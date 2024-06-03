Кафанов о Латышонке: «Если будет возможность, надо уходить в „Зенит“»

Тренер вратарей сборной России рассказал, почему голкипер «Балтики» не был вызван в национальную команду, а также посоветовал ему переходить в «Зенит».

Первый сезон Латышонка получился блестящим. Сборная? «Балтика» направила письмо в РФС с просьбой не вызывать Латышонка, потому что было возможно их участие в стыковых матчах.

Евгению важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно. Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведёт сезон и сможет ли подтвердить своё мастерство. Если будет возможность, Латышонку надо уходить в «Зенит».