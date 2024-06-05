Миранчук назвал победу в Лиге Европы самым главным трофеем в карьере

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, является ли победа в Лиге Европы для него самым главным трофеем в карьере.
Безусловно! На клубном уровне есть Лига чемпионов УЕФА, есть Лига Европы УЕФА. Да, это самый главный.
Про предстоящий в августе матч за Суперкубок УЕФА против «Реала», в который перешёл Килиан Мбаппе
Да, уже встречался с ними в Лиге чемпионов, но сейчас у них уже немного другой состав. Есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность.
10 игр (411 минут), в 6-и играх вышел на замену, в 4-х был заменён, более 70 мин отыграл только в 4-х играх, ни одной игры не провёл полностью
4 ассиста
Много ?
10 игр (411 минут), в 6-и играх вышел на замену, в 4-х был заменён, более 70 мин отыграл только в 4-х играх, ни одной игры не провёл полностью
4 ассиста
Много ?