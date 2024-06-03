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Кафанов о Латышонке: «Если будет возможность, надо уходить в „Зенит“»

вчера, 13:47

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Балтики» Евгений Латышонок не был вызван в национальную команду, а также посоветовал ему переходить в «Зенит».

Первый сезон Латышонка получился блестящим. Сборная? «Балтика» направила письмо в РФС с просьбой не вызывать Латышонка, потому что было возможно их участие в стыковых матчах.

Евгению важно подтвердить свой успех. Но играть в Первой лиге для подтверждения мастерства будет неправильно. Есть синдром второго года, когда вратари играют не так ярко. Будет интересно, как он проведёт сезон и сможет ли подтвердить своё мастерство. Если будет возможность, Латышонку надо уходить в «Зенит».

В прошедшем сезоне 25-летний россиянин провёл 34 матча, в которых пропустил 44 мяча и 8 матчей отыграл на ноль.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:28
- Латышонок, а давай в Воронеж? В Факел? Примем, как родного...
lotsman
lotsman
вчера в 15:34
Надо уходить туда, где будет возможность постоянно играть.
eezh3cm4ghqx
eezh3cm4ghqx
вчера в 13:58
А куда еще? В спартак вместо Свинова или в цска в никуда?
Wollet
Wollet
вчера в 13:54
Кофанов знает свое дело.
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