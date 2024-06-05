Миранчук назвал победу в Лиге Европы самым главным трофеем в карьере

Полузащитник «Аталанты» ответил на вопрос о том, является ли победа в Лиге Европы для него самым главным трофеем в карьере.

Безусловно! На клубном уровне есть Лига чемпионов УЕФА , есть Лига Европы УЕФА . Да, это самый главный.

Про предстоящий в августе матч за Суперкубок УЕФА против «Реала», в который перешёл Килиан Мбаппе

Да, уже встречался с ними в Лиге чемпионов, но сейчас у них уже немного другой состав. Есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю. Хорошая возможность.