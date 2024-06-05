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Миранчук назвал победу в Лиге Европы самым главным трофеем в карьере

вчера, 08:13

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, является ли победа в Лиге Европы для него самым главным трофеем в карьере.

Безусловно! На клубном уровне есть Лига чемпионов УЕФА, есть Лига Европы УЕФА. Да, это самый главный.

Про предстоящий в августе матч за Суперкубок УЕФА против «Реала», в который перешёл Килиан Мбаппе

Да, уже встречался с ними в Лиге чемпионов, но сейчас у них уже немного другой состав. Есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ Артур Лезгин (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
Статистика ЛЕ
10 игр (411 минут), в 6-и играх вышел на замену, в 4-х был заменён, более 70 мин отыграл только в 4-х играх, ни одной игры не провёл полностью
4 ассиста

Много ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:11
Не пойму, почему тренер не выпустил Миранчука хотя бы минут за пятнадцать до конца матча и не дал насладиться мигом победы, почувствовать причастность к трофею. Ведь заслужил же ! И игру не испортил. Поросёнок, одним словом.
Артур Лезгин
Артур Лезгин ответ a-league (раскрыть)
вчера в 13:22
Он по ходу турнира много сделал. Не важно сидел он на лавке в финале или нет. Лунин тоже сидел на лавке в финале ЛЧ и что?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:33
Теперь бы ЛЧ выиграть, но увы, не судьба !
a-league
a-league
вчера в 11:35
Затрофеил, сидя на лавке
lotsman
lotsman
вчера в 09:47
Ну если на поле за него не бился, так хоть прикоснуться к нему была возможность. Подержать чуть чуть поди дали.)
jv2v78k4fzu5
jv2v78k4fzu5
вчера в 09:44
Щёлкнуть Реал было бы очень неплохо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:07
Если на лавке оставят-может еще что-нибудь выиграете.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:05
Щас ещё Суперкубок на лавке отсидит и тоже останется.... видос как товарищи играли.
29e8psduvbkk
29e8psduvbkk
вчера в 09:03
Ну это первый и не последний!!!
adekvat
adekvat
вчера в 08:51
Главный на данный момент или на всю оставшуюся карьеру?
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:50
Алексей в мыслях уже на Суперкубок замахивается...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:24
Ну, ещё бы!
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