиговал, исполняя песню перед матчем.
K_TS16
K_TS16
вчера в 23:06
    Capral
    Capral ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Верно, было. Но, всё это было давно и сейчас многое изменилось. Деградирует российский футбол. Взять, хотя бы прошедший сезон. Разве это футбол? Кто-то считает, что была интрига, до последнего тура. Я так не считаю.
    qct6t5jmnpa9
    qct6t5jmnpa9
    вчера в 22:46
    Зенит с победой в чемпионате и Кубке России.
    NYJ
    NYJ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:41, ред.
    Но ведь порой старались, два кубка УЕФА, как никак, два полуфинал кубка кубков. Были и ярчайшие победы, но сейчас мы там окажись нас будут скорее всего топтать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:39
    Кошмар и ужас. Целый год ждали чуда и тут это... бразильское увядающее недоразумение, сделавшее чемпионат блеклым
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:23
    АПЛОДИРУЮ СТОЯ!!!!!!!
    Полностью согласен, и сам- всегда так думаю и говорю!!!!!!! Подписываюсь- под каждой запятой!!!!!!! В советское время и школа футбола была другой, другое воспитание. Сейчас, это кажется странным, но во всех советских клубах были тренеры по воспитательной работе, что, тоже имело смысл, как и многое другое. Поколение старых Мастеров было живо, и передавало свой опыт последующим поколениям. Были реальные примеры для подражания- Яшин, Лобановский, Бесков, Нетто, Симонян и многие другие!!!!!!! А что сейчас?!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:09
    А мне, например, было, МЕРЗКО слушать и читать, как известные бывшие игроки просто таки ПРИЗЫВАЛИ молодых талантливых российских футболистов уезжать пока не поздно в Европу.
    Хоть бы "один-второй-третий-десятый" сказал, что мол давайте ПОДНИМЕМ САМИ российский футбол, своим рвением, своей самоотдачей, своим желанием! Каждый на своём месте поднимем!!! И хозяева клубов, и руководители команд, и прочие функционеры, и игроки...
    НЕТ ЭТОГО! (((
    Почему в СССР чемпионат был сильный, большинство матчей - незначительное, но БОЛЬШИНСТВО - была борьба, был ФУТБОЛ. Да и сборная всегда слыла в Европе и мире крепким орешком.
    Да. В еврокубках наши команды, прямо скажем, в те времена не шибко чего достигли (две победы в самом слабом по мастерству Кубке кубков - так себе результат для великой страны), но чемпионат-то интересный был!
    И никто никуда не уезжал "за повышением мастерства".
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:06
    Сборная Бразильских гастробайтеров против Балтийской кильки , исход предсказуем ☝️😜 .
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:00, ред.
    Меня, лично, весь прошедший сезон не убедил. Качество? Его не было, особо, даже, когда Россия играла в Европе, а сейчас и подавно. Но без участия в еврокубках, футбол России будет чахнуть, пока и вовсе не заглохнет- это АКСИОМА.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:57
    А посмотри, как просело качество матчей???
    Сколько их было "прохожено" безвольно командами...
    Только САМАЯ концовка чемпионата интересно смотрелась, а всё остальное, по моему мнению, было как отбывание номера.
    Capral
    Capral ответ NYJ (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Российский футбол- чужой, на этом празднике жизни.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:54
    С огрехами, Зенит играет весь сезон- ничего нового.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:52, ред.
    Откровенно говоря, у меня сложилось впечатление по матчу, что игроки Зенита прямо из-за стола после празднования победы в чемпионате отправились на стадион.
    Уж очень как-то большими огрехами действовали на протяжении всей игры.
    Нет-нет! Мастерство, как говорится, не пропьёшь и уж техника игроков в СБГ-форме - того же Клаудиньо, Педро и др. - была, конечно, на уровне.
    Но, вот, ЛОГИКИ в действиях игроков Зенита всю игру я не заметил.
    А игроки Балтики бегали как угорелые, понимая, что сегодня, возможно, шанс каждого из них не уйти в лигу ниже, а перейти в клубы РПЛ.
    Да и Латышонок, понимающий, что уж теперь-то точно возьмут в один из "клубов-миллионеров", старался прыгнуть выше головы, что, в прочем, у него блестяще получилось.
    Однако в конце матча всё таки постоянный пресс на ворота калининградцев сказался в забитом в их ворота мяче на самой ленточке.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Я не про голы. Инициативу, Реал перехватил в самом начале 2-го тайма. Голы- были уже следствием...
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Голы забили в последние 20 минут, когда от напора немцев ничего не осталось. Они
    явно устали и не успевали за испанцами. Я так видел, но настаивать не буду, так как спецом в этом никогда себя не считал.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:42
    Сенатов!

    Как ты сказал- отсутствие скоростных действий у Балтики?! Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да все свои контры, Балтика проводила на скорости!!! И гол забили на скорости и еще могли забить- тоже в скоростных контратаках!!! Да, в конце игры, когда силы стали покидать, уже не было того рвения, но большую часть времени, Балтика играла, как раз на скорости- это стиль Игнашевича!!!

    Юрий, ну сколько можно парить над Парижем? Хотя, я понимаю, вид сверху на город- тоже прекрасен!!! Bидел, знаю...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:42, ред.
    Зенит с Победой!!! В очередном турнире !!!
    Семак продолжает собирать титулы....

    Очень жаль что Балтика покинула РПЛ....явно не в худшей форме чем 4 команды которые мы видели в стыках....

    Надо признать что команды РПЛ уже адаптировались к новым реалиям....и Зенит теперь не берёт титулы по инерции за счёт превосходства в классе покупаемых игроков....а реально выгрызает нужный результат на последних минутах игр....
    Что делает чемпионат смотрибельней и интрижней....

    Какие то непонятные споры на счёт трэблов-шмэблов...
    Буду раз если Зенит заберёт все три титула разыгрываемых в сезоне...
    Так понятней и проще....

    Считаю новый формат Кубка слишком мудрённым и не совсем справедливым...но к надо привыкать что команды и с 4-мя поражениями продолжают игры в турнире...понятно что в отсутствии еврокубков расширенный турнир во благо...но как то совсем прям квест а не состязание....

    Ещё раз Зенит и болельщиков с очередным Титулом !!!!
    Ждём Суперкубок («Зенит» и «Краснодар» это всегда интересно) и начало нового Чемпионата !!!
    NYJ
    NYJ
    вчера в 21:41
    Зенит, по нашим меркам самый, наверное, богатый клуб, еле взял золото и кубок, ничуть не умаляю это, но что же было бы с нашими клубами в евро турнирах, сравнивая со вчерашним финалом лиги чемпионов. Нас бы там просто не заметили бы на своем пути, даже в группе лиги Европы нашим будет худо
    lotsman
    lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Тебя то что так задело сообщение о Требле?)) В уставе ФИФА есть два положения о требле. "Золотой требл" и "Домашний требл". Ну не признаёшь ты этот требл, не признавай и успокойся.)
    pomor45
    pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Знаю я о домашнем, но надо так и дундеть - домашний требл, а не косить под золотоц упуская слово домашний. Таких треблов, как этот, в мире пруд пруди, никакой особой гордости никто не испытывает, даже статистику не ведут. Предмет внутреннего пользования.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Сдохнуть, команда может в концовке, а Реал перехватил инициативу- в самом начале 2-го тайма. О чём ты говоришь?
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